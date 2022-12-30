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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 17345 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Кадис
1:1
Конец матча
Альмерия
0'
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Окампо Брайан
24' Желтая карточка
Хименес Фали
0:1
40' Гол
Мелеро Гонсало
81' Желтая карточка
Мари Хосе
1:1
83' Гол
Перес Лукас
90'+4

Ход матча

22'
Окампо Брайан
 
24'
Хименес Фали
 
40'
0:1
Мелеро Гонсало
56'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 
56'
Перес Лукас
Бонгонда Тео
 
66'
Карлос Гарсия
Хименес Фали
 
68'
 
Эмбарба Адриан
Рамазани Ларжи
69'
Мари Хосе
Алькарас Рубен
 
69'
Сан Эметерио Феде
Окампо Брайан
 
76'
 
Саму Гарсия
Мелеро Гонсало
76'
 
Эгуарас Иниго
Робертоне Лукас
81'
Мари Хосе
 
83'
Перес Лукас
(Карлос Гарсия)
1:1
89'
 
Пуигмаль Арнау
Баптистао Лео
89'
 
Соуза Диего
Туре Эль Билал

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Кадис 53.2% (66)
X 33.9% (42)
Альмерия 12.9% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
14
Окампо
Брайан
7
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
21
Брандарис
Хуан
22
Бабич
Срджан
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
12
Баптистао
Лео
5
Робертоне
Лукас
3
Мелеро
Гонсало
7
Рамазани
Ларжи
9
Туре
Эль
Билал
Кадис
4-4-2
Альмерия
4-1-4-1

История личных встреч

Кадис
Альмерия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМС
1:1
С
2:1
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.57

Среднее время на гол

180
157

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.82
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

110
110

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.2
Алекс Фернандес 2 0.13
Негредо Альваро 1 0.07
Бонгонда Тео 1 0.07
Собрино Рубен 1 0.07
Чуст Виктор 1 0.07
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Алехо Иван 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.2
Мелеро Гонсало 2 0.13
Баптистао Лео 2 0.13
Умар Садик 2 0.13
Рамазани Ларжи 2 0.13
Эмбарба Адриан 1 0.07
Эгуарас Иниго 1 0.07
Робертоне Лукас 1 0.07
Лазаро 1 0.07
Бабич Срджан 1 0.07
Де ла Ос Сесар 1 0.07
Соуза Диего II 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 1
Алехо Иван 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Сан Эметерио Феде 4 0
Карселен Исаак 0 2
Собрино Рубен 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Хименес Фали 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Эрнандес Луис 1 1
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Мари Хосе 2 0
Гонсалес Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 5 0
Эли Родриго 3 1
Эмбарба Адриан 3 1
Де ла Ос Сесар 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Баптистао Лео 3 0
Саму Гарсия 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Робертоне Лукас 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эгуарас Иниго 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Мартинес Фернардо 1 0
Соуза Диего II 1 0
Бабич Срджан 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0

Результаты матчей

Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Альмерия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4
Кадис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

2
12
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Альмерия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

5
16

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
8%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Забито

10
17
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
10%
5
29%
29%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
70%
1
6%
76-90

Пропущено

27
23
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
2
7%
7
30%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
6
22%
6
26%
61-75
10
37%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0
Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0
Альмерия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0
Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0

Результаты матчей

Кадис
Альмерия

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кадис
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
4
11
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
3.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Вальядолид
 0:0 Заявка 15 5 3 7 13 - 21 18
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
18.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Вальядолид
 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
9.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
10.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
11.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
13.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Севилья Кармона Хосе Анхель 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Кадис: 49%, Альмерия: 51%.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Arnau Puigmal. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Соуза Диего II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Карселен Исаак из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Лосано Энтони должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Лосано Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Перес Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Кадис начинает контратаку
  • 93'
    Мари Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Альмерия
  • 92'
    Перес Лукас не смог попасть в створ ударом издали
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Carlos Garcia выиграл воздушное противоборство у Эмбарба Адриан.
    • 91'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 90'
      Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Кадис: 49%, Альмерия: 51%.
    • 90'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Кадис 53.2% (66)
    X 33.9% (42)
    Альмерия 12.9% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 1:1 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:1 Альмерия

    Исход игры
    Кадис
    53.2% (66)
    Ничья
    33.9% (42)
    Альмерия
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.8% (21)
    Меньше
    82.2% (97)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    33.9% (42)
    1:1 Ничья
    29% (36)
    2:1 Кадис
    12.9% (16)
    0:1 Альмерия
    8.9% (11)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    1:2 Альмерия
    2.4% (3)
    3:1 Кадис
    1.6% (2)
    2:0 Кадис
    1.6% (2)
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