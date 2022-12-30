Тур: 15. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 17345 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
22' Undefined phrase: football_event_Окампо Брайан
24' Желтая карточкаХименес Фали
0:1
40' ГолМелеро Гонсало
Ход матча
22'
24'
40'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Перес Лукас
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лазаро ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Альмерия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.57
Среднее время на гол
180
157
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.82
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
110
110
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алекс Фернандес
|2
|0.13
|Перес Лукас
|2
|0.13
|Негредо Альваро
|1
|0.07
|Бонгонда Тео
|1
|0.07
|Собрино Рубен
|1
|0.07
|Чуст Виктор
|1
|0.07
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|3
|0.2
|Мелеро Гонсало
|2
|0.13
|Баптистао Лео
|2
|0.13
|Умар Садик
|2
|0.13
|Рамазани Ларжи
|2
|0.13
|Эмбарба Адриан
|1
|0.07
|Эгуарас Иниго
|1
|0.07
|Робертоне Лукас
|1
|0.07
|Лазаро
|1
|0.07
|Бабич Срджан
|1
|0.07
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.07
|Соуза Диего II
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|4
|1
|Алехо Иван
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|Карселен Исаак
|0
|2
|Собрино Рубен
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Эрнандес Луис
|1
|1
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|5
|0
|Эли Родриго
|3
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|1
|Де ла Ос Сесар
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Баптистао Лео
|3
|0
|Саму Гарсия
|3
|0
|Акиеме Серхио
|3
|0
|Робертоне Лукас
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Альмерия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Кадис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
2
12
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Альмерия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
4
15
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
5
42%
3
21%
76-90
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
8%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
1
6%
76-90
Пропущено
26
22
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
2
8%
7
32%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
6
23%
6
27%
61-75
10
38%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0
Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0
Альмерия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0
Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0
Результаты матчей
Кадис
Альмерия
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кадис
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
25
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
95
212
410
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|11.
|1:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|17 - 22
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|1:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 27
|11
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|10 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|19.
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2 3
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Альмерия
Исход игры
Кадис
53.2% (66)
Ничья
33.9% (42)
Альмерия
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
17.8% (21)
Меньше
82.2% (97)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
1:0 Кадис
33.9% (42)
1:1 Ничья
29% (36)
2:1 Кадис
12.9% (16)
0:1 Альмерия
8.9% (11)
0:0 Ничья
4% (5)
1:2 Альмерия
2.4% (3)
3:1 Кадис
1.6% (2)
2:0 Кадис
1.6% (2)
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