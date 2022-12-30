Тур: 15. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 25950 Главный судья: Мунуэра Хосе
0:0
Второй тайм: 48'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.56 Победа «Реала»
17
Роке
Меса
21
Санчес
Иван
10
Плано
Оскар
23
Менди
Ферлан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванНападающий
- Нападающий
-
10 Плано ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарваес ХуанПолузащитник
-
36 Морено ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Lucas Rosa
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоПолузащитник
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вальядолид
Реал Мадрид
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
15 матчей
6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.75
Среднее время на гол
105
120
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
3.13
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.33
|Роке Меса
|2
|0.13
|Плано Оскар
|1
|0.07
|Мончу Рамон
|1
|0.07
|Тухами Ануар
|1
|0.07
|Санчес Хавьер
|1
|0.07
|Хоакин Фернандес
|1
|0.07
|Вайссман Шон
|1
|0.07
|Агуадо Альваро
|0
|0
|Плата Гонсало
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|6
|0.4
|Вальверде Федерико
|6
|0.4
|Бензема Карим
|5 (1)
|0.33
|Родриго
|4 (1)
|0.27
|Модрич Лука
|3 (1)
|0.2
|Милитао Эдер
|3
|0.2
|Васкес Лукас
|2
|0.13
|Алаба Давид
|1
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.07
|Асенсио Марко
|1
|0.07
|Рюдигер Антонио
|1
|0.07
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|4
|0
|Санчес Хавьер
|4
|0
|Мончу Рамон
|4
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Олаза Лукас
|2
|0
|Хоакин Фернандес
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Плано Оскар
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Lucas Rosa
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|3
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
0
2
Вальядолид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
4
16
Вальядолид
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Реал Мадрид
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
4
18
Голы по времени матча
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
4
24%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
20%
5
31%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
3
43%
76-90
Забито
13
33
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 0
0
0%
7
21%
1-15
2
15%
1
3%
16-30
4
31%
8
24%
31-45
2
15%
1
3%
46-60
2
15%
8
24%
61-75
3
23%
8
24%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
1
5%
2
14%
1-15
5
24%
2
14%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
38%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0
Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Результаты матчей
Вальядолид
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
52
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
311
113
212
68
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 21
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|10 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.56 Победа «Реала»
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Вальядолид
1.4% (2)
Ничья
3.4% (5)
Реал Мадрид
95.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (70)
Меньше
41.67% (50)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
28.8% (42)
1:2 Реал Мадрид
25.3% (37)
1:3 Реал Мадрид
15.1% (22)
0:1 Реал Мадрид
4.1% (6)
0:3 Реал Мадрид
3.4% (5)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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