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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 13653 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Сельта
1:1
Второй тайм: 59'
Севилья
0'
9' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
15' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
30' Желтая карточка
Хордан Хоан
1:0
33' Гол
Вейга Габриэль
1:1
54' Гол
Салас Кике

Ход матча

9'
 
Кармона Хосе Анхель
15'
Пейнадо Франсиско
 
30'
 
Хордан Хоан
33'
Вейга Габриэль
(Аспас Яго)
1:0
46'
 
Ламела Эрик
Эн-Несири Юссеф
54'
1:1
Салас Кике
(Хордан Хоан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 128
Сельта 17.2% (22)
X 47.7% (61)
Севилья 35.2% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Севилья
3.70
4.54
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
2
Мальо
Уго
17
Галан
Хави
28
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
13
Буну
Яссин
30
Кармона
Хосе
Анхель
6
Гудель
Неманья
29
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
8
Хордан
Хоан
20
Фернандо
Режес
19
Акунья
Маркос
21
Торрес
Оливер
15
Эн-Несири
Юссеф
12
Мир
Рафа
Сельта
5-3-2
Севилья
3-4-3

История личных встреч

Сельта
Севилья

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.09
1.18

Среднее время на гол

43
76

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.14

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 7 (1) 0.47
Вейга Габриэль 4 0.27
Оскар Родригес 2 0.13
Пасьенса Гонсало 1 0.07
Айду Джозеф 1 0.07
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.2
Торрес Оливер 3 0.2
Кармона Хосе Анхель 2 0.13
Гудель Неманья 2 0.13
Мир Рафа 2 0.13
Рекик Карим 1 0.07
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Салас Кике 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Пасьенса Гонсало 1 1
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Перес Карлес 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 4 1
Акунья Маркос 4 1
Иско Аларкон 5 0
Кармона Хосе Анхель 5 0
Монтьель Гонсало 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Гудель Неманья 4 0
Теллес Алекс 4 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Навас Хесус 3 0
Дилейни Томас 3 0
Хордан Хоан 3 0
Ракитич Иван 1 1
Салас Кике 1 1
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Ньянзу Танги 0 1
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
6
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

1
3
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Севилья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
7%
4
29%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
16%
4
19%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1
Севилья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3 Севилья - Волендам 7:0 Бенфика - Севилья 0:1 Севилья - Монако 1:1
Веларде - Севилья 0:2 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3

Результаты матчей

Сельта
Севилья

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сельта
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 33 - 14 35
3.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Альмерия
 1:0 Заявка 15 6 1 8 17 - 22 19
12.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
13.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
14.
Вальядолид
 Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Севилья
 1:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
18.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
19.
Кадис
 0:1 Заявка 15 2 5 8 9 - 27 11
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 1:0 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
11.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
13.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 1:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 0:1 Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 1:1 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 0:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Альмерия
 1:0 Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
19.
Сельта
 1:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Атлетико М Эрмосо Марио 2 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Оооо... вот это был удар! Ларсен Йорген должен был забить с этой позиции.
    • 53'
      Ларсен Йорген из команды Сельта получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Яссин Буну все предвидел и спас команду!
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Сельта начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кармона Хосе Анхель
    • 51'
      Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Сегодняшная посещаемость составляет 13653 болельщиков
    • 50'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Айду Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Сельта 17.2% (22)
    X 47.7% (61)
    Севилья 35.2% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Севилья
    3.70
    4.54
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 1:1 Севилья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Севилья

    Исход игры
    Сельта
    17.2% (22)
    Ничья
    47.7% (61)
    Севилья
    35.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.53% (49)
    Меньше
    58.47% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    88.14% (104)
    Нет
    11.86% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43% (55)
    1:2 Севилья
    24.2% (31)
    2:1 Сельта
    8.6% (11)
    1:0 Сельта
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Севилья
    2.3% (3)
    1:3 Севилья
    1.6% (2)
    0:2 Севилья
    1.6% (2)
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