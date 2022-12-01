ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира 2022

Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Япония
FIFA #24
 
Позже
Хорватия
FIFA #12
Прогнозы 53
Япония 22.6% (12)
X 13.2% (7)
Хорватия 64.2% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Хорватия
4.02
3.24
2.12
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 2 0.67
Асано Такума 1 0.33
Танака Ао 1 0.33
Ито Дзюня 0 0
Итакура Ко 0 0
Митома Каору 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 2 0.67
Ливайя Марко 1 0.33
Майер Ловро 1 0.33
Перишич Иван 0 0
Оршич Мислав 0 0
Юранович Йосип 0 0

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 2 0
Ёсида Мая 1 0
Эндо Ватару 1 0
Танигути Сёго 1 0
Ямане Мики 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 1 0
Ловрен Деян 1 0

Результаты матчей

Япония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Япония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Япония
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2
Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Китай 0:0 Япония - Гонконг 6:0 Япония - Тунис 0:3 Япония - Гана 4:1 Япония - Бразилия 0:1 Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0 Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1
Хорватия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1
Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5

Результаты матчей

Япония
Хорватия

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Япония
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1/8 финала
0 Нидерланды
0 США
0 Аргентина
0 Австралия
0 Япония
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Южная Корея
0 Англия
0 Сенегал
0 Франция
0 Польша
0 Марокко
0 Испания
0 Португалия
0 Швейцария
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2022, осталось 2 дня 3 часа 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Япония 22.6% (12)
    X 13.2% (7)
    Хорватия 64.2% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Хорватия
    4.02
    3.24
    2.12
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Япония - Хорватия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония - Хорватия

    Исход игры
    Япония
    22.2% (12)
    Ничья
    13% (7)
    Хорватия
    64.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.08% (37)
    Меньше
    22.92% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    46.3% (25)
    2:1 Япония
    13% (7)
    0:1 Хорватия
    13% (7)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    2:3 Хорватия
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Япония
    Хорватия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     