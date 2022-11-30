Стадион: Ахмед бин Али.
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|2 (1)
|0.67
|Фернандес Энцо
|1
|0.33
|Макаллистер Алексис
|1
|0.33
|Альварес Хулиан
|1
|0.33
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леки Мэттью
|1
|0.33
|Дюк Митчелл
|1
|0.33
|Гудвин Крейг
|1
|0.33
|Макгри Райли
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муй Аарон
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Дюк Митчелл
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Австралия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Австралия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2
Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3
Результаты матчей
Аргентина
Австралия
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Австралия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нидерланды
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Сенегал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Катар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|США
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Иран
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Мексика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Австралия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Тунис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Дания
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 1
|4
|2.
|Япония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Коста-Рика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 7
|3
|4.
|Германия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Марокко
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Бельгия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Канада
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Камерун
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Сербия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Гана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Южная Корея
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Уругвай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
Прогнозы на матч Аргентина - Австралия
Исход игры
Аргентина
94.4% (17)
Ничья
0% (0)
Австралия
5.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (5)
Меньше
68.75% (11)
Обе команды забьют
Да
25% (4)
Нет
75% (12)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
55.6% (10)
2:1 Аргентина
11.1% (2)
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