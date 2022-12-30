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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Шавиш
0:2
Конец матча
Фамаликан
0'
16' Желтая карточка
Ланга Бруну
0:1
18' Гол
Кадис Хондер
20' Желтая карточка
Алвес Даниэль
35' Желтая карточка
Пенетра Алешандре
39' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
44' Желтая карточка
Gustavo Sa
0:1
45' Не забитый пенальти
Алвес Даниэль
45' Желтая карточка
Михай Энеа
0:2
53' Гол
Хайме Иван
57' Желтая карточка
Кастро Пабло
79' Желтая карточка
Коломбатто Сантьяго
90' Желтая карточка
Абасс Исса
90'+7

Ход матча

16'
Ланга Бруну
 
18'
0:1
Кадис Хондер
(Коломбатто Сантьяго)
20'
Алвес Даниэль
 
35'
 
Пенетра Алешандре
39'
Гимарайнш Рикарду
 
44'
 
Gustavo Sa
45'
Алвес Даниэль
0:1
45'
 
Михай Энеа
53'
0:2
Хайме Иван
(Моура Франсишку)
55'
Абасс Исса
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
55'
Обиора Нванкво
Euller II
 
57'
 
Кастро Пабло
60'
 
Родригеш Иву
Gustavo Sa
69'
 
Фонте Руй
Кастро Пабло
69'
 
Агиррегабириа Мартин
Пенетра Алешандре
69'
 
Пеле Мамаду
Ассунсао Густаво
73'
Соуза Бернардо
Алвес Даниэль
 
73'
Жуниньо VI
Гимарайнш Рикарду
 
74'
Арриба Джонни
Сингх Лютер
 
79'
 
Коломбатто Сантьяго
88'
 
Лима Рубен
Хайме Иван
90'
Абасс Исса
 
Прогнозы 119
Шавиш 59.7% (71)
X 31.1% (37)
Фамаликан 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Витор
Пауло
77
Коррея
Жоау
3
Монте
Нелсон
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
21
Гимарайнш
Рикарду
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
7
Сингх
Лютер
10
Тейшейра
Жоау
II
16
Euller
II
95
Алвес
Даниэль
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
4
Михай
Энеа
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
12
Ассунсао
Густаво
97
Коломбатто
Сантьяго
10
Хайме
Иван
20
Gustavo
Sa
77
Кастро
Пабло
29
Кадис
Хондер
Шавиш
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Фамаликан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПВЛ
4:3
ПВЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 5 0.36
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.14
Витория Стивен 2 (1) 0.14
Тейшейра Жоау II 1 0.07
Батчи Жоау 1 0.07
Jony Arriba 1 0.07
Жуниньо VI 1 0.07
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Соуза Бернардо 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.14
Хайме Иван 2 0.14
Миллан Алехандро 2 0.14
Родригеш Иву 1 0.07
Родригес Хосе Луис 1 0.07
Коломбатто Сантьяго 1 0.07
Моура Франсишку 1 0.07
Кадис Хондер 1 0.07
Ассунсао Густаво 1 0.07
Кадиле Джуниор 1 0.07
Агиррегабириа Мартин 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 6 0
Монте Нелсон 5 0
Тейшейра Жоау II 3 1
Витория Стивен 2 1
Абасс Исса 3 0
Витор Пауло 2 0
Понк Карлуш 2 0
Сингх Лютер 2 0
Ланга Бруну 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Euller II 1 0
Алвес Даниэль 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Круз Сандру 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 6 0
Родригеш Иву 3 1
Родригес Хосе Луис 3 0
Gustavo Sa 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Пенетра Алешандре 2 0
Кастро Пабло 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Шавиш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фамаликан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

7
7
Шавиш
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Фамаликан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
4
22%
5
28%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каса Пиа - Шавиш 1:2
Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0 Шавиш - Витория-2 Гимарайнш 3:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1
Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2

Результаты матчей

Шавиш
Фамаликан

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
4.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 14 7 3 4 14 - 13 24
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 0:0 14 4 4 6 11 - 13 16
14.
Фамаликан
 14 4 2 8 13 - 18 14
15.
Санта-Клара
 14 3 4 7 11 - 14 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
15.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
16.
Визела
 0:0 7 1 2 4 3 - 6 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 0:0 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Хайме Иван бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Кадис Хондер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Bruno Langa получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Шавиш 59.7% (71)
    X 31.1% (37)
    Фамаликан 9.2% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Шавиш 0:2 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 0:2 Фамаликан

    Исход игры
    Шавиш
    59.7% (71)
    Ничья
    31.1% (37)
    Фамаликан
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.8% (22)
    Меньше
    81.2% (95)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (54)
    Нет
    53.85% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Шавиш
    42.9% (51)
    1:1 Ничья
    26.9% (32)
    2:1 Шавиш
    9.2% (11)
    1:2 Фамаликан
    5% (6)
    2:0 Шавиш
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Фамаликан
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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