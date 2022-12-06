будет так
Сергей Ка #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиеш Хаким
|1
|0.25
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.25
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.25
|Абухляль Закария
|1
|0.25
|Хакими Ашраф
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|3
|0.75
|Торрес Ферран
|2 (1)
|0.5
|Ольмо Дани
|1
|0.25
|Асенсио Марко
|1
|0.25
|Солер Карлос
|1
|0.25
|Гави
|1
|0.25
|Альба Жорди
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саисс Ромен
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|3
|Бразилия
|Ришарлисон
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Сербия
|Гудель Неманья
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2