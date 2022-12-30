Тур: 14. Стадион: Брага Мунисипал.
0'
1:0
2' ГолРуис Абель
27' Желтая карточкаФлорентину
2:0
32' ГолОрта Рикарду
3:0
70' ГолОрта Рикарду
78' Желтая карточкаОрта Андре
85' Желтая карточкаСилва Рафа
87' Желтая карточкаОтаменди Николас
90'+8
Ход матча
2'
1:0
27'
32'
2:0
46'
70'
3:0
78'
85'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Медейруш
Юри
19
Рачич
Урош
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
31 Диаш ЖильНападающий
-
87 Joao Neves
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Брага
Бенфика
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 21 победа
41 матч
26.8%
9.8%
63.4%
11 побед 4 ничьи 26 побед
Первый тайм
24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
19.5%
29.3%
51.2%
8 побед 12 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.06
0.91
Среднее время на гол
85
98
Всего голов
51
28
Голов в среднем за матч
2.22
1.56
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
70
49
Голов в среднем за матч
1.71
1.2
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|6 (1)
|0.43
|Банза Симон
|5
|0.36
|Оливейра Витор
|5
|0.36
|Медейруш Юри
|4 (1)
|0.29
|Руис Абель
|3
|0.21
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0.14
|Лаинес Диего
|1
|0.07
|Секейра Нуну
|1
|0.07
|Каштру Андре
|1
|0.07
|Ньякате Сику
|1
|0.07
|Тормена Витор
|1
|0.07
|Гомес Родриго II
|1
|0.07
|Джало Альваро
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|9
|0.64
|Мариу Жоау
|6 (4)
|0.43
|Силва Рафа
|6
|0.43
|Нерес Давид
|4
|0.29
|Муса Петар
|3
|0.21
|Силва Антониу
|2
|0.14
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.07
|Зидан Энцо
|1
|0.07
|Ристич Михайло
|1
|0.07
|Родригес Фелипе II
|1
|0.07
|Дракслер Юлиан
|1
|0.07
|Жилберто Жуниор
|1
|0.07
|Бах Александр
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тормена Витор
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|4
|0
|Матеус Лима
|2
|1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Паулу Оливейра
|1
|1
|Орта Андре
|2
|0
|Джало Альваро
|2
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|5
|1
|Силва Рафа
|5
|0
|Мариу Жоау
|2
|1
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Флорентину
|3
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Брага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
17
25
Брага
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Бенфика
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
20
25
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
17
25
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
5
29%
29%
5
20%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
7
28%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
31
36
16 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
8
26%
5
14%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
19%
8
22%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
8
26%
9
25%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0
Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3
Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1
Результаты матчей
Брага
Бенфика
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брага
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
61
16
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
25
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
95
95
68
86
212
59
212
311
113
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (4)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 3:0 Бенфика
Исход игры
Брага
5% (6)
Ничья
9.2% (11)
Бенфика
85.8% (103)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (90)
Меньше
21.74% (25)
Обе команды забьют
Да
86.96% (100)
Нет
13.04% (15)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
61.7% (74)
0:1 Бенфика
10% (12)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:3 Бенфика
7.5% (9)
0:2 Бенфика
2.5% (3)
2:1 Брага
2.5% (3)
2:3 Бенфика
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!