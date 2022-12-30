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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Визела
0:0
Первый тайм: 29'
Витория Гимарайнш
0'
18' Желтая карточка
Силва Тьягу
27' Желтая карточка
Морейра Нуну

Ход матча

18'
 
Силва Тьягу
27'
Морейра Нуну
 
Прогнозы 120
Визела 20.8% (25)
X 30% (36)
Витория Гимарайнш 49.2% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Витория Гимарайнш
3.10
3.50
3.05
Все Коэффициенты
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
16
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
6
Клаудемир
де
Соуза
8
Гуззу
Рафаэл
10
Бондосо
Кико
9
Осмаич
Милутин
79
Морейра
Нуну
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
22
Ибрахим
Бамба
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
21
Андре
Андре
10
Силва
Тьягу
5
Са
Элдер
7
Ламейраш
Рубен
33
Силва
Андерсон
90
Джонстон
Майкл
Визела
4-3-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Визела
Витория Гимарайнш

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
КЛ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зохи Кевин 2 0.14
Оливейра Андерсон 2 0.14
Гуззу Рафаэл 1 0.07
Бондосо Кико 1 0.07
Морейра Нуну 1 0.07
Перейра Матеус 1 0.07
Осмаич Милутин 1 0.07
Friday Etim 1 0.07
Силва Томаш 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nelson Da Luz 3 0.21
Силва Тьягу 2 (1) 0.14
Силва Андерсон 2 0.14
Силва Андре III 2 0.14
Джонстон Майкл 1 0.07
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.07
Жанвье Николя 1 0.07
Амаро Андре 1 0.07
Jota Silva 1 0.07
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Жота Серран 0 0
Afonso Freitas 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 7 1
Нейва Кристиан 5 0
Силва Томаш 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Мендес Алексис 3 0
Морейра Нуну 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Клаудемир де Соуза 2 0
Diego Rosa 2 0
Гарсия Самуэль 2 0
Вилсон Бруно 2 0
Исаак Карлос 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Жулиан Игор 1 0
Перейра Матеус 1 0
Рашид Осама 1 0
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаро Андре 5 1
Силва Тьягу 6 0
Afonso Freitas 4 1
Ибрахим Бамба 5 0
Варела Бруну 4 0
Андре Андре 4 0
Сафира Алиссон 4 0
Ламейраш Рубен 3 0
Индио Матеус 1 1
Джонстон Майкл 2 0
Nelson Da Luz 2 0
Ze Ferreira 2 0
Jota Silva 2 0
Семеду Алфа 0 1
Вильянуэва Микель 1 0
Жанвье Николя 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Силва Даниэл 1 0
Силва Андре III 1 0
Са Элдер 1 0
Мигель Магальяеш 1 0

Результаты матчей

Визела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Витория Гимарайнш
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Визела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
9
Визела
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Витория Гимарайнш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
63%
1
20%
76-90

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
7
50%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1

Результаты матчей

Визела
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
6 раз 46%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Визела
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
4.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 14 7 3 4 14 - 13 24
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 0:0 14 4 4 6 11 - 13 16
14.
Фамаликан
 14 4 2 8 13 - 18 14
15.
Санта-Клара
 14 3 4 7 11 - 14 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
15.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
16.
Визела
 0:0 7 1 2 4 3 - 6 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 0:0 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Морейра Нуну получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 120
Визела 20.8% (25)
X 30% (36)
Витория Гимарайнш 49.2% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Витория Гимарайнш
3.10
3.50
3.05
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Где смотреть матч Визела 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Визела 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Визела
20.7% (25)
Ничья
29.8% (36)
Витория Гимарайнш
49.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (38)
Меньше
67.52% (79)
Обе команды забьют
Да
60.68% (71)
Нет
39.32% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (33)
1:2 Витория Гимарайнш
24% (29)
0:1 Витория Гимарайнш
19.8% (24)
1:0 Визела
14% (17)
2:1 Визела
5.8% (7)
0:2 Витория Гимарайнш
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Визела
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