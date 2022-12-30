Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Сельта играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хордан Хоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Акунья Маркос из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Торрес Оливер из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Севилья

41' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Севилья

37' Пейнадо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Серви Франко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Габриэль Вейга из команды Сельта

33' Пейнадо Франсиско создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

32' Серви Франко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хордан Хоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Удар от ворот произведет Сельта

28' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Габриэль Вейга нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Севилья

25' Оооо... вот это был удар! Ларсен Йорген должен был забить с этой позиции.

25' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Габриэль Вейга создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Акунья Маркос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Сельта

16' Акунья Маркос не смог попасть в створ ударом издали

14' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Сельта

11' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Севилья

9' Габриэль Вейга нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

3' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля