Тур: 14. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela.
3:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаСилва Тьягу
27' Желтая карточкаМорейра Нуну
1:0
43' ПенальтиГарсия Самуэль
2:0
47' ГолГарсия Самуэль
66' Желтая карточкаЖанвье Николя
87' Желтая карточкаОливейра Андерсон
3:0
90' ГолОсмаич Милутин
90' Желтая карточкаОсмаич Милутин
90' Желтая карточкаВилсон Бруно
90' Желтая карточкаСилва Андре
90'+6
Ход матча
18'
27'
43'
1:0
47'
66'
90'
3:0
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жулиан
Игор
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
21
Андре
Андре
10
Силва
Тьягу
5
Са
Элдер
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
79 Морейра НунуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
99 Канн ФрансисПолузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tulipa
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Биай СелтунВратарь
-
25 Огава РёяЗащитник
- Защитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Визела
Витория Гимарайнш
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зохи Кевин
|2
|0.14
|Оливейра Андерсон
|2
|0.14
|Осмаич Милутин
|2
|0.14
|Гарсия Самуэль
|2 (1)
|0.14
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.07
|Бондосо Кико
|1
|0.07
|Морейра Нуну
|1
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.07
|Friday Etim
|1
|0.07
|Силва Томаш
|0
|0
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nelson Da Luz
|3
|0.21
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.14
|Силва Андерсон
|2
|0.14
|Силва Андре III
|2
|0.14
|Джонстон Майкл
|1
|0.07
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.07
|Жанвье Николя
|1
|0.07
|Амаро Андре
|1
|0.07
|Jota Silva
|1
|0.07
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|7
|1
|Нейва Кристиан
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Морейра Нуну
|4
|0
|Вилсон Бруно
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Мендес Алексис
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Клаудемир де Соуза
|2
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Гарсия Самуэль
|2
|0
|Осмаич Милутин
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Жулиан Игор
|1
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Рашид Осама
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|7
|0
|Амаро Андре
|5
|1
|Afonso Freitas
|4
|1
|Ибрахим Бамба
|5
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Андре Андре
|4
|0
|Сафира Алиссон
|4
|0
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Индио Матеус
|1
|1
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Nelson Da Luz
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Ze Ferreira
|2
|0
|Jota Silva
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Фернандеш Жорже
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Результаты матчей
Визела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Витория Гимарайнш
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Визела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
9
Визела
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Витория Гимарайнш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
63%
1
20%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
7
50%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1
Результаты матчей
Визела
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
6 раз 43%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Визела
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
410
311
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|12
|1
|1
|37 - 8
|37
|2.
|14
|10
|2
|2
|36 - 10
|32
|3.
|1:0
|14
|10
|1
|3
|30 - 12
|31
|4.
|14
|9
|1
|4
|29 - 15
|28
|5.
|14
|8
|2
|4
|15 - 11
|26
|6.
|14
|7
|2
|5
|14 - 16
|23
|7.
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|8.
|14
|6
|1
|7
|13 - 16
|19
|9.
|14
|5
|4
|5
|13 - 18
|19
|10.
|14
|5
|4
|5
|15 - 24
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|14 - 13
|18
|12.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|14.
|14
|4
|2
|8
|13 - 18
|14
|15.
|14
|3
|4
|7
|11 - 14
|13
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|14
|0
|2
|12
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|5.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 2
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|2 - 6
|4
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 3:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Визела
20.7% (25)
Ничья
29.8% (36)
Витория Гимарайнш
49.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (38)
Меньше
67.52% (79)
Обе команды забьют
Да
60.68% (71)
Нет
39.32% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (33)
1:2 Витория Гимарайнш
24% (29)
0:1 Витория Гимарайнш
19.8% (24)
1:0 Визела
14% (17)
2:1 Визела
5.8% (7)
0:2 Витория Гимарайнш
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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