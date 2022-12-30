Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Альмерия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Альмерия

48' Бонгонда Тео не смог попасть в створ ударом издали

47' Largie Ramazani наказан за толчок Карселен Исаак

46' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

46' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Альмерия

45' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Альмерия

41' Команда Альмерия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Г О О О О Л - Мелеро Гонсало забивает ударом с правой ноги!

40' Окампо Брайан из команды Кадис получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Fernando Martinez все предвидел и спас команду!

40' Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку

39' Мелеро Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Окампо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Робертоне Лукас взял и забрал мяч на выходе

31' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Бонгонда Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Кадис

26' Робертоне Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Кадис , будет отменен из-за фола.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Альмерия

19' Бонгонда Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Алекс Фернандес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Негредо Альваро нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.

18' Окампо Брайан из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бонгонда Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Мелеро Гонсало навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Туре Эль Билал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Баптистао Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бонгонда Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

9' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

9' Брандарис Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

8' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

6' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кадис начинает с центра поля