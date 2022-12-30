Тур: 15. Стадион: Балаидос. Зрители: 13653 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
9' Желтая карточкаКармона Хосе Анхель
15' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
30' Желтая карточкаХордан Хоан
1:0
33' ГолВейга Габриэль
1:1
54' ГолСалас Кике
75' Желтая карточкаКарлос Карвалхал
79' Желтая карточкаПерес Карлес
86' Вторая желтая карточкаКармона Хосе Анхель
89' Желтая карточкаЛамела Эрик
90'+6
Ход матча
30'
33'
1:0
54'
1:1
67'
75'
79'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
13
Буну
Яссин
29
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Pablo Duran
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Салас КикеЗащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Кинтана НачоПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Pedro Ortiz2
-
-
43 Manu Bueno
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Севилья
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Среднее время на гол
58
82
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.09
1.18
Среднее время на гол
43
76
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.82
1.14
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|7 (1)
|0.47
|Вейга Габриэль
|4
|0.27
|Оскар Родригес
|2
|0.13
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.07
|Айду Джозеф
|1
|0.07
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.2
|Торрес Оливер
|3
|0.2
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.13
|Гудель Неманья
|2
|0.13
|Мир Рафа
|2
|0.13
|Рекик Карим
|1
|0.07
|Салас Кике
|1
|0.07
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Габриэль
|2
|1
|Мальо Уго
|3
|0
|Нуньес Унай
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Пасьенса Гонсало
|1
|1
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Серви Франко
|0
|1
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|5
|1
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Акунья Маркос
|4
|1
|Иско Аларкон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Гудель Неманья
|4
|0
|Теллес Алекс
|4
|0
|Хорхе Сампаоли
|4
|0
|Навас Хесус
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Ракитич Иван
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Фернандо Режес
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Ньянзу Танги
|0
|1
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
7
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
1
3
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Севилья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
4
27%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
6
23%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
5
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1
Севилья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3 Севилья - Волендам 7:0 Бенфика - Севилья 0:1 Севилья - Монако 1:1
Веларде - Севилья 0:2 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3
Результаты матчей
Сельта
Севилья
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сельта
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 21
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|10 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Севилья
Исход игры
Сельта
17.2% (22)
Ничья
47.7% (61)
Севилья
35.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
41.53% (49)
Меньше
58.47% (69)
Обе команды забьют
Да
88.14% (104)
Нет
11.86% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (55)
1:2 Севилья
24.2% (31)
2:1 Сельта
8.6% (11)
1:0 Сельта
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Севилья
2.3% (3)
1:3 Севилья
1.6% (2)
0:2 Севилья
1.6% (2)
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