Стадион: Аль-Тумама Стадиум.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Франция
Польша
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3
|1
|Жиру Оливье
|2
|0.67
|Рабио Адриен
|1
|0.33
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|0.33
|Зелиньски Пётр
|1
|0.33
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунде Жюль
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
2
Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0
Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2
Польша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0
Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2
Результаты матчей
Франция
Польша
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Франция
Польша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нидерланды
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Сенегал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Катар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|США
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Иран
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Мексика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Австралия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Тунис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Дания
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|3.
|Германия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Коста-Рика
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Бельгия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|4.
|Канада
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Камерун
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Сербия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Гана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Южная Корея
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Уругвай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Япония
|Итакура Ко
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Франция - Польша
Исход игры
Франция
98.4% (61)
Ничья
0% (0)
Польша
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (25)
Меньше
55.36% (31)
Обе команды забьют
Да
41.07% (23)
Нет
58.93% (33)
Популярный счёт
2:0 Франция
35.5% (22)
2:1 Франция
22.6% (14)
1:0 Франция
14.5% (9)
3:1 Франция
8.1% (5)
3:2 Франция
3.2% (2)
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