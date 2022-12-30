Хорошую попытку сделал Arnau Puigmal. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Arnau Puigmal

87' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Туре Эль Билал нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

87' Акиеме Серхио из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Carlos Garcia успешно блокирует удар.

86' Samu нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Carlos Garcia из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Альмерия

85' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Эспино Альфонсо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Команда Кадис сравняла счет! Игра продолжается!

83' Carlos Garcia сделал результативную передачу.

83' Г О О О О Л - Перес Лукас первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

82' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Эмбарба Адриан бьет со штрафного в створ, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

81' Мари Хосе получил желтую карточку от судьи

81' Баптистао Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Samu ослабляет давление, выбив мяч.

77' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Тактическая замена. Мелеро Гонсало уходит с поля и его заменяет Samu

75' Хорошую попытку сделал Баптистао Лео . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

74' Акиеме Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

72' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Кадис

71' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Carlos Garcia из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Тактическая замена. Largie Ramazani уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан

67' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Посо Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Хименес Фали получил травму и заменен. Carlos Garcia выходит на поле.

65' Удар от ворот произведет Альмерия

65' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Баптистао Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Баптистао Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Кадис

62' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

62' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Посо Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хорошую попытку сделал Собрино Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Алькарас Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Альмерия

59' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

57' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

56' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сегодняшная посещаемость составляет 17345 болельщиков

53' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

52' Баптистао Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Туре Эль Билал нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

52' Largie Ramazani из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

51' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Largie Ramazani задерживает мяч рукой

49' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

49' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Кадис

48' Удар от ворот произведет Альмерия

48' Алекс Фернандес из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Largie Ramazani наказан за толчок Эрнандес Луис

47' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля