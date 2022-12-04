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Чемпионат мира
2022

Стадион: . Главный судья: Валенсуэла Хесус
Франция
FIFA #4
0:0
Первый тайм: 28'
Польша
FIFA #26
0'

Владение мячом

Прогнозы 275
Франция 88% (242)
X 2.9% (8)
Польша 9.1% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Польша
4.91
4.43
9.84
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
5
Кунде
Жюль
4
Варан
Рафаэль
18
Упамекано
Дайо
22
Эрнандес
Тео
8
Тчуамени
Орельен
14
Рабио
Адриен
11
Дембеле
Усман
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
9
Жиру
Оливье
1
Щесны
Войцех
2
Кэш
Мэтти
15
Глик
Камил
14
Кивёр
Якуб
18
Берешиньски
Бартош
10
Крыховяк
Гжегож
13
Каминьски
Якуб
20
Зелиньски
Пётр
19
Шиманьски
Себастьян
24
Франковски
Пшемыслав
9
Левандовски
Роберт
Франция
4-2-3-1
Польша
4-1-4-1

История личных встреч

Франция
Польша

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 0.75
Жиру Оливье 2 0.5
Рабио Адриен 1 0.25
Эрнандес Тео 0 0
Гризманн Антуан 0 0
Дембеле Усман 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.25
Зелиньски Пётр 1 0.25

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Кивёр Якуб 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0
Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2
Польша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0
Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2

Результаты матчей

Франция
Польша

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Франция
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
0 Япония
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Южная Корея
0 Англия
0 Сенегал
0 Франция
0 Польша
0 Марокко
0 Испания
0 Португалия
0 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Кивёр со своей половины поля выполнил очень сильный заброс к левому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов бороться за мяч, в итоге его без всякого труда забрал Льорис. 
  • 28'
    Шиманьски со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, а французы дали ему уйти на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Дембеле на левом фланге нарушил правила против Берешиньски. Игроки сборной Польши тщательно готовятся к стандарту. 
  • 26'
    Кунде совершил рывок вперёд по правой половине поля и затем Жюль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Щесны. 
  • Опасный момент
    25'
    Левандовски выиграл борьбу за мяч на правой половине поля сборной Франции, далее Роберт немного сместился в центр и затем из-за пределов штрафной площади последовал удар в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 24'
    Тчуамени с левой половины поля выполни заброс к левому углу вратарской, Жиру и Гризманн в борьбе с Кивёром не добрались до мяча, а далее уже поляки в суматохе всё же смогли отбиться. 
  • 23'
    Мбаппе на левом фланге при проходе вперёд переиграл Каминьски, но далее уже Килиана остановил Кэш. 
  • 22'
    Крыховяк из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Франковски, Кунде за счёт грамотной позиции перехватил мяч. 
  • 21'
    Франковски навязал довольно опасную борьбу у штрафной площади сборной Франции, но Умапекано всё же сохранил мяч для своей команды. 
  • 20'
    Левандовски с правого фланга выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов бороться за мяч. 
  • 19'
    Дембеле за счёт высокого прессинга перехватил мяч на правой половине поля, далее Усман сместился с правой половины поля к радиусу штрафной и на исполнение пробил по воротам, Щесны сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Рабио в центре поля нарушил правила против Крыховяка. Игроки сборной Польши довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 17'
    Гризманн из центра поля выполнил резкий обостряющий прострел к левому углу штрафной площади по левой половине поля, Жиру совершил рывок вперёд, но Щесны также своевременно вышел из ворот и в итоге голкипер сборной Польши успел перехватить мяч. 
  • Угловой
    16'
    Ещё один угловой заработала Франция после подачи Рабио с левого фланга. Вновь французы попытались разыграть корнер, но в итоге забраться в штрафную площадь с левого фланга не получилось. 
  • Опасный момент
    15'
    Тчуамени с левой половины поля плотно пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Щесны хорошо сложился и отбил мяч на левый фланг. 
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    • Угловой
      14'
      Гризманн на этот раз решил разыграть корнер с партнёром по команде, но далее ничего особо интересного на правом фланге Франция придумать не смогла. 
    • 13'
      Мбаппе вновь совершил рывок к лицевой линии по левому флангу, у Килиана теперь уже прошла передача к дальнему углу вратарской, но Дембеле не смог сразу пробить по воротам, в итоге Усман был накрыт Берешиньски, мяч Бартош выбит на угловой. 
    • Угловой
      12'
      Гризманн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской вновь, на этот раз Щесны грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 11'
      Мбаппе совершил рывок к лицевой линии поля по левому флангу, далее Килиан выполнил подачу на дальний угол вратарской, Берешиньски не стал рисковать и в падении головой выбил мяч на угловой. 
    • 10'
      Гризманн с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кэш прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Тео на половине поля соперника в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Каминьски. 
    • 8'
      Кэш после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Льорис грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Опасный момент
      7'
      Варан с левого фланга выполнил опасную передачу назад к линии вратарской на Льориса, Уго попал под прессинг Шиманьски, сразу же пришлось голкиперу сборной Франции выполнять пас на правый угол штрафной площади, где уже Левандовски едва не перехватил мяч у Упамекано. 
    • Угловой
      6'
      Гризманн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Варан под давлением Кивёра и Глика смог головой пробить по воротам, но мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги. 
    • 5'
      Дембеле теперь уже с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, на этот раз мяч попал в Берешиньски и улетел на угловой. 
    • 4'
      Мбаппе выполнил передачу на ход Рабио по левому флангу, Адриен убежал к угловому флажку и выполнил прострел в штрафную площадь, Кэш вместе с партнёрами по команде грамотно перехватил мяч. 
    • 3'
      Гризманн со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Берешиньски на правом фланге сразу же нарушил правила против Гризманна. Франция заработала довольно опасный стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между Францией и Польшей. Команда Дидье Дешама считается у букмекеров вполне справедливо безоговорочным фаворитом. Некоторые считают, что французы могут недооценить сборную Польши, но вряд ли это случится со столь опытной командой. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Thumama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Франция 0:0 Польша онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция 0:0 Польша

    Исход игры
    Франция
    88% (242)
    Ничья
    2.9% (8)
    Польша
    9.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (66)
    Меньше
    51.11% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    41.48% (56)
    Нет
    58.52% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    19.6% (54)
    2:1 Франция
    10.9% (30)
    3:1 Франция
    6.9% (19)
    1:0 Франция
    4.7% (13)
    3:0 Франция
    3.3% (9)
    4:1 Франция
    0.7% (2)
    3:2 Франция
    0.7% (2)
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    Франция
    Польша
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