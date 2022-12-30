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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 17345 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Кадис
0:1
Второй тайм: 58'
Альмерия
0'
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Окампо Брайан
24' Желтая карточка
Хименес Фали
0:1
40' Гол
Мелеро Гонсало

Ход матча

22'
Окампо Брайан
 
24'
Хименес Фали
 
40'
0:1
Мелеро Гонсало
56'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 
56'
Перес Лукас
Бонгонда Тео
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 123
Кадис 52.8% (65)
X 34.1% (42)
Альмерия 13% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Альмерия
6.70
3.29
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
14
Окампо
Брайан
7
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
21
Брандарис
Хуан
22
Бабич
Срджан
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
12
Баптистао
Лео
5
Робертоне
Лукас
3
Мелеро
Гонсало
7
Рамазани
Ларжи
9
Туре
Эль
Билал
Кадис
4-4-2
Альмерия
4-1-4-1

История личных встреч

Кадис
Альмерия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМС
1:1
С
2:1
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.57

Среднее время на гол

180
157

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.82
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

110
110

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Фернандес 2 0.13
Перес Лукас 2 0.13
Негредо Альваро 1 0.07
Бонгонда Тео 1 0.07
Собрино Рубен 1 0.07
Чуст Виктор 1 0.07
Эспино Альфонсо 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Алехо Иван 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.2
Мелеро Гонсало 2 0.13
Баптистао Лео 2 0.13
Умар Садик 2 0.13
Рамазани Ларжи 2 0.13
Эмбарба Адриан 1 0.07
Эгуарас Иниго 1 0.07
Робертоне Лукас 1 0.07
Лазаро 1 0.07
Бабич Срджан 1 0.07
Де ла Ос Сесар 1 0.07
Соуза Диего II 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 1
Алехо Иван 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Сан Эметерио Феде 4 0
Карселен Исаак 0 2
Собрино Рубен 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Хименес Фали 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Эрнандес Луис 1 1
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Мари Хосе 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 5 0
Эли Родриго 3 1
Эмбарба Адриан 3 1
Де ла Ос Сесар 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Баптистао Лео 3 0
Саму Гарсия 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Робертоне Лукас 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эгуарас Иниго 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Мартинес Фернардо 1 0
Соуза Диего II 1 0
Бабич Срджан 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0

Результаты матчей

Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Альмерия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Кадис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

2
12
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Альмерия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

4
15

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
5
42%
3
21%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
8%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
1
6%
76-90

Пропущено

26
22
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
2
8%
7
32%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
6
23%
6
27%
61-75
10
38%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0
Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0
Альмерия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0
Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0

Результаты матчей

Кадис
Альмерия

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кадис
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
4
10
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 33 - 14 35
3.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Альмерия
 1:0 Заявка 15 6 1 8 17 - 22 19
12.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
13.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
14.
Вальядолид
 Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Севилья
 1:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
18.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
19.
Кадис
 0:1 Заявка 15 2 5 8 9 - 27 11
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 1:0 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
11.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
13.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 1:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 0:1 Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 1:1 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 0:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Альмерия
 1:0 Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
19.
Сельта
 1:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Атлетико М Эрмосо Марио 2 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Эрнандес Луис успешно блокирует удар.
    • 55'
      Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Альмерия начинает контратаку
    • 55'
      Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Кадис 52.8% (65)
    X 34.1% (42)
    Альмерия 13% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Альмерия
    6.70
    3.29
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:1 Альмерия

    Исход игры
    Кадис
    53.2% (66)
    Ничья
    33.9% (42)
    Альмерия
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.8% (21)
    Меньше
    82.2% (97)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    33.9% (42)
    1:1 Ничья
    29% (36)
    2:1 Кадис
    12.9% (16)
    0:1 Альмерия
    8.9% (11)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    1:2 Альмерия
    2.4% (3)
    3:1 Кадис
    1.6% (2)
    2:0 Кадис
    1.6% (2)
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    Кадис
    Альмерия
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