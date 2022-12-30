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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Брага
1:0
Первый тайм: 17'
Бенфика
0'
1:0
2' Гол
Руис Абель

Ход матча

2'
Руис Абель
1:0
Прогнозы 119
Брага 5% (6)
X 9.2% (11)
Бенфика 85.7% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Бенфика
4.55
4.15
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
19
Рачич
Урош
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
13
Фернандес
Энцо
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
88
Рамуш
Гонсалу
Брага
4-4-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Бенфика

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 21 победа

41 матч

26.8%
9.8%
63.4%
11 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

19.5%
29.3%
51.2%
8 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
6:1
К
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:3
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
6:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
С
3:0
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КП
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.06
0.91

Среднее время на гол

85
98

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

2.22
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

70
49

Голов в среднем за матч

1.71
1.2

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 5 0.36
Оливейра Витор 5 0.36
Орта Рикарду 4 (1) 0.29
Медейруш Юри 4 (1) 0.29
Руис Абель 3 0.21
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.14
Лаинес Диего 1 0.07
Секейра Нуну 1 0.07
Каштру Андре 1 0.07
Ньякате Сику 1 0.07
Тормена Витор 1 0.07
Гомес Родриго II 1 0.07
Джало Альваро 0 0
Орта Андре 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 9 0.64
Мариу Жоау 6 (4) 0.43
Силва Рафа 6 0.43
Нерес Давид 4 0.29
Муса Петар 3 0.21
Силва Антониу 2 0.14
Гримальдо Алехандро 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Ристич Михайло 1 0.07
Родригес Фелипе II 1 0.07
Дракслер Юлиан 1 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.07
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фернандес Энцо 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 4 0
Матеус Лима 2 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Паулу Оливейра 1 1
Джало Альваро 2 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 1
Силва Рафа 4 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Флорентину 2 0
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0

Результаты матчей

Брага
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Брага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

17
25
Брага
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Бенфика
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
5
45%
2
18%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

17
25
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
5
29%
29%
5
20%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
7
28%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
3
18%
7
28%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

28
36
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
7
25%
5
14%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
5
18%
8
22%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
5
18%
6
17%
61-75
8
29%
9
25%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0
Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3
Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Брага
Бенфика

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
6
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брага
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
2.5
6
1
1
5
3.5
4
3
1
5
4.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
4
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
9
4
5
8
2.5
8
5
2
11
3.5
5
8
2
11
4.5
3
10
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:1 14 12 1 1 37 - 8 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Брага
 1:0 14 10 1 3 30 - 12 31
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 14 7 2 5 14 - 16 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Визела
 14 5 3 6 14 - 13 18
12.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
13.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
14.
Фамаликан
 14 4 2 8 13 - 18 14
15.
Санта-Клара
 14 3 4 7 11 - 14 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:1 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Брага
 1:0 7 4 1 2 12 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
8.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 1:0 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 0:1 7 5 1 1 11 - 2 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Руис Абель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 119
Брага 5% (6)
X 9.2% (11)
Бенфика 85.7% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Бенфика
4.55
4.15
2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 1:0 Бенфика

Исход игры
Брага
5% (6)
Ничья
9.2% (11)
Бенфика
85.7% (102)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (90)
Меньше
21.74% (25)
Обе команды забьют
Да
86.96% (100)
Нет
13.04% (15)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
62.2% (74)
0:1 Бенфика
10.1% (12)
1:1 Ничья
8.4% (10)
1:3 Бенфика
7.6% (9)
0:2 Бенфика
2.5% (3)
2:1 Брага
2.5% (3)
2:3 Бенфика
1.7% (2)
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Брага
Бенфика
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