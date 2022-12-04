Мбаппе на левом фланге при проходе вперёд переиграл Каминьски, но далее уже Килиана остановил Кэш.

Тчуамени с левой половины поля выполни заброс к левому углу вратарской, Жиру и Гризманн в борьбе с Кивёром не добрались до мяча, а далее уже поляки в суматохе всё же смогли отбиться.

Левандовски выиграл борьбу за мяч на правой половине поля сборной Франции, далее Роберт немного сместился в центр и затем из-за пределов штрафной площади последовал удар в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Кунде совершил рывок вперёд по правой половине поля и затем Жюль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Щесны.

Дембеле на левом фланге нарушил правила против Берешиньски. Игроки сборной Польши тщательно готовятся к стандарту.

Шиманьски со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, а французы дали ему уйти на правый фланг.

Кивёр со своей половины поля выполнил очень сильный заброс к левому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов бороться за мяч, в итоге его без всякого труда забрал Льорис.

Тчуамени с левой половины поля плотно пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Щесны хорошо сложился и отбил мяч на левый фланг.

Ещё один угловой заработала Франция после подачи Рабио с левого фланга. Вновь французы попытались разыграть корнер, но в итоге забраться в штрафную площадь с левого фланга не получилось.

Гризманн из центра поля выполнил резкий обостряющий прострел к левому углу штрафной площади по левой половине поля, Жиру совершил рывок вперёд, но Щесны также своевременно вышел из ворот и в итоге голкипер сборной Польши успел перехватить мяч.

Рабио в центре поля нарушил правила против Крыховяка. Игроки сборной Польши довольно быстро разыграли стандарт.

Дембеле за счёт высокого прессинга перехватил мяч на правой половине поля, далее Усман сместился с правой половины поля к радиусу штрафной и на исполнение пробил по воротам, Щесны сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

Левандовски с правого фланга выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов бороться за мяч.

Франковски навязал довольно опасную борьбу у штрафной площади сборной Франции, но Умапекано всё же сохранил мяч для своей команды.

Крыховяк из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Франковски, Кунде за счёт грамотной позиции перехватил мяч.

14' Гризманн на этот раз решил разыграть корнер с партнёром по команде, но далее ничего особо интересного на правом фланге Франция придумать не смогла.

13' Мбаппе вновь совершил рывок к лицевой линии по левому флангу, у Килиана теперь уже прошла передача к дальнему углу вратарской, но Дембеле не смог сразу пробить по воротам, в итоге Усман был накрыт Берешиньски, мяч Бартош выбит на угловой.

12' Гризманн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской вновь, на этот раз Щесны грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

11' Мбаппе совершил рывок к лицевой линии поля по левому флангу, далее Килиан выполнил подачу на дальний угол вратарской, Берешиньски не стал рисковать и в падении головой выбил мяч на угловой.

10' Гризманн с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кэш прочитал момент и спокойно перехватил мяч.

9' Тео на половине поля соперника в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Каминьски.

8' Кэш после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Льорис грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

7' Варан с левого фланга выполнил опасную передачу назад к линии вратарской на Льориса, Уго попал под прессинг Шиманьски, сразу же пришлось голкиперу сборной Франции выполнять пас на правый угол штрафной площади, где уже Левандовски едва не перехватил мяч у Упамекано.

6' Гризманн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Варан под давлением Кивёра и Глика смог головой пробить по воротам, но мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги.