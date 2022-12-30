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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Шавиш
0:0
Первый тайм: 13'
Фамаликан
0'
Прогнозы 119
Шавиш 59.7% (71)
X 31.1% (37)
Фамаликан 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Фамаликан
2.70
3.00
2.95
Все Коэффициенты
1
Витор
Пауло
77
Коррея
Жоау
3
Монте
Нелсон
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
21
Гимарайнш
Рикарду
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
7
Сингх
Лютер
10
Тейшейра
Жоау
II
16
Euller
II
95
Алвес
Даниэль
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
4
Михай
Энеа
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
12
Ассунсао
Густаво
97
Коломбатто
Сантьяго
10
Хайме
Иван
20
Gustavo
Sa
77
Кастро
Пабло
29
Кадис
Хондер
Шавиш
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Фамаликан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПВЛ
4:3
ПВЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 5 0.38
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.15
Витория Стивен 2 (1) 0.15
Тейшейра Жоау II 1 0.08
Батчи Жоау 1 0.08
Jony Arriba 1 0.08
Жуниньо VI 1 0.08
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Соуза Бернардо 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.15
Миллан Алехандро 2 0.15
Родригеш Иву 1 0.08
Родригес Хосе Луис 1 0.08
Коломбатто Сантьяго 1 0.08
Хайме Иван 1 0.08
Моура Франсишку 1 0.08
Ассунсао Густаво 1 0.08
Кадиле Джуниор 1 0.08
Агиррегабириа Мартин 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монте Нелсон 5 0
Гимарайнш Рикарду 5 0
Тейшейра Жоау II 3 1
Витория Стивен 2 1
Витор Пауло 2 0
Понк Карлуш 2 0
Сингх Лютер 2 0
Абасс Исса 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Euller II 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ланга Бруну 1 0
Ленини Пина 1 0
Круз Сандру 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 5 0
Родригеш Иву 3 1
Родригес Хосе Луис 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Gustavo Sa 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Пенетра Алешандре 1 0

Результаты матчей

Шавиш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фамаликан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

7
7
Шавиш
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фамаликан
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
31%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каса Пиа - Шавиш 1:2
Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0 Шавиш - Витория-2 Гимарайнш 3:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1
Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2

Результаты матчей

Шавиш
Фамаликан

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
4.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 13 7 2 4 14 - 13 23
7.
Шавиш
 0:0 14 5 5 4 13 - 16 20
8.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
9.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 13 4 3 6 11 - 13 15
14.
Санта-Клара
 14 3 4 7 11 - 14 13
15.
Фамаликан
 0:0 14 3 3 8 11 - 18 12
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 0:0 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Шавиш
 0:0 7 1 5 1 6 - 5 8
14.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
15.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
16.
Визела
 6 1 1 4 3 - 6 4
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 0:0 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
15.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
17.
Фамаликан
 0:0 8 0 3 5 3 - 11 3
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 5
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Прогнозы 119
Шавиш 59.7% (71)
X 31.1% (37)
Фамаликан 9.2% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Фамаликан
2.70
3.00
2.95
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Где смотреть матч Шавиш 0:0 Фамаликан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шавиш 0:0 Фамаликан

Исход игры
Шавиш
59.7% (71)
Ничья
31.1% (37)
Фамаликан
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
18.8% (22)
Меньше
81.2% (95)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
42.9% (51)
1:1 Ничья
26.9% (32)
2:1 Шавиш
9.2% (11)
1:2 Фамаликан
5% (6)
2:0 Шавиш
4.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Фамаликан
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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Шавиш
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