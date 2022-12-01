Стадион: Эль-Джануб Стадиум.
Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|2
|0.67
|Асано Такума
|1
|0.33
|Танака Ао
|1
|0.33
|Ито Дзюня
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
|Митома Каору
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|2
|0.67
|Ливайя Марко
|1
|0.33
|Майер Ловро
|1
|0.33
|Перишич Иван
|0
|0
|Оршич Мислав
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
Карточки
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|2
|0
|Ёсида Мая
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Танигути Сёго
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
Результаты матчей
Япония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Япония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Япония
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2
Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Китай 0:0 Япония - Гонконг 6:0 Япония - Тунис 0:3 Япония - Гана 4:1 Япония - Бразилия 0:1 Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0 Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1
Хорватия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1
Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5
Результаты матчей
Япония
Хорватия
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Япония
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Сербия
|Гудель Неманья
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Япония - Хорватия
Исход игры
Япония
22.2% (12)
Ничья
13% (7)
Хорватия
64.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
77.08% (37)
Меньше
22.92% (11)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
46.3% (25)
2:1 Япония
13% (7)
0:1 Хорватия
13% (7)
1:1 Ничья
5.6% (3)
2:2 Ничья
3.7% (2)
2:3 Хорватия
3.7% (2)
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