К слову, сами каталонцы играют свой поединок завтра, в 16:00 по Москве. В каталонском дерби "Барса" сыграет против "Эспаньола" на своем футбольном поле.

Бесится прямо-тако Винисиус, поскольку приходится много ему бегать без мяча, причем в отборе играет не лучшим образом команда Анчелотти. Есть к ней вопросы.

Вальверде получил сейчас удар по ногам. Рефери зафиксировал нарушение правил, после чего игрок поднялся на ноги как ни в чем ни бывало.

Отметился дальним ударом по воротам соперника Асенсио. Мяч полетел чуть ли не параллельно рамке. Было опасно, но не настолько, чтобы причислять момент к голевым эпизодам.

Фанаты сегодня поддерживают очень солидно "пуселу". Гонят они вперед коллектив хозяев, который, к слову, на фоне сильного и мощного соперника смотрится очень здорово.

Анчелотти у кромки поля сейчас оказался. Пытается он своим игрокам что-то донести, пока с табло вышел резервным рефери, который показал, что к первому тайму добавлена минута.

И далее звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Соперники голов в ворота друг друга не забивали.

МОМЕНТ! Санчес в чужой штрафной получил снаряд, после чего развернулся к рамке и нанес выстрел в дальний угол. Мяч полетел значительно выше цели!

Серхио Леон с правого края простреливал мяч в штрафную соперника сейчас, но рикошет не привел к угловому, ведь успел Куртуа добраться до мяча у лицевой линии.

Отыграли полчаса соперники уже. Много атакует сейчас "Вальядолид", старается прижать соперника к воротам, а вот "Реал", как кажется, постепенно ослабляет хватку.

МОМЕНТ! Ворвался слева в чужую штрафную Винисиус, и с 16-ти метров пробил в ближний угол. На сей раз угадал направление выстрела вратарь, который среагировал по мячу и забрал его в перчатки!

Винисиус пока один из самых опасных игроков в матче. Много говорили о его настроении после того, как игрок вернулся с ЧМ-2022. Немало слез было пролито после поражения Бразилии в четвертьфинале от Хорватии.

МОМЕНТ! Спасает команду Куртуа! В невероятной ситуации выручает свой коллектив! Агуадо после скидки от партнера хлестко выстреливал в дальний угол, но Тибо добрался в броске до мяча, сумев перевести снаряд в сторону от ворот!

ОГО! Пошли удары у хозяев поля! Снова Агуадо, но уже после смещения с левого края в центр направлял сферу в дальний угол - мяч просвистел рядом со стойкой!

Подходит уже к завершению у нас первый тайм. Не так активны игроки "Реала". Им нужно побеждать, чтобы снова обойти "Барселону" в турнирной таблице.

26' Асенсио с левого края выполнил навес в центр штрафной. Там Бензема попытался развернуться к рамке соперника, но пробить ему так и не позволили.

24' Середина первого тайма идет у нас. Кроос в центре поля получил удар по ноге. Было нарушение правил, да. Судейская коллектив продолжает вмешиваться в игру.

23' Вальверде оказался на правом фланге без присмотра. Простреливал он мяч в центр штрафной, но арбитры были готовы к такому повороту. Определили они офсайд у футболиста мадридцев.

22' Не начал пока должным образом раскрываться мадридский коллектив, но уже огромные проблемы в матче с соперником испытывает "Вальядолид". А это еще на полную катушку не включались "сливочные".

20' В итоге Кроос крайне неточный навес выполнил - мяч прилетел прямиком в руки голкиперу "Вальядолида", сыгравшему на выходе и забравшему сферу в перчатках.

19' Штрафной удар заработали сейчас мадридцы. На левом фланге снаряд установлен, Бензема отправился в район 11-метровой отметки, а Кроос готовится выполнить навес.

18' Да, должен был выводить свой коллектив вперед Бензема. Все было в руках звездного и опытного нападающего мадридского "Реала", но ему совсем немного не повезло.

17' МОМЕНТ! Неужели Бензема растратил свое везение? Винисиус с левого края штрафной прострелил мяч в центр, кипер "пуселы" рукой прервал полет снаряда, а защитник не смог вынести мяч из штрафной. В итоге Бензема расстреливал ворота "бело-фиолетовых", но с 5-ти метров направил мяч на трибуны!

15' Еще один угловой для "Реала". С правого края теперь Асенсио выполнял прострельный пас на ближнюю штангу - Санчес подставил ногу, сумев переправить сферу на угловой.