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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 13653 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Сельта
1:1
Конец матча
Севилья
0'
9' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
15' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
30' Желтая карточка
Хордан Хоан
1:0
33' Гол
Вейга Габриэль
1:1
54' Гол
Салас Кике
75' Желтая карточка
Карлос Карвалхал
79' Желтая карточка
Перес Карлес
86' Вторая желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
89' Желтая карточка
Ламела Эрик
90'+6

Ход матча

9'
 
Кармона Хосе Анхель
15'
Пейнадо Франсиско
 
30'
 
Хордан Хоан
33'
Вейга Габриэль
(Аспас Яго)
1:0
46'
 
Ламела Эрик
Эн-Несири Юссеф
54'
1:1
Салас Кике
(Хордан Хоан)
65'
Перес Карлес
Серви Франко
 
65'
Де ла Торре Лука
Ларсен Йорген
 
67'
 
Сусо Хесус
Мир Рафа
72'
Оскар Родригес
Вейга Габриэль
 
75'
Карлос Карвалхал
 
79'
Перес Карлес
 
84'
Васкес Кевин
Мальо Уго
 
84'
Pablo Duran
Мингеса Оскар
 
86'
 
Кармона Хосе Анхель
89'
 
Ламела Эрик
90'
 
Pedro Ortiz2
Торрес Оливер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Сельта 17.2% (22)
X 47.7% (61)
Севилья 35.2% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
2
Мальо
Уго
17
Галан
Хави
28
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
13
Буну
Яссин
30
Кармона
Хосе
Анхель
6
Гудель
Неманья
29
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
8
Хордан
Хоан
20
Фернандо
Режес
19
Акунья
Маркос
21
Торрес
Оливер
15
Эн-Несири
Юссеф
12
Мир
Рафа
Сельта
5-3-2
Севилья
3-4-3

История личных встреч

Сельта
Севилья

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.09
1.18

Среднее время на гол

43
76

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.14

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 7 (1) 0.47
Вейга Габриэль 4 0.27
Оскар Родригес 2 0.13
Пасьенса Гонсало 1 0.07
Айду Джозеф 1 0.07
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.2
Торрес Оливер 3 0.2
Кармона Хосе Анхель 2 0.13
Гудель Неманья 2 0.13
Мир Рафа 2 0.13
Рекик Карим 1 0.07
Салас Кике 1 0.07
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Пасьенса Гонсало 1 1
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Перес Карлес 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 5 1
Кармона Хосе Анхель 5 1
Акунья Маркос 4 1
Иско Аларкон 5 0
Монтьель Гонсало 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Гудель Неманья 4 0
Теллес Алекс 4 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Навас Хесус 3 0
Дилейни Томас 3 0
Хордан Хоан 3 0
Ракитич Иван 1 1
Салас Кике 1 1
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Ньянзу Танги 0 1
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
7
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

1
3
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Севилья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
4
27%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
6
23%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1
Севилья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3 Севилья - Волендам 7:0 Бенфика - Севилья 0:1 Севилья - Монако 1:1
Веларде - Севилья 0:2 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3

Результаты матчей

Сельта
Севилья

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сельта
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
3.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Вальядолид
 0:0 Заявка 15 5 3 7 13 - 21 18
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
18.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Вальядолид
 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
9.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
10.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
11.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
13.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Севилья Кармона Хосе Анхель 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Сельта: 43%, Севилья: 57%.
  • 96'
    Буну Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Pedro Ortiz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    95'
    Ламела Эрик из команды Севилья толкнул локтем оппонента. Это Васкес Кевин заработал фол
  • 95'
    Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Контроль мяча: Сельта: 43%, Севилья: 57%.
  • 94'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Гудель Неманья из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 94'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы 128
    Сельта 17.2% (22)
    X 47.7% (61)
    Севилья 35.2% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 1:1 Севилья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Севилья

    Исход игры
    Сельта
    17.2% (22)
    Ничья
    47.7% (61)
    Севилья
    35.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.53% (49)
    Меньше
    58.47% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    88.14% (104)
    Нет
    11.86% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43% (55)
    1:2 Севилья
    24.2% (31)
    2:1 Сельта
    8.6% (11)
    1:0 Сельта
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Севилья
    2.3% (3)
    1:3 Севилья
    1.6% (2)
    0:2 Севилья
    1.6% (2)
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