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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Франция
FIFA #4
 
Позже
Польша
FIFA #26
Прогнозы 59
Франция 100% (59)
X 0% (0)
Польша 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Польша
5.64
5.62
12.71
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Франция
Польша

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 1
Жиру Оливье 2 0.67
Рабио Адриен 1 0.33
Эрнандес Тео 0 0
Гризманн Антуан 0 0
Дембеле Усман 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.33
Зелиньски Пётр 1 0.33

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Кивёр Якуб 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0
Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2
Польша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0
Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2

Результаты матчей

Франция
Польша

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Франция
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нидерланды Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Сенегал Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Эквадор Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Катар Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. США Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Иран Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Уэльс Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Польша Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Мексика Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Саудовская Аравия Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Австралия Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Тунис Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Дания Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Испания Заявка 3 1 1 1 9 - 3 4
3. Германия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Коста-Рика Заявка 3 1 0 2 3 - 11 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Хорватия Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Бельгия Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Канада Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Швейцария Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Камерун Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Гана Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Южная Корея Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Уругвай Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Япония Итакура Ко 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2022, осталось 2 дня 7 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Франция 100% (59)
    X 0% (0)
    Польша 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Польша
    5.64
    5.62
    12.71
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция - Польша

    Исход игры
    Франция
    98.4% (61)
    Ничья
    0% (0)
    Польша
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (25)
    Меньше
    55.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    41.07% (23)
    Нет
    58.93% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    35.5% (22)
    2:1 Франция
    22.6% (14)
    1:0 Франция
    14.5% (9)
    3:1 Франция
    8.1% (5)
    3:2 Франция
    3.2% (2)
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    Франция
    Польша
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