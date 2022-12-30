Тур: 14. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра.
0'
16' Желтая карточкаЛанга Бруну
0:1
18' ГолКадис Хондер
20' Желтая карточкаАлвес Даниэль
35' Желтая карточкаПенетра Алешандре
39' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
44' Желтая карточкаGustavo Sa
0:1
45' Не забитый пенальтиАлвес Даниэль
45' Желтая карточкаМихай Энеа
0:2
53' ГолХайме Иван
57' Желтая карточкаКастро Пабло
79' Желтая карточкаКоломбатто Сантьяго
90' Желтая карточкаАбасс Исса
90'+7
Ход матча
16'
18'
20'
44'
45'
0:1
45'
53'
0:2
57'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Коррея
Жоау
16
Euller
II
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
10
Хайме
Иван
20
Gustavo
Sa
77
Кастро
Пабло
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Euller IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
-
20 Жуниньо VIПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Gustavo SaПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фонте РуйПолузащитник
-
25 Пеле МамадуПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
История личных встреч
Шавиш
Фамаликан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Среднее время на гол
22
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|5
|0.36
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.14
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.14
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.07
|Jony Arriba
|1
|0.07
|Жуниньо VI
|1
|0.07
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Соуза Бернардо
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Зейду
|2
|0.14
|Хайме Иван
|2
|0.14
|Миллан Алехандро
|2
|0.14
|Родригеш Иву
|1
|0.07
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.07
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.07
|Моура Франсишку
|1
|0.07
|Кадис Хондер
|1
|0.07
|Ассунсао Густаво
|1
|0.07
|Кадиле Джуниор
|1
|0.07
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|6
|0
|Монте Нелсон
|5
|0
|Тейшейра Жоау II
|3
|1
|Витория Стивен
|2
|1
|Абасс Исса
|3
|0
|Витор Пауло
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Сингх Лютер
|2
|0
|Ланга Бруну
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Euller II
|1
|0
|Алвес Даниэль
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|6
|0
|Родригеш Иву
|3
|1
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Gustavo Sa
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Пенетра Алешандре
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фамаликан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
7
7
Шавиш
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Фамаликан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Пропущено
18
18
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
4
22%
5
28%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каса Пиа - Шавиш 1:2
Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0 Шавиш - Витория-2 Гимарайнш 3:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1
Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2
Результаты матчей
Шавиш
Фамаликан
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
410
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|37 - 7
|37
|2.
|14
|10
|2
|2
|36 - 10
|32
|3.
|14
|9
|1
|4
|29 - 15
|28
|4.
|13
|9
|1
|3
|29 - 12
|28
|5.
|14
|8
|2
|4
|15 - 11
|26
|6.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|14 - 13
|24
|7.
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|8.
|14
|6
|1
|7
|13 - 16
|19
|9.
|14
|5
|4
|5
|13 - 18
|19
|10.
|14
|5
|4
|5
|15 - 24
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|13.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|14.
|14
|4
|2
|8
|13 - 18
|14
|15.
|14
|3
|4
|7
|11 - 14
|13
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|14
|0
|2
|12
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|2 - 6
|4
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 0:2 Фамаликан
Исход игры
Шавиш
59.7% (71)
Ничья
31.1% (37)
Фамаликан
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
18.8% (22)
Меньше
81.2% (95)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
42.9% (51)
1:1 Ничья
26.9% (32)
2:1 Шавиш
9.2% (11)
1:2 Фамаликан
5% (6)
2:0 Шавиш
4.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Фамаликан
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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