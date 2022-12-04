Стадион: Эль-Байт. Главный судья: Бартон Иван
Ход матча
38'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
306 Количество передач 172
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- 14.50 Точный счет – 3:1
- 1.95 Победа Англии + Тотал меньше 3,5
- 1.83 Индивидуальный тотал угловых Англии больше 5,5
- 1.85 Индивидуальный тотал угловых Англии в первом тайме больше 2,5
- 1.80 Победа Англии по ударам с форой (- 6,0)
- 2.80 Индивидуальный тотал Гарри Магуайра по ударам больше 1,5
- 2.30 Тотал больше 2.5 голов
- 2.18 Тотал второго тайма больше тотала первого тайма
- 1.77 Сенегал получит больше жёлтых карточек
- 1.70 Тотал меньше 2.5
- 1.55 Победа Англии
- 3.05 Сенегал не проиграет и общий тотал голов (3,5) меньше
- 1.60 Победа сборной Англии
- 1.53 Победа сборной Англии
- 1.90 Индивидуальный тотал Англии меньше 1,5
3
Шоу
Люк
17
Сака
Букайо
20
Фоден
Фил
16
Менди
Эдуар
21
Сабали
Юссуф
22
Диалло
Абду
14
Якобс
Исмаил
11
Сисс
Пате
18
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сака БукайоНападающий
- Нападающий
-
20 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
-
13 Поуп НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
16 Коуди КонорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
21 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
11 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Наме МустафаПолузащитник
-
25 Лум МамадуПолузащитник
-
26 Гуйе ПапеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.75
|Сака Букайо
|2
|0.5
|Кейн Гарри
|1
|0.25
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|Фоден Фил
|1
|0.25
|Беллингем Джуд
|1
|0.25
|Хендерсон Джордан
|1
|0.25
|Грилиш Джек
|1
|0.25
|Уилсон Каллум
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Калиду
|1
|0.25
|Дьедиу Фамара
|1
|0.25
|Диа Булайе
|1
|0.25
|Бамба Дьенг
|1
|0.25
|Сарр Исмаила
|1 (1)
|0.25
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сенегал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сенегал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3
Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1
Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3 Сенегал - Нидерланды 0:2 Сенегал - Иран 1:1
Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2 Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0
Результаты матчей
Англия
Сенегал
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Англия
Сенегал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
12
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
— ?
— ?
— ?
— Франция
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|3
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Сербия
|Гудель Неманья
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
Прогноз на матч от Liveresult
- 14.50 Точный счет – 3:1
- 1.95 Победа Англии + Тотал меньше 3,5
- 1.83 Индивидуальный тотал угловых Англии больше 5,5
- 1.85 Индивидуальный тотал угловых Англии в первом тайме больше 2,5
- 1.80 Победа Англии по ударам с форой (- 6,0)
- 2.80 Индивидуальный тотал Гарри Магуайра по ударам больше 1,5
- 2.30 Тотал больше 2.5 голов
- 2.18 Тотал второго тайма больше тотала первого тайма
- 1.77 Сенегал получит больше жёлтых карточек
- 1.70 Тотал меньше 2.5
- 1.55 Победа Англии
- 3.05 Сенегал не проиграет и общий тотал голов (3,5) меньше
- 1.60 Победа сборной Англии
- 1.53 Победа сборной Англии
- 1.90 Индивидуальный тотал Англии меньше 1,5
Прогнозы на матч Англия 2:0 Сенегал
Исход игры
Англия
79.4% (208)
Ничья
7.3% (19)
Сенегал
13.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (85)
Меньше
37.96% (52)
Обе команды забьют
Да
63.5% (87)
Нет
36.5% (50)
Популярный счёт
2:1 Англия
21% (55)
2:0 Англия
10.7% (28)
1:0 Англия
6.5% (17)
3:1 Англия
5.3% (14)
1:2 Сенегал
3.4% (9)
1:1 Ничья
2.7% (7)
3:0 Англия
1.1% (3)
3:2 Англия
0.8% (2)
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