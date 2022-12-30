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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 25950 Главный судья: Мунуэра Хосе
Вальядолид
0:0
Второй тайм: 48'
Реал Мадрид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 146
Вальядолид 1.4% (2)
X 3.4% (5)
Реал Мадрид 95.2% (139)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Реал Мадрид
7.60
7.00
4.65
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
18
Эскудеро
Серхио
17
Роке
Меса
8
Мончу
Рамон
6
Агуадо
Альваро
21
Санчес
Иван
7
Леон
Серхио
10
Плано
Оскар
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
19
Себальос
Дани
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Вальядолид
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Вальядолид
Реал Мадрид

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

15 матчей

6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
П
1:4
П
2:0
П
1:1
П
4:0
П
4:3
П
2:3
П
1:4
П
4:2
П
2:0
П
1:0
ПД
7:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.75

Среднее время на гол

105
120

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

3.13
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.33
Роке Меса 2 0.13
Плано Оскар 1 0.07
Мончу Рамон 1 0.07
Тухами Ануар 1 0.07
Санчес Хавьер 1 0.07
Хоакин Фернандес 1 0.07
Вайссман Шон 1 0.07
Агуадо Альваро 0 0
Плата Гонсало 0 0
Перес Кике 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 6 0.4
Вальверде Федерико 6 0.4
Бензема Карим 5 (1) 0.33
Родриго 4 (1) 0.27
Модрич Лука 3 (1) 0.2
Милитао Эдер 3 0.2
Васкес Лукас 2 0.13
Алаба Давид 1 0.07
Кроос Тони 1 0.07
Асенсио Марко 1 0.07
Рюдигер Антонио 1 0.07
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 4 0
Санчес Хавьер 4 0
Мончу Рамон 4 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Олаза Лукас 2 0
Хоакин Фернандес 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Тухами Ануар 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Lucas Rosa 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 3 0
Алаба Давид 3 0
Карвахаль Даниэль 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Милитао Эдер 1 0
Родриго 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
2
Вальядолид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

4
16
Вальядолид
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Реал Мадрид
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

4
18

Голы по времени матча

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
4
24%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
20%
5
31%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
3
43%
76-90

Забито

13
33
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 0
0
0%
7
21%
1-15
2
15%
1
3%
16-30
4
31%
8
24%
31-45
2
15%
1
3%
46-60
2
15%
8
24%
61-75
3
23%
8
24%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
1
5%
2
14%
1-15
5
24%
2
14%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
38%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0
Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2

Результаты матчей

Вальядолид
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
1
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
11
3
2
12
2.5
6
8
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
3.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Вальядолид
 0:0 Заявка 15 5 3 7 13 - 21 18
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
18.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Вальядолид
 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
9.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
10.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
11.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
13.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Севилья Кармона Хосе Анхель 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И далее звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Соперники голов в ворота друг друга не забивали.
  • Дополнительное время
    44'
    Анчелотти у кромки поля сейчас оказался. Пытается он своим игрокам что-то донести, пока с табло вышел резервным рефери, который показал, что к первому тайму добавлена минута.
  • 43'
    Фанаты сегодня поддерживают очень солидно "пуселу". Гонят они вперед коллектив хозяев, который, к слову, на фоне сильного и мощного соперника смотрится очень здорово.
  • 42'
    Отметился дальним ударом по воротам соперника Асенсио. Мяч полетел чуть ли не параллельно рамке. Было опасно, но не настолько, чтобы причислять момент к голевым эпизодам.
  • Фол, нарушение
    41'
    Вальверде получил сейчас удар по ногам. Рефери зафиксировал нарушение правил, после чего игрок поднялся на ноги как ни в чем ни бывало.
  • 39'
    Бесится прямо-тако Винисиус, поскольку приходится много ему бегать без мяча, причем в отборе играет не лучшим образом команда Анчелотти. Есть к ней вопросы.
  • Анонс
    38'
    К слову, сами каталонцы играют свой поединок завтра, в 16:00 по Москве. В каталонском дерби "Барса" сыграет против "Эспаньола" на своем футбольном поле. 
  • 37'
    Подходит уже к завершению у нас первый тайм. Не так активны игроки "Реала". Им нужно побеждать, чтобы снова обойти "Барселону" в турнирной таблице.
  • Опасный момент
    35'
    ОГО! Пошли удары у хозяев поля! Снова Агуадо, но уже после смещения с левого края в центр направлял сферу в дальний угол - мяч просвистел рядом со стойкой!
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТ! Спасает команду Куртуа! В невероятной ситуации выручает свой коллектив! Агуадо после скидки от партнера хлестко выстреливал в дальний угол, но Тибо добрался в броске до мяча, сумев перевести снаряд в сторону от ворот!
  • 32'
    Винисиус пока один из самых опасных игроков в матче. Много говорили о его настроении после того, как игрок вернулся с ЧМ-2022. Немало слез было пролито после поражения Бразилии в четвертьфинале от Хорватии.
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Ворвался слева в чужую штрафную Винисиус, и с 16-ти метров пробил в ближний угол. На сей раз угадал направление выстрела вратарь, который среагировал по мячу и забрал его в перчатки!
  • 29'
    Отыграли полчаса соперники уже. Много атакует сейчас "Вальядолид", старается прижать соперника к воротам, а вот "Реал", как кажется, постепенно ослабляет хватку.
  • Угловой
    28'
    Серхио Леон с правого края простреливал мяч в штрафную соперника сейчас, но рикошет не привел к угловому, ведь успел Куртуа добраться до мяча у лицевой линии.
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТ! Санчес в чужой штрафной получил снаряд, после чего развернулся к рамке и нанес выстрел в дальний угол. Мяч полетел значительно выше цели!
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    • 26'
      Асенсио с левого края выполнил навес в центр штрафной. Там Бензема попытался развернуться к рамке соперника, но пробить ему так и не позволили.
    • 24'
      Середина первого тайма идет у нас. Кроос в центре поля получил удар по ноге. Было нарушение правил, да. Судейская коллектив продолжает вмешиваться в игру.
    • Офсайд
      23'
      Вальверде оказался на правом фланге без присмотра. Простреливал он мяч в центр штрафной, но арбитры были готовы к такому повороту. Определили они офсайд у футболиста мадридцев.
    • 22'
      Не начал пока должным образом раскрываться мадридский коллектив, но уже огромные проблемы в матче с соперником испытывает "Вальядолид". А это еще на полную катушку не включались "сливочные".
    • 20'
      В итоге Кроос крайне неточный навес выполнил - мяч прилетел прямиком в руки голкиперу "Вальядолида", сыгравшему на выходе и забравшему сферу в перчатках.
    • Фол, нарушение
      19'
      Штрафной удар заработали сейчас мадридцы. На левом фланге снаряд установлен, Бензема отправился в район 11-метровой отметки, а Кроос готовится выполнить навес.
    • 18'
      Да, должен был выводить свой коллектив вперед Бензема. Все было в руках звездного и опытного нападающего мадридского "Реала", но ему совсем немного не повезло.
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТ! Неужели Бензема растратил свое везение? Винисиус с левого края штрафной прострелил мяч в центр, кипер "пуселы" рукой прервал полет снаряда, а защитник не смог вынести мяч из штрафной. В итоге Бензема расстреливал ворота "бело-фиолетовых", но с 5-ти метров направил мяч на трибуны!
    • Угловой
      15'
      Еще один угловой для "Реала". С правого края теперь Асенсио выполнял прострельный пас на ближнюю штангу - Санчес подставил ногу, сумев переправить сферу на угловой. 
    • 14'
      Да, в итоге пошел навес на дальнюю штангу, где Винисиус не сумел добраться до игрового снаряда, ведь уверенно сыграли по позиции защитники, сыгравшие на вынос.
    • Угловой
      13'
      Еще один прострельный пас от Винисиуса, который увенчался заработанным для "Реала" угловым ударом. Будем снова подача, судя по всему?
    • 12'
      Судя по всему, 11-метровый удар не поставят все-таки судьи. Встреча можно продолжать, хотя Винисиус там, в частности, больше всех с арбитром разговаривал.
    • Судья
      10'
      После удара кого-то из мадридцев мяч, как кажется, попал в руку защитнику "Вальядолида", но судьи молчат. По крайней мере, пока. Ждем работы видеоассистентов.
    • 9'
      Практически 10 минут соперники отыграли на поле. По левому флангу развивалась очередная атака "Вальядолида". Прострельный пас в центр штрафной не принес успеха.
    • Угловой
      7'
      Повторная подача с правого края на Рюдигера пришла, и Антонио головой пробил каким-то образом параллельно воротам. Не самый удачный выстрел.
    • Угловой
      6'
      Угловой Винисиус сейчас заработал для своей команды. Подача от углового флага, и удар Бензема, который прилетает в защитника. Будет еще один корнер.
    • 5'
      Бензема получил мяч сейчас на правом фланге, после чего рванул с мячом по бровке, выполнил передачу в центр штрафной, где никого не оказалось.
    • 4'
      "Реал" с первых минут пытается диктовать сопернику свои условия. Перекатывают снаряд с фланга на фланг "сливочные". Соперник не спеша идет в прессинг.
    • Офсайд
      3'
      В две передачи едва не взломали оборону соперника игроки "пуселы". В конечном итоге, один из футболистов хозяев на правом фланге все же оказался в офсайде.
    • 2'
      Футболисты "Вальядолида" предстали сегодня на поле в бело-фиолетовых цветах, в то время, как игроки "Реала" вышли в чисто черном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Второй тайм
    • 47'
      Сегодняшная посещаемость составляет 25950 болельщиков
    • 47'
      Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Реал Мадрид совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Рюдигер Антонио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Вальядолид контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Вальядолид
    1.4% (2)
    Ничья
    3.4% (5)
    Реал Мадрид
    95.2% (139)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (70)
    Меньше
    41.67% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    28.8% (42)
    1:2 Реал Мадрид
    25.3% (37)
    1:3 Реал Мадрид
    15.1% (22)
    0:1 Реал Мадрид
    4.1% (6)
    0:3 Реал Мадрид
    3.4% (5)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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