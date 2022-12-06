И вновь не получилась атака по правому флангу у сборной Испании, Уильямс проиграл борьбу за мяч Аттият-Аллаху.

Мората разогнал атаку по центру, далее Альваро сместился немного левее и от радиуса штрафной площади форвард сборной Испании выполнил плохую передачу на левый угол штрафной площади.

Уильямс совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской от лицевой линии поля, Хакими не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Прошлый угловой сборной Испании всё же был отменён боковым арбитром, упустил мяч Уильямс в момент подачи. А вот Льоренте теперь уже заработал корнер, который никто не отменит.

Сарабия с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Марокко очень уверенно отвели угрозу от своих владений при этом стандарте.

Солер при развитии атаки выполнил плохую передачу на левый угол штрафной площади на ход Фати, мяч ушёл за лицевую линию поля.

И теперь уже из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Фати по левому флангу от Родри, Хакими также грамотно поставил корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.

Марокко всем составом уже держит оборону на своей половине поля, но в такой ситуации иного ждать и не приходится.

Из глубины поля последовал заброс на ход Хеддира по центру, Лапорт оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Симону.

Капитан сборной Марокко Ромен Саисс теперь уже сел на газон и держится за заднюю поверхность бедра. Валид Реграги сразу же готовит замену.

Из центра поля последовала неплохая передача на ход Уильямсу по правому флангу, Нико плохо обработал мяч и упустил его в аут.

Вернулся пока что на поле Саисс, но всё же тренерский штаб Марокко рискует, оставляя Ромена на поле.

Хеддира по левой половине поля вновь убежал в штрафную площадь, но затем Валид слишком долго готовился к удару по воротам, в итоге Родри успел накрыть форварда сборной Марокко и выбил мяч в рамках правил в руки Симону.

Педри по левой половине поля выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Мората зацепился за мяч и затем от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто не смог пробить по воротам.

Бальде зацепился за мяч на левом углу штрафной площади, Алехандро раскачал Зиеша, но удар соперника успел накрыть Хакими, мяч ушёл на угловой.

Игроки сборной Испании плохо разыграли угловой в очередной раз, ничего интересного на левом фланге команда Луиса Энрике придумать не смогла.

Родри от центрального круга немного продвинулся вперёд и резко решил пробить по воротам, Родри в момент удара ещё и поскользнулся, в итоге мяч улетел на трибуну.

Унаи разогнал атаку по правой половине поля, далее Аззедин выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хеддира зацепился за мяч, далее Валид сделал небольшое смещение в центр, но всё же удар в дальний угол ворот толком у форварда сборной Марокко не получился, Симон в итоге ногой отбил мяч на правый фланг.

Угловой у ворот сборной Марокко. Солер выполнил подачу на дальний угол вратарской, Буну при игре на выходе кулаком выбил мяч на правый угол штрафной площади, Льоренте был первым на подборе, но удар у Маркоса вышел слишком слабым, мяч попал в защитника сборной Марокко.

Звучит свисток о завершении первого дополнительного тайма. Быстро пролетели у нас первые пятнадцать минут дополнительного времени. Сборная Марокко имела свои шансы при игре на контратаке, но всё же они не были реализованы. Есть ощущение, что Испания всё же доиграется, если во втором дополнительном тайме не сможет забить свой гол.

Начинается второй дополнительный тайм. Сейчас конечно же обе команды ещё больше будут действовать с оглядкой на собственные ворота. При этом у Испании в этом матче даже стандарты оставляют желать лучшего.

Сразу же после розыгрыша мяча из центрального круга Сабири пробил по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги.

Начинается первый дополнительный тайм. Сборная Испании под конец основного времени матча всё же сыграла активнее за счёт обновлённой линии нападения. У Марокко уже есть проблемы в обороне, но всё же команде Луиса Энрике нужно продолжать давить, чтобы наконец-то открыть счёт в матче.

Спокойно вновь стали действовать команды, Испания в очередной раз катает мяч в центре поля и не знает, как лучше атаковать.

Теперь уже игроки сборной Марокко перехватили контроль над мячом, но и команда Валида Реграги не собирается особо активно идти вперёд.

Амрабат из глубины поля выполнил хорошую передачу на ход по правой половине поля Хеддира, форвард сборной Марокко забрался в небольшой офсайд.

Саисс на правой половине поля нарушил правила против Мораты, Фернандо Рапальини немного подумал и дал свисток в пользу Испании.

Уильямс попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но переиграть Унаи у Нико не получилось.

Уильямс на этот раз с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на ближний угол вратарской, совсем немного не хватило Морате для удара головой по воротам.

Родри из центрального круга выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Фати под давлением соперников не смог зацепиться за мяч.

Второй тайм

— Звучит свисток о завершении основного времени матча. Сборные Марокко и Испании всё же не смогли забить хотя бы один мяч на двоих в этой достаточно закрытой игре. В итоге нас ждёт дополнительные два тайма по пятнадцать минут. Если команды и на этот раз не смогут забить, что вполне ожидаемо, нас ждёт и серия пенальти.

90' Солер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лапорт головой пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Марокко, а затем Саисс выбил мяч на левый фланг.

90' Ольмо со стандарта закрутил мяч в правый угол ворот, Педри в центре штрафной площади не смог головой совершить подправление, в итоге Буну хоть и с трудом, но в прыжке перевёл мяч на угловой.

90' Унаи на левом фланге нарушил правила против Ольмо. Испания заработала довольно опасный стандарт.

90' Зиеш со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Саисс оказался в офсайде.

90' Мората в центре поля нарушил правила против Эль-Ямика. Марокко не спеша готовится к стандарту.

90' Эззалзули отправился прессинговать к левому углу вратарской Симона, едва голкипер сборной Испании не подарил мяч сопернику, но всё же Унай смог выбить мяч на правый фланг.

90' Солер со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Мората под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

90' Капитан сборной Марокко Ромен Саисс получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

90' Унаи на левом фланге нарушил правила против Ольмо. Игроки сборной Испании заработали неплохой стандарт.

90' Удалось сборной Испании провести опасную атаку по правой половине поля, практически из центра поля последовала передача к углу штрафной площади на Морату, Альваро зацепился за мяч, а затем выполнил пас чуть назад на Уильямса, Нико в касание пробил в дальний угол ворот, Амрабат в подкате блокировал удар, а затем мяч отскочил обратно к Морате, который в момент удара был в офсайде.

89' Последняя замена произошла в составе Марокко в основное время матча. Вместо Наифа Агера на поле вышел Джавад Эль-Ямик.

88' Третью подряд замену провёл Валид Реграги. Вместо Нуссаира Мазауи на поле вышел Яхья Аттият-Аллах.

87' Ещё одна замена произошла в составе сборной Марокко. Вместо Юссефе Эн-Несири на поле вышел Валид Хеддира.

86' Наиф Агер сел на газон в своей штрафной площади и показал, что у него мышечные проблемы, нужна замена центральному защитнику сборной Марокко.

85' В составе сборной Марокко произошла замена. Вместо Селима Амалла на поле вышел Абдельхамид Сабири.

84' Уильямс с правого фланга сместился немного в центр, а затем Нико выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мората от лицевой линии выполнил прострел во вратарскую, но замкнуть прострел уже было некому.

83' Но угловой сборная Испании разыграла крайне посредственно в очередной раз, ничего интересного придумать не удалось.

82' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Льоренте, Саисс под давлением Марко сделал так, что мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока сборной Испании, но боковой арбитр всё же назначил угловой.

81' Уильямс совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Нико выполнил прострел на ближний угол вратарской, Ольмо под давлением Агера не смог завершить момент ударом по воротам.

80' Альба с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Агер головой выбил мяч к радиусу штрафной, Ольмо подкараулил отскок и в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

79' Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хакими.

78' В составе сборной Испании произошла замена. Вместо Феррана Торреса на поле вышел Нико Уильямс.

77' Педри с левой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Торрес обработал мяч, но затем под давлением Мазрауи сразу же потерял его.

76' Зиеш выполнил относительно неплохую передачу из центра половины поля сборной Испании к левому углу штрафной площади, но Амалла не смог зацепиться за мяч.

75' Педри теперь уже отправился к линии вратарской прессинговать Буну, Яссин сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч к центральному кругу.

74' Педри совершил рывок вперёд по левому флангу, Амрабат грамотно сыграл в обороне на этот раз, Софьян грамотно перехватил мяч.

73' Ольмо выполнил хорошую передачу на ход Морате на левый угол штрафной площади, Агер очень хорошо сыграл в подкате и выбил мяч точно на Хакими.

72' Ольмо, Солер и Педри разыграли корнер между собой, но затем на левом фланге игроки сборной Испании ничего толкового придумать не смогли.

71' Педри с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Хакими и ушёл на угловой.

70' Торрес совершил рывок вперёд по правому флангу, Назрауи грамотно накрыл Феррана и выбил мяч в аут.

69' В составе сборной Марокко произошла замена. Вместо Софиана Буфаля на поле вышел Абде Эззалзули.

68' Вторую подряд замену провёл Луис Энрике. Вместо Марко Асенсио на поле вышел Альваро Мората.

67' В составе сборной Испании произошла замена. Вместо Гави на поле вышел Карлос Солер.

66' Всё нормально с Альбой, во всяком случае относительно, фланговый защитник сборной Испании готов вернуться на поле.

65' Хорди Альба после рывка назад получил мышечное повреждение, вышли на поле врачи сборной Испании, пауза в игре.

64' Альба с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Саисс не смог как следует выбить мяч за пределы штрафной, получилась "свеча" к линии вратарской, Буну при игре на выходе кулаком выбил мяч не очень удачно, но всё же подбор был за игроками сборной Марокко, а далее уже команда Валида Реграги едва не провела опасную контратаку.

63' Агер на левом фланге нарушил правила против Гави. Сборная Испании не смогла быстро разыграть стандарт.

62' Альба с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Саисс за счёт грамотной позиции оказался первым на мяче.

61' Мазрауи попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением нескольких соперников Нуссаир потерял мяч.

60' И сразу же сборная Марокко могла провести ответную опасную атаку, но при передаче Амрабата из центра поля Эн-Несири забрался в офсайд.

59' Ольмо теперь уже при смещении к линии штрафной площади с левого фланга под давлением Хакими оказался на газоне, Фернандо Рапальини показал, что нужно играть дальше.

58' Асенсио со стандарта покатил мяч на Ольмо, Дани с левого фланга направил мяч под перекладину, Буну за счёт хорошей позиции кулаками спокойно отбил мяч подальше от своих владений.

57' Хакими на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гави. Испания заработала ещё один довольно неплохой стандарт.

56' Ольмо при попытке сдержать развитие атаки от Хакими в центре поля прихватил за футболку Ашрафа, Фернандо Рапальини сразу же дал свисток в пользу Марокко.

55' Из центра поля последовал заброс на ход Альбе по левому флангу, Зиеш отработал в обороне и перехватил мяч.

54' Хакими в центре поля нарушил правила против Гави. Ашраф оказался очень недоволен решением Фернандо Рапальини.

53' Льоренте от правого угла штрафной площади выполнил передачу к угловому флажку на Торреса, Ферран оказался в небольшом офсайде.

52' Зиеш и Эн-Несири активно отправились прессинговать Симона к линии вратарской, голкипер сборной Испании успел выбить мяч на правую половину поля.

51' Зиеш разогнал атаку из глубины поля, но затем у Хакима не прошла передача на ход Эн-Несири по центру.

50' Ольмо разыграл стандарт с Педри, а затем Дани выполнил подачу в центр штрафной площади, Эн-Несири хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

49' Торрес при проходе впердё по правому флангу отыгрался с Льоренте, а затем Мазрауи нарушил правила против Феррана. Испания заработала относительно неплохой стандарт.

48' Сборная Испании забрала мяч под свой контроль, но опять дальше центра поля ей пройти крайне тяжело.

47' Сразу же Амрабат из глубины поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади, Симон немного размялся при игре на выходе.