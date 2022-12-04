Тройная замена в составе Сенегала в перерыве произошла. Вместо Сисса, Ндиайе и Диатта появились Гуйе, Бамба и Сарр. У Англии без изменений.

Сака идет вперед. Отдал он пас на правый край, откуда Хендерсон попытался выполнить прострельный пас в район вратарской, но Кулибали успел сыграть на опережении.

В атаке пытается себя проявить Сенегал. Быстро африканцы провели свою атаку. После подбора с отскоком от газона пробил Сарр, но слишком далек он был от успеха и попадания.

Уокер по правому флангу попытался пройти к воротам соперника. Выполнил он прострельную передачу в центр штрафной, но попал под подкат соперника. Мяч за пределы поля улетел по итогу.

Беллингем получил мяч на левом краю штрафной, пару раз убрал соперника на замахе, но выполнил прострел прямо в ногу одному из защитников своего коллектива.

Кейн отдал сейчас передачу на Сака, который на правом краю штрафной получил сферу, после чего нанес удар в сторону ближней "девятки", но в цель попасть не сумел.

Не смог добежать до мяча Исмаила Сарр. Слишком сильную передачу на него отдавал один из партнеров, и оставить сферу в игре не удалось футболисту.

Второй тайм стартовал в нашей встрече! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Хмурыми некоторые фанаты сенегальской команды выглядят, а вот отдельная часть болельщиков продолжает танцевать и прыгать на стадионе, не взирая на счет, который горит на табло.

ОПАСНО! А сейчас старая-добрая Англия начинает напоминать себя лучшего образца. Сака с правого края прострелил мяч в центр, откуда в касание пробил Кейн, пятясь назад, но направил он в результате данного факта мяч чуть выше мишени.

МОМЕНТИЩЕ! Шоу открылся под передачу от Беллингема, ворвался в штрафную, после чего попытался прострелить, но угодил во вратаря Сенегала, успевшего сократить угол обстрела. На угол поля указывает рефери. Второй угловой в матче.

Не удалось никаких дивидендов в результате подачи углового заполучить англичанам. Но стоит отметить их солидное давление. Сенегал из обороны не выходит довольно-таки давно.

Фоден выполнил подачу от угла поля, на Магуайра, но игроку "Юнайтед" не удалось продавить в центре штрафной своего оппонента. Защита Сенегала действует уверенно и надежно.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 2:0! Забивает он свой первый гол на чемпионате мира! Стремительную контратаку провели англичане после потери Сисса на половине поля "трех львов". Передача на Фодена, который выполняет передачу на Кейна, и тот уверенно пробивает по воротам, минуя столкновения с вратарем!

Две компенсированные минуты в матче миновали! Счет на табло - 2:0. Англия впереди. У Сенегала остается на отыгрыш второй тайм.

Якобс заработал для своей команды аут сейчас. У нас же следом Менди на газоне оказывается, получая какой-то тычок от Сака. Разводит по углам соперников рефери. Слишком много остановок у нас.

Перешли сейчас в позиционную атаку сенегальцы - едва ли не впервые в нашем матче. Слабым прессингом отмечается Англия, не показывая ничего интересного впереди.

МОМЕНТ! Добрый вечер, Англия! Сарр отдал передачу на партнера, на левый край, откуда Диа из расстрельной позиции посылает сферу точно во вратаря! Пикфорд играет по позиции, отражая сферу в сторону от рамки!

Доиграется Англия, ой, доиграется. Шутки с огнем до добра не доведут. Вне всяких сомнений, Сенегал попортит нервишки своему противнику сегодня.

Немало звезд сегодня на матче. Причем как селебрити из Англии, так и знаменитости из Сенегала. Думаю, время от времени нам будут показывать VIP-персон.

Якобс с левого края попытался пройти к воротам соперника, выполнил навес на ближнюю штангу, где головой за пределы поля сыграл Стоунс.

Уокер сейчас явно цеплял Сарра, убегающего по левому краю к воротам. А где же арбитр забыл карточку желтого цвета? Почему нет предупреждения тут?

Неудачно Якобс подал со штрафного. Мяч в итоге остался у сенегальской команды, которая с правого края пыталась выполнить прострел в центр, где никого не оказалось.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХЕНДЕРСОН! 1:0! А вот и забивает Англия в ворота соперника! Провалился Сенегал по левому флангу. Кейн из центра отдал пас на ход Беллингему, тот с бровки выполнил передачу в центр штрафной, где африканцы проспали подключение Хендерсона, отправившего сферу в ворота четким ударом по центру.

Круто разыграли свою комбинацию игроки сборной Англии. Думаю, что не ждали сенегальцы ничего подобного, но мяч уже оказался в сетке.

27' Шоу пока также не может найти своей игры на матче. Как-то инертно действуют "три льва". Понимаем, что играть еще очень много, но двигаться по полю ведь нужно. Как считаете?

26' Ну, пока совсем уж скучная у нас игра. Честно говоря, все один момент был на две команды. Мне кажется, что будут вопросы к игре Англии после первых 30 минут поединка.

25' Гораздо больше владеют мячом англичане. Магуайр не знает, куда и кому отдать пас, и именно по этой причине катит его на вратарю. Тот выбивает мяч в центр поля, все начинается заново.

24' Интересно, что мяч после удара Диа попал в руку игроку сборной Англии, но в этой ситуации рука не было отставленной. Она была практически прижатой к телу. Так что 11-метрового удара у рефери не было оснований назначать.

22' НИЧЕГО СЕБЕ! Африканцы провели контратаку. Подача с правого края. Диа пробивает, но попадает в защитника. Сарр пытается добить с пары метров, но направляет снаряд в небеса!

21' Угловой сейчас подали футболисты сборной Англии. С правого края последовал навес в центр штрафной, где неудачно пробил по воротам Райс.

20' На левом фланге вступил в борьбу сейчас Беллингем, который в борьбе с соперником все же упустил снаряд за пределы поля. Аут вбросят сенегальцы.

19' Есть сегодня все-таки много свободных мест на стадионе, но и арена эта - вторая по вместительности. И как-то совсем не слышно в нашей встрече фанатов сборной Англии.

17' Ндиайе сейчас Магуайра придерживал за футболку на правом фланге, но и сам футболист "Манчестер Юнайтед" не был чист на руку. В итоге судья позволил доиграть момент, но ничего придумать у ворот соперника не смогли африканцы.

16' Люка Шоу снова останавливают сенегальцы с нарушением правил. Причем руками его Диатта попридержал. Футболист упал на газон, но травму не получил.

15' Кулибали отработал сейчас против Беллингема, после чего выбил он сферу за пределы футбольного поля. Аут заработала команда номинальных хозяев.

14' Досталось Кейна от Диалло сейчас на половине поля Сенегала, но не стал свистеть рефери по той простой причине, что мяч остался у английской сборной.

13' Кейн на левом фланге получил мяч, после чего выполнил передачу на Сака, но не смог снабдить партнера передачей. Снаряд по итогу за боковую линию улетел.

12' Неплохое движение есть у сенегальской команды в обороне, но что касается атаки, то тут пока практически безмолвны африканцы и почти бездейственны.

10' Что-то у нас с мячом случилось. Пробит что ли? Да, каким-то спущенным он выглядит. Выбросили сенегальцы сферу за пределы поля, после чего попросили выкинуть новый.

9' Прессингует сборная Англии своего соперника сейчас чуть ли не во вратарской. Уже приходится в пожарном порядке расставаться с мячом сенегальцам, вынося сферу за пределы поля.

8' Беллингем снова в центре внимания был. На Кейна он с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, где футболист английской сборной нарушил правила впервые в матче.

7' Попытался Кейн элегантно сыграть в центре поля, но мяч потерял. Впрочем, тут же он вступил в борьбу, отдал передачу на Беллингема, которого снова снесли на газон оппоненты.

5' Первый в матче фол. Нарушают сенегальцы. Беллингему по ноге досталось. Сегодня будет немало нарушений, я в этом уверен. Нас ждет весьма плотная борьба.

4' Присматриваются друг к другу соперники. Пока без чего-го оригинального обходятся соперники. Сборная Англии усиленно обороняется. Диа, к слову, пытался справа ускориться к воротам соперника, но не смог обойти Магуайра в центре полузащиты.

3' Довольно активно перекатывает мяч Англия на половине поля соперника. Кейн подхватил мяч сейчас на левом краю, где в борьбе с двумя соперниками удалось игроку "Тоттенхэма" заработать аут.

2' Футболисты сборной Англии предстали на поле в форме белого цвета, в то время, как игроки Сенегала вышли на газон в зеленом обмундировании. Ворота европейцев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка африканцев - справа.