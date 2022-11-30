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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Аргентина
FIFA #3
 
Позже
Австралия
FIFA #38
Прогнозы 13
Аргентина 100% (13)
X 0% (0)
Австралия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Австралия
7.10
7.27
19.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 (1) 0.67
Фернандес Энцо 1 0.33
Макаллистер Алексис 1 0.33
Альварес Хулиан 1 0.33
Ди Мария Анхель 0 0
Молина Науэль 0 0
Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леки Мэттью 1 0.33
Дюк Митчелл 1 0.33
Гудвин Крейг 1 0.33
Макгри Райли 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муй Аарон 1 0
Бехич Азиз 1 0
Дюк Митчелл 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Дегенек Милош 1 0

Результаты матчей

Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Австралия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Австралия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2
Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3

Результаты матчей

Аргентина
Австралия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Австралия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нидерланды Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Сенегал Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Эквадор Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Катар Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. США Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Иран Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Уэльс Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Польша Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Мексика Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Саудовская Аравия Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Австралия Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Тунис Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Дания Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 8 - 1 4
2. Япония Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Коста-Рика Заявка 2 1 0 1 1 - 7 3
4. Германия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Марокко Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Бельгия Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Канада Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Швейцария Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Камерун Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Гана Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Южная Корея Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Уругвай Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Австралия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2022, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 13
    Аргентина 100% (13)
    X 0% (0)
    Австралия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Австралия
    7.10
    7.27
    19.88
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аргентина - Австралия онлайн

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    Прогнозы на матч Аргентина - Австралия

    Исход игры
    Аргентина
    94.4% (17)
    Ничья
    0% (0)
    Австралия
    5.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (5)
    Меньше
    68.75% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (4)
    Нет
    75% (12)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    55.6% (10)
    2:1 Аргентина
    11.1% (2)
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    Аргентина
    Австралия
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