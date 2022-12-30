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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Брага
3:0
Конец матча
Бенфика
0'
1:0
2' Гол
Руис Абель
27' Желтая карточка
Флорентину
2:0
32' Гол
Орта Рикарду
3:0
70' Гол
Орта Рикарду
78' Желтая карточка
Орта Андре
85' Желтая карточка
Силва Рафа
87' Желтая карточка
Отаменди Николас
90'+8

Ход матча

2'
Руис Абель
1:0
27'
 
Флорентину
32'
Орта Рикарду
(Руис Абель)
2:0
46'
 
Муса Петар
Флорентину
70'
Орта Рикарду
(Медейруш Юри)
3:0
71'
 
Дракслер Юлиан
Мариу Жоау
71'
 
Жилберто Жуниор
Бах Александр
74'
Инфанде Эрнани
Медейруш Юри
 
74'
Тормена Витор
Ньякате Сику
 
78'
Орта Андре
 
82'
Каштру Андре
Орта Андре
 
82'
Оливейра Витор
Руис Абель
 
85'
 
Силва Рафа
87'
 
Отаменди Николас
88'
Гомес Родриго
Орта Рикарду
 
89'
 
Joao Neves
Рамуш Гонсалу
89'
 
Шикинью Франциску
Фернандес Энцо
Прогнозы 120
Брага 5% (6)
X 9.2% (11)
Бенфика 85.8% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
19
Рачич
Урош
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
13
Фернандес
Энцо
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
88
Рамуш
Гонсалу
Брага
4-4-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Бенфика

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 21 победа

41 матч

26.8%
9.8%
63.4%
11 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

19.5%
29.3%
51.2%
8 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
6:1
К
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:3
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
6:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
С
3:0
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КП
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.06
0.91

Среднее время на гол

85
98

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

2.22
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

70
49

Голов в среднем за матч

1.71
1.2

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 6 (1) 0.43
Банза Симон 5 0.36
Оливейра Витор 5 0.36
Медейруш Юри 4 (1) 0.29
Руис Абель 3 0.21
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.14
Лаинес Диего 1 0.07
Секейра Нуну 1 0.07
Каштру Андре 1 0.07
Ньякате Сику 1 0.07
Тормена Витор 1 0.07
Гомес Родриго II 1 0.07
Джало Альваро 0 0
Орта Андре 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 9 0.64
Мариу Жоау 6 (4) 0.43
Силва Рафа 6 0.43
Нерес Давид 4 0.29
Муса Петар 3 0.21
Силва Антониу 2 0.14
Гримальдо Алехандро 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Ристич Михайло 1 0.07
Родригес Фелипе II 1 0.07
Дракслер Юлиан 1 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.07
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фернандес Энцо 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 4 0
Матеус Лима 2 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Паулу Оливейра 1 1
Орта Андре 2 0
Джало Альваро 2 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 1
Силва Рафа 5 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Флорентину 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Брага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

17
25
Брага
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Бенфика
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

17
25
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
5
29%
29%
5
20%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
7
28%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
3
18%
7
28%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

31
36
16 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
8
26%
5
14%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
19%
8
22%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
8
26%
9
25%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0
Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3
Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Брага
Бенфика

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брага
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
4
2.5
6
1
1
6
3.5
4
3
1
6
4.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
9
5
6
8
2.5
8
6
2
12
3.5
5
9
2
12
4.5
3
11
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 37 - 10 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Брага
 14 10 1 3 32 - 12 31
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 14 7 2 5 14 - 16 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Визела
 14 5 3 6 14 - 13 18
12.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
13.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
14.
Фамаликан
 14 4 2 8 13 - 18 14
15.
Санта-Клара
 14 3 4 7 11 - 14 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
8.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Брага Орта Рикарду 6 (4)
Порту Эванилсон 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Флорентину уходит с поля. Муса Петар выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Руис Абель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Флорентину получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Руис Абель бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Брага 5% (6)
    X 9.2% (11)
    Бенфика 85.8% (103)
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    Где смотреть матч Брага 3:0 Бенфика онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 3:0 Бенфика

    Исход игры
    Брага
    5% (6)
    Ничья
    9.2% (11)
    Бенфика
    85.8% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (90)
    Меньше
    21.74% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (100)
    Нет
    13.04% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    61.7% (74)
    0:1 Бенфика
    10% (12)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    1:3 Бенфика
    7.5% (9)
    0:2 Бенфика
    2.5% (3)
    2:1 Брага
    2.5% (3)
    2:3 Бенфика
    1.7% (2)
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