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Чемпионат мира
2022

Стадион: . Главный судья: Бартон Иван
Англия
FIFA #5
2:0
Второй тайм: 56'
Сенегал
FIFA #18
0'
1:0
38' Гол
Хендерсон Джордан
2:0
45' Гол
Кейн Гарри

Ход матча

38'
Хендерсон Джордан
(Беллингем Джуд)
1:0
45'
Кейн Гарри
(Фоден Фил)
2:0
46'
 
Сарр Пап Матар
Диатта Крепин
46'
 
Бамба Дьенг
Ндиайе Ильман
46'
 
Гуйе Папе
Сисс Пате

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 306 Количество передач 172
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 257
Англия 79.8% (205)
X 7% (18)
Сенегал 13.2% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Сенегал
1.60
6.02
6.57
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Магуайр
Гарри
3
Шоу
Люк
8
Хендерсон
Джордан
4
Райс
Деклан
22
Беллингем
Джуд
17
Сака
Букайо
9
Кейн
Гарри
20
Фоден
Фил
16
Менди
Эдуар
21
Сабали
Юссуф
3
Кулибали
Калиду
22
Диалло
Абду
14
Якобс
Исмаил
11
Сисс
Пате
6
Менди
Нампали
15
Диатта
Крепин
13
Ндиайе
Ильман
18
Сарр
Исмаила
9
Диа
Булайе
Англия
4-3-3
Сенегал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.75
Сака Букайо 2 0.5
Кейн Гарри 1 0.25
Стерлинг Рахим 1 0.25
Фоден Фил 1 0.25
Беллингем Джуд 1 0.25
Хендерсон Джордан 1 0.25
Грилиш Джек 1 0.25
Уилсон Каллум 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Шоу Люк 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Калиду 1 0.25
Дьедиу Фамара 1 0.25
Диа Булайе 1 0.25
Бамба Дьенг 1 0.25
Сарр Исмаила 1 (1) 0.25
Якобс Исмаил 0 0
Ндиайе Ильман 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 2 0
Менди Нампали 1 0
Сисс Пате 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Диа Булайе 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сенегал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сенегал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3
Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1
Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3 Сенегал - Нидерланды 0:2 Сенегал - Иран 1:1
Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2 Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0

Результаты матчей

Англия
Сенегал

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Англия
Сенегал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
0 Япония
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Южная Корея
0 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
0 Марокко
0 Испания
0 Португалия
0 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
?
?
?
Франция
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Испания Мората Альваро 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Франция Жиру Оливье 3
Англия Рэшфорд Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Не смог добежать до мяча Исмаила Сарр. Слишком сильную передачу на него отдавал один из партнеров, и оставить сферу в игре не удалось футболисту.
  • 53'
    Кейн отдал сейчас передачу на Сака, который на правом краю штрафной получил сферу, после чего нанес удар в сторону ближней "девятки", но в цель попасть не сумел.
  • 52'
    Беллингем получил мяч на левом краю штрафной, пару раз убрал соперника на замахе, но выполнил прострел прямо в ногу одному из защитников своего коллектива.
  • 51'
    Уокер по правому флангу попытался пройти к воротам соперника. Выполнил он прострельную передачу в центр штрафной, но попал под подкат соперника. Мяч за пределы поля улетел по итогу.
  • 49'
    В атаке пытается себя проявить Сенегал. Быстро африканцы провели свою атаку. После подбора с отскоком от газона пробил Сарр, но слишком далек он был от успеха и попадания.
  • 48'
    Сака идет вперед. Отдал он пас на правый край, откуда Хендерсон попытался выполнить прострельный пас в район вратарской, но Кулибали успел сыграть на опережении.
  • Замена
    47'
    Тройная замена в составе Сенегала в перерыве произошла. Вместо Сисса, Ндиайе и Диатта появились Гуйе, Бамба и Сарр. У Англии без изменений.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашей встрече! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Две компенсированные минуты в матче миновали! Счет на табло - 2:0. Англия впереди. У Сенегала остается на отыгрыш второй тайм.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 2:0!
    Забивает он свой первый гол на чемпионате мира! Стремительную контратаку провели англичане после потери Сисса на половине поля "трех львов". Передача на Фодена, который выполняет передачу на Кейна, и тот уверенно пробивает по воротам, минуя столкновения с вратарем!
  • Угловой
    45'
    Фоден выполнил подачу от угла поля, на Магуайра, но игроку "Юнайтед" не удалось продавить в центре штрафной своего оппонента. Защита Сенегала действует уверенно и надежно.
  • 44'
    Не удалось никаких дивидендов в результате подачи углового заполучить англичанам. Но стоит отметить их солидное давление. Сенегал из обороны не выходит довольно-таки давно.
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТИЩЕ! Шоу открылся под передачу от Беллингема, ворвался в штрафную, после чего попытался прострелить, но угодил во вратаря Сенегала, успевшего сократить угол обстрела. На угол поля указывает рефери. Второй угловой в матче.
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! А сейчас старая-добрая Англия начинает напоминать себя лучшего образца. Сака с правого края прострелил мяч в центр, откуда в касание пробил Кейн, пятясь назад, но направил он в результате данного факта мяч чуть выше мишени.
  • 41'
    Хмурыми некоторые фанаты сенегальской команды выглядят, а вот отдельная часть болельщиков продолжает танцевать и прыгать на стадионе, не взирая на счет, который горит на табло.
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    • 40'
      Круто разыграли свою комбинацию игроки сборной Англии. Думаю, что не ждали сенегальцы ничего подобного, но мяч уже оказался в сетке.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХЕНДЕРСОН! 1:0!
      А вот и забивает Англия в ворота соперника! Провалился Сенегал по левому флангу. Кейн из центра отдал пас на ход Беллингему, тот с бровки выполнил передачу в центр штрафной, где африканцы проспали подключение Хендерсона, отправившего сферу в ворота четким ударом по центру.
    • 37'
      Неудачно Якобс подал со штрафного. Мяч в итоге остался у сенегальской команды, которая с правого края пыталась выполнить прострел в центр, где никого не оказалось.
    • Фол, нарушение
      36'
      Уокер сейчас явно цеплял Сарра, убегающего по левому краю к воротам. А где же арбитр забыл карточку желтого цвета? Почему нет предупреждения тут?
    • 35'
      Якобс с левого края попытался пройти к воротам соперника, выполнил навес на ближнюю штангу, где головой за пределы поля сыграл Стоунс.
    • 33'
      Немало звезд сегодня на матче. Причем как селебрити из Англии, так и знаменитости из Сенегала. Думаю, время от времени нам будут показывать VIP-персон. 
    • 32'
      Доиграется Англия, ой, доиграется. Шутки с огнем до добра не доведут. Вне всяких сомнений, Сенегал попортит нервишки своему противнику сегодня.
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТ! Добрый вечер, Англия! Сарр отдал передачу на партнера, на левый край, откуда Диа из расстрельной позиции посылает сферу точно во вратаря! Пикфорд играет по позиции, отражая сферу в сторону от рамки!
    • 30'
      Перешли сейчас в позиционную атаку сенегальцы - едва ли не впервые в нашем матче. Слабым прессингом отмечается Англия, не показывая ничего интересного впереди.
    • 29'
      Якобс заработал для своей команды аут сейчас. У нас же следом Менди на газоне оказывается, получая какой-то тычок от Сака. Разводит по углам соперников рефери. Слишком много остановок у нас.
    • 27'
      Шоу пока также не может найти своей игры на матче. Как-то инертно действуют "три льва". Понимаем, что играть еще очень много, но двигаться по полю ведь нужно. Как считаете?
    • 26'
      Ну, пока совсем уж скучная у нас игра. Честно говоря, все один момент был на две команды. Мне кажется, что будут вопросы к игре Англии после первых 30 минут поединка.
    • 25'
      Гораздо больше владеют мячом англичане. Магуайр не знает, куда и кому отдать пас, и именно по этой причине катит его на вратарю. Тот выбивает мяч в центр поля, все начинается заново.
    • Судья
      24'
      Интересно, что мяч после удара Диа попал в руку игроку сборной Англии, но в этой ситуации рука не было отставленной. Она была практически прижатой к телу. Так что 11-метрового удара у рефери не было оснований назначать.
    • Опасный момент
      22'
      НИЧЕГО СЕБЕ! Африканцы провели контратаку. Подача с правого края. Диа пробивает, но попадает в защитника. Сарр пытается добить с пары метров, но направляет снаряд в небеса!
    • Угловой
      21'
      Угловой сейчас подали футболисты сборной Англии. С правого края последовал навес в центр штрафной, где неудачно пробил по воротам Райс.
    • 20'
      На левом фланге вступил в борьбу сейчас Беллингем, который в борьбе с соперником все же упустил снаряд за пределы поля. Аут вбросят сенегальцы.
    • 19'
      Есть сегодня все-таки много свободных мест на стадионе, но и арена эта - вторая по вместительности. И как-то совсем не слышно в нашей встрече фанатов сборной Англии.
    • 17'
      Ндиайе сейчас Магуайра придерживал за футболку на правом фланге, но и сам футболист "Манчестер Юнайтед" не был чист на руку. В итоге судья позволил доиграть момент, но ничего придумать у ворот соперника не смогли африканцы.
    • Фол, нарушение
      16'
      Люка Шоу снова останавливают сенегальцы с нарушением правил. Причем руками его Диатта попридержал. Футболист упал на газон, но травму не получил.
    • 15'
      Кулибали отработал сейчас против Беллингема, после чего выбил он сферу за пределы футбольного поля. Аут заработала команда номинальных хозяев.
    • 14'
      Досталось Кейна от Диалло сейчас на половине поля Сенегала, но не стал свистеть рефери по той простой причине, что мяч остался у английской сборной.
    • 13'
      Кейн на левом фланге получил мяч, после чего выполнил передачу на Сака, но не смог снабдить партнера передачей. Снаряд по итогу за боковую линию улетел.
    • 12'
      Неплохое движение есть у сенегальской команды в обороне, но что касается атаки, то тут пока практически безмолвны африканцы и почти бездейственны. 
    • 10'
      Что-то у нас с мячом случилось. Пробит что ли? Да, каким-то спущенным он выглядит. Выбросили сенегальцы сферу за пределы поля, после чего попросили выкинуть новый.
    • 9'
      Прессингует сборная Англии своего соперника сейчас чуть ли не во вратарской. Уже приходится в пожарном порядке расставаться с мячом сенегальцам, вынося сферу за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      8'
      Беллингем снова в центре внимания был. На Кейна он с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, где футболист английской сборной нарушил правила впервые в матче.
    • Фол, нарушение
      7'
      Попытался Кейн элегантно сыграть в центре поля, но мяч потерял. Впрочем, тут же он вступил в борьбу, отдал передачу на Беллингема, которого снова снесли на газон оппоненты.
    • Фол, нарушение
      5'
      Первый в матче фол. Нарушают сенегальцы. Беллингему по ноге досталось. Сегодня будет немало нарушений, я в этом уверен. Нас ждет весьма плотная борьба.
    • 4'
      Присматриваются друг к другу соперники. Пока без чего-го оригинального обходятся соперники. Сборная Англии усиленно обороняется. Диа, к слову, пытался справа ускориться к воротам соперника, но не смог обойти Магуайра в центре полузащиты.
    • 3'
      Довольно активно перекатывает мяч Англия на половине поля соперника. Кейн подхватил мяч сейчас на левом краю, где в борьбе с двумя соперниками удалось игроку "Тоттенхэма" заработать аут.
    • 2'
      Футболисты сборной Англии предстали на поле в форме белого цвета, в то время, как игроки Сенегала вышли на газон в зеленом обмундировании. Ворота европейцев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка африканцев - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Второй тайм
    • 56'
      Стоунс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Англия
    • 55'
      Удар от ворот произведет Сенегал
    • 55'
      Контроль мяча: Англия: 67%, Сенегал: 33%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Сенегал
    • 54'
      Букайо Сака оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Англия начинает контратаку
    • 54'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Сенегал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Магуайр Гарри выиграл воздушное противоборство у Ахмаду Бамба Дьенг.
    • 53'
      Англия контролирует мяч.
    • 52'
      Англия пытается что-то создать.
    • 52'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Исмаил Якобс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Удар от ворот произведет Англия
    • 50'
      Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
    • 50'
      Райс Деклан из команды Англия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Англия: 66%, Сенегал: 34%.
    • 49'
      Кулибали Калиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Букайо Сака выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      49'
      Беллингем Джуд из команды Англия заходит слишком далеко, он валит Пап Матар Сарр.
    • 48'
      Пап Матар Сарр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Кулибали Калиду из команды Сенегал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Исмаил Якобс ошибается в защите.
    • 48'
      Англия контролирует мяч.
    • 47'
      Англия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Кулибали Калиду выиграл воздушное противоборство у Кейн Гарри.
    • 47'
      Шоу Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Пап Матар Сарр выиграл воздушное противоборство у Шоу Люк.
    • 46'
      Фоден Фил выиграл воздушное противоборство у Сабали Юссуф.
    • 46'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Кейн Гарри выиграл воздушное противоборство у Исмаил Якобс.
    • 46'
      Тактическая замена. Сисс Пате уходит с поля и его заменяет Гуйе Папе
    • 46'
      Тактическая замена. Ндиайе Ильман уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг
    • 46'
      Тактическая замена. Диатта Крепин уходит с поля и его заменяет Пап Матар Сарр
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Bayt Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия 2:0 Сенегал

    Исход игры
    Англия
    79.4% (208)
    Ничья
    7.3% (19)
    Сенегал
    13.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.04% (85)
    Меньше
    37.96% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    63.5% (87)
    Нет
    36.5% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    21% (55)
    2:0 Англия
    10.7% (28)
    1:0 Англия
    6.5% (17)
    3:1 Англия
    5.3% (14)
    1:2 Сенегал
    3.4% (9)
    1:1 Ничья
    2.7% (7)
    3:0 Англия
    1.1% (3)
    3:2 Англия
    0.8% (2)
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    Сенегал
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