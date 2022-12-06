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Чемпионат мира
2022

Стадион: . Зрители: 44667 Главный судья: Рапаллини Фернандо
Марокко
FIFA #22
0:0
Доп. время (2 тайм)
Испания
FIFA #7
0'
77' Желтая карточка
Лапорт Эмерик
90' Желтая карточка
Саисс Ромен

Ход матча

63'
 
Солер Карлос
Гави
63'
 
Мората Альваро
Асенсио Марко
66'
Эззалзули Абде
Буфаль Софиан
 
75'
 
Уильямс Нико
Торрес Ферран
77'
 
Лапорт Эмерик
82'
Сабири Абдельхамид
Эн-Несири Юссеф
 
82'
Хеддира Валид
Амалла Селим
 
82'
Аттият-Аллах Яхья
Мазрауи Нуссаир
 
84'
Эль-Ямик Джавад
Агер Наиф
 
90'
Саисс Ромен
 
98'
 
Фати Ансу
Ольмо Дани
98'
 
Бальде Алехандро
Альба Жорди
118'
 
Сарабия Пабло
Уильямс Нико
120'
Банун Бадр
Унаи Аззедин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 7
  • 6 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 271 Количество передач 768
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 313
Марокко 18.5% (58)
X 7.3% (23)
Испания 74.1% (232)
0
выиграет Испания, со счетом 1:2
будет так
Сергей Ка #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Испания
6.20
4.25
4.33
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
5
Агер
Наиф
6
Саисс
Ромен
3
Мазрауи
Нуссаир
8
Унаи
Аззедин
4
Амрабат
Софьян
15
Амалла
Селим
7
Зиеш
Хаким
19
Эн-Несири
Юссеф
17
Буфаль
Софиан
23
Унай
Симон
6
Льоренте
Маркос
16
Родри
Эрнандес
24
Лапорт
Эмерик
18
Альба
Жорди
9
Гави
5
Бускетс
Серхио
26
Педри
11
Торрес
Ферран
10
Асенсио
Марко
21
Ольмо
Дани
Марокко
4-3-3
Испания
4-3-3

История личных встреч

Марокко
Испания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМПФ2
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиеш Хаким 1 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Сабири Абдельхамид 1 0.25
Абухляль Закария 1 0.25
Хакими Ашраф 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 0.75
Торрес Ферран 2 (1) 0.5
Ольмо Дани 1 0.25
Асенсио Марко 1 0.25
Солер Карлос 1 0.25
Гави 1 0.25
Альба Жорди 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0

Карточки

Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 1 0
Лапорт Эмерик 1 0

Результаты матчей

Марокко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
8
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0
Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3
Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1

Результаты матчей

Марокко
Испания

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марокко
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
0 Марокко
0 Испания
0 Португалия
0 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Англия
0 Франция
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Испания Мората Альваро 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Франция Жиру Оливье 3
Бразилия Ришарлисон 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • Угловой
    120'
    Сарабия с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Марокко очень уверенно отвели угрозу от своих владений при этом стандарте. 
  • Замена
    120'
    В составе сборной Марокко произошла замена. Вместо Аззедина Унаи на поле вышел Бадр Банун. 
  • 120'
    Прошлый угловой сборной Испании всё же был отменён боковым арбитром, упустил мяч Уильямс в момент подачи. А вот Льоренте теперь уже заработал корнер, который никто не отменит. 
  • Замена
    119'
    В составе сборной Испании произошла обратная замена. Вместо Нико Уильямса на поле вышел Пабло Сарабия. 
  • 118'
    Уильямс совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской от лицевой линии поля, Хакими не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 117'
    Мората разогнал атаку по центру, далее Альваро сместился немного левее и от радиуса штрафной площади форвард сборной Испании выполнил плохую передачу на левый угол штрафной площади. 
  • 116'
    И вновь не получилась атака по правому флангу у сборной Испании, Уильямс проиграл борьбу за мяч Аттият-Аллаху. 
  • 115'
    Хеддира по левой половине поля вновь убежал в штрафную площадь, но затем Валид слишком долго готовился к удару по воротам, в итоге Родри успел накрыть форварда сборной Марокко и выбил мяч в рамках правил в руки Симону. 
  • 114'
    Вернулся пока что на поле Саисс, но всё же тренерский штаб Марокко рискует, оставляя Ромена на поле. 
  • 113'
    Из центра поля последовала неплохая передача на ход Уильямсу по правому флангу, Нико плохо обработал мяч и упустил его в аут. 
  • Травма, повреждение
    112'
    Капитан сборной Марокко Ромен Саисс теперь уже сел на газон и держится за заднюю поверхность бедра. Валид Реграги сразу же готовит замену. 
  • 111'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Хеддира по центру, Лапорт оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Симону. 
  • 110'
    Марокко всем составом уже держит оборону на своей половине поля, но в такой ситуации иного ждать и не приходится. 
  • 109'
    И теперь уже из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Фати по левому флангу от Родри, Хакими также грамотно поставил корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот. 
  • 108'
    Солер при развитии атаки выполнил плохую передачу на левый угол штрафной площади на ход Фати, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
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    • 107'
      Сразу же после розыгрыша мяча из центрального круга Сабири пробил по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги. 
    • Второй тайм начался
      106'
      Начинается второй дополнительный тайм. Сейчас конечно же обе команды ещё больше будут действовать с оглядкой на собственные ворота. При этом у Испании в этом матче даже стандарты оставляют желать лучшего. 
    • Перерыв
      Звучит свисток о завершении первого дополнительного тайма. Быстро пролетели у нас первые пятнадцать минут дополнительного времени. Сборная Марокко имела свои шансы при игре на контратаке, но всё же они не были реализованы. Есть ощущение, что Испания всё же доиграется, если во втором дополнительном тайме не сможет забить свой гол. 
    • Угловой
      105'
      Угловой у ворот сборной Марокко. Солер выполнил подачу на дальний угол вратарской, Буну при игре на выходе кулаком выбил мяч на правый угол штрафной площади, Льоренте был первым на подборе, но удар у Маркоса вышел слишком слабым, мяч попал в защитника сборной Марокко. 
    • Дополнительное время
      105'
      Одну минуту добавил Фернандо Рапальини к основному времени первого дополнительного тайма. 
    • Опасный момент
      105'
      Унаи разогнал атаку по правой половине поля, далее Аззедин выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хеддира зацепился за мяч, далее Валид сделал небольшое смещение в центр, но всё же удар в дальний угол ворот толком у форварда сборной Марокко не получился, Симон в итоге ногой отбил мяч на правый фланг. 
    • 104'
      Родри от центрального круга немного продвинулся вперёд и резко решил пробить по воротам, Родри в момент удара ещё и поскользнулся, в итоге мяч улетел на трибуну. 
    • Угловой
      103'
      Игроки сборной Испании плохо разыграли угловой в очередной раз, ничего интересного на левом фланге команда Луиса Энрике придумать не смогла. 
    • 102'
      Бальде зацепился за мяч на левом углу штрафной площади, Алехандро раскачал Зиеша, но удар соперника успел накрыть Хакими, мяч ушёл на угловой. 
    • 101'
      Педри по левой половине поля выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Мората зацепился за мяч и затем от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто не смог пробить по воротам. 
    • 100'
      Родри из центрального круга выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Фати под давлением соперников не смог зацепиться за мяч. 
    • Замена
      99'
      Вторую подряд замену провёл Луис Энрике. Вместо Дани Ольмо на поле вышел Ансу Фати. 
    • Замена
      98'
      В составе сборной Испании произошла замена. Вместо Жорди Альбы на поле вышел Алехандро Бальде. 
    • 97'
      Уильямс на этот раз с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на ближний угол вратарской, совсем немного не хватило Морате для удара головой по воротам. 
    • 96'
      Уильямс попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но переиграть Унаи у Нико не получилось. 
    • Фол, нарушение
      95'
      Саисс на правой половине поля нарушил правила против Мораты, Фернандо Рапальини немного подумал и дал свисток в пользу Испании. 
    • Офсайд
      94'
      Амрабат из глубины поля выполнил хорошую передачу на ход по правой половине поля Хеддира, форвард сборной Марокко забрался в небольшой офсайд. 
    • 93'
      Теперь уже игроки сборной Марокко перехватили контроль над мячом, но и команда Валида Реграги не собирается особо активно идти вперёд. 
    • 92'
      Спокойно вновь стали действовать команды, Испания в очередной раз катает мяч в центре поля и не знает, как лучше атаковать. 
    • Первый тайм начался
      91'
      Начинается первый дополнительный тайм. Сборная Испании под конец основного времени матча всё же сыграла активнее за счёт обновлённой линии нападения. У Марокко уже есть проблемы в обороне, но всё же команде Луиса Энрике нужно продолжать давить, чтобы наконец-то открыть счёт в матче. 
    • Второй тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток о завершении основного времени матча. Сборные Марокко и Испании всё же не смогли забить хотя бы один мяч на двоих в этой достаточно закрытой игре. В итоге нас ждёт дополнительные два тайма по пятнадцать минут. Если команды и на этот раз не смогут забить, что вполне ожидаемо, нас ждёт и серия пенальти. 
    • Угловой
      90'
      Солер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лапорт головой пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Марокко, а затем Саисс выбил мяч на левый фланг. 
    • Опасный момент
      90'
      Ольмо со стандарта закрутил мяч в правый угол ворот, Педри в центре штрафной площади не смог головой совершить подправление, в итоге Буну хоть и с трудом, но в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      90'
      Унаи на левом фланге нарушил правила против Ольмо. Испания заработала довольно опасный стандарт. 
    • Офсайд
      90'
      Зиеш со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Саисс оказался в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      90'
      Мората в центре поля нарушил правила против Эль-Ямика. Марокко не спеша готовится  к стандарту. 
    • Опасный момент
      90'
      Эззалзули отправился прессинговать к левому углу вратарской Симона, едва голкипер сборной Испании не подарил мяч сопернику, но всё же Унай смог выбить мяч на правый фланг. 
    • 90'
      Солер со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Мората под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Желтая карточка
      90'
      Капитан сборной Марокко Ромен Саисс получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Фол, нарушение
      90'
      Унаи на левом фланге нарушил правила против Ольмо. Игроки сборной Испании заработали неплохой стандарт. 
    • Офсайд
      90'
      Удалось сборной Испании провести опасную атаку по правой половине поля, практически из центра поля последовала передача к углу штрафной площади на Морату, Альваро зацепился за мяч, а затем выполнил пас чуть назад на Уильямса, Нико в касание пробил в дальний угол ворот, Амрабат в подкате блокировал удар, а затем мяч отскочил обратно к Морате, который в момент удара был в офсайде. 
    • Замена
      89'
      Последняя замена произошла в составе Марокко в основное время матча. Вместо Наифа Агера на поле вышел Джавад Эль-Ямик. 
    • Замена
      88'
      Третью подряд замену провёл Валид Реграги. Вместо Нуссаира Мазауи на поле вышел Яхья Аттият-Аллах. 
    • Замена
      87'
      Ещё одна замена произошла в составе сборной Марокко. Вместо Юссефе Эн-Несири на поле вышел Валид Хеддира. 
    • Травма, повреждение
      86'
      Наиф Агер сел на газон в своей штрафной площади и показал, что у него мышечные проблемы, нужна замена центральному защитнику сборной Марокко. 
    • Замена
      85'
      В составе сборной Марокко произошла замена. Вместо Селима Амалла на поле вышел Абдельхамид Сабири. 
    • 84'
      Уильямс с правого фланга сместился немного в центр, а затем Нико выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мората от лицевой линии выполнил прострел во вратарскую, но замкнуть прострел уже было некому. 
    • Угловой
      83'
      Но угловой сборная Испании разыграла крайне посредственно в очередной раз, ничего интересного придумать не удалось. 
    • Судья
      82'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Льоренте, Саисс под давлением Марко сделал так, что мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока сборной Испании, но боковой арбитр всё же назначил угловой. 
    • 81'
      Уильямс совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Нико выполнил прострел на ближний угол вратарской, Ольмо под давлением Агера не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 80'
      Альба с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Агер головой выбил мяч к радиусу штрафной, Ольмо подкараулил отскок и в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Желтая карточка
      79'
      Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хакими. 
    • Замена
      78'
      В составе сборной Испании произошла замена. Вместо Феррана Торреса на поле вышел Нико Уильямс. 
    • 77'
      Педри с левой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Торрес обработал мяч, но затем под давлением Мазрауи сразу же потерял его. 
    • 76'
      Зиеш выполнил относительно неплохую передачу из центра половины поля сборной Испании к левому углу штрафной площади, но Амалла не смог зацепиться за мяч. 
    • 75'
      Педри теперь уже отправился к линии вратарской прессинговать Буну, Яссин сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч к центральному кругу. 
    • 74'
      Педри совершил рывок вперёд по левому флангу, Амрабат грамотно сыграл в обороне на этот раз, Софьян грамотно перехватил мяч. 
    • 73'
      Ольмо выполнил хорошую передачу на ход Морате на левый угол штрафной площади, Агер очень хорошо сыграл в подкате и выбил мяч точно на Хакими. 
    • Угловой
      72'
      Ольмо, Солер и Педри разыграли корнер между собой, но затем на левом фланге игроки сборной Испании ничего толкового придумать не смогли. 
    • 71'
      Педри с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Хакими и ушёл на угловой. 
    • 70'
      Торрес совершил рывок вперёд по правому флангу, Назрауи грамотно накрыл Феррана и выбил мяч в аут. 
    • Замена
      69'
      В составе сборной Марокко произошла замена. Вместо Софиана Буфаля на поле вышел Абде Эззалзули. 
    • Замена
      68'
      Вторую подряд замену провёл Луис Энрике. Вместо Марко Асенсио на поле вышел Альваро Мората. 
    • Замена
      67'
      В составе сборной Испании произошла замена. Вместо Гави на поле вышел Карлос Солер. 
    • 66'
      Всё нормально с Альбой, во всяком случае относительно, фланговый защитник сборной Испании готов вернуться на поле. 
    • Травма, повреждение
      65'
      Хорди Альба после рывка назад получил мышечное повреждение, вышли на поле врачи сборной Испании, пауза в игре. 
    • 64'
      Альба с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Саисс не смог как следует выбить мяч за пределы штрафной, получилась "свеча" к линии вратарской, Буну при игре на выходе кулаком выбил мяч не очень удачно, но всё же подбор был за игроками сборной Марокко, а далее уже команда Валида Реграги едва не провела опасную контратаку. 
    • Фол, нарушение
      63'
      Агер на левом фланге нарушил правила против Гави. Сборная Испании не смогла быстро разыграть стандарт. 
    • 62'
      Альба с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Саисс за счёт грамотной позиции оказался первым на мяче. 
    • 61'
      Мазрауи попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением нескольких соперников Нуссаир потерял мяч. 
    • Офсайд
      60'
      И сразу же сборная Марокко могла провести ответную опасную атаку, но при передаче Амрабата из центра поля Эн-Несири забрался в офсайд. 
    • Судья
      59'
      Ольмо теперь уже при смещении к линии штрафной площади с левого фланга под давлением Хакими оказался на газоне, Фернандо Рапальини показал, что нужно играть дальше. 
    • 58'
      Асенсио со стандарта покатил мяч на Ольмо, Дани с левого фланга направил мяч под перекладину, Буну за счёт хорошей позиции кулаками спокойно отбил мяч подальше от своих владений. 
    • Фол, нарушение
      57'
      Хакими на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гави. Испания заработала ещё один довольно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      56'
      Ольмо при попытке сдержать развитие атаки от Хакими в центре поля прихватил за футболку Ашрафа, Фернандо Рапальини сразу же дал свисток в пользу Марокко. 
    • 55'
      Из центра поля последовал заброс на ход Альбе по левому флангу, Зиеш отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Хакими в центре поля нарушил правила против Гави. Ашраф оказался очень недоволен решением Фернандо Рапальини. 
    • Офсайд
      53'
      Льоренте от правого угла штрафной площади выполнил передачу к угловому флажку на Торреса, Ферран оказался в небольшом офсайде. 
    • 52'
      Зиеш и Эн-Несири активно отправились прессинговать Симона к линии вратарской, голкипер сборной Испании успел выбить мяч на правую половину поля. 
    • 51'
      Зиеш разогнал атаку из глубины поля, но затем у Хакима не прошла передача на ход Эн-Несири по центру. 
    • 50'
      Ольмо разыграл стандарт с Педри, а затем Дани выполнил подачу в центр штрафной площади, Эн-Несири хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Торрес при проходе впердё по правому флангу отыгрался с Льоренте, а затем Мазрауи нарушил правила против Феррана. Испания заработала относительно неплохой стандарт. 
    • 48'
      Сборная Испании забрала мяч под свой контроль, но опять дальше центра поля ей пройти крайне тяжело. 
    • 47'
      Сразу же Амрабат из глубины поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади, Симон немного размялся при игре на выходе. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас одна из команд добавить в активности у ворот соперника. При такой игре и один забитый мяч вполне может оказаться решающим для выхода в четвертьфинал чемпионата мира, а поэтому играть только с оглядкой на свои ворота всё же довольно опасно. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Удалось сборной Испании в самом конце дополнительной минуты провести атаку по левой половине поля, но Ольмо и Асенсио между собой не разобрались, в итоге дело до удара по воротам так и не дошло. В целом, у нас пока что получается довольно упорная борьба, где довольно мало серьёзных моментов. Будем надеяться, что вторая половина матча окажется более яркой, а пока немного отдохнём. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Фернандо Рапальини к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Педри с правой половины поля выполнил плохую подачу на дальний угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 43'
      Мазрауи с левого фланга выполнил опасную подачу к дальнему углу вратарской, Зиеш под давлением соперника головой сбросил мяч чуть назад на Эн-Несири, но Лапорт успел головой выбить мяч за пределы штрафной площади. 
    • 42'
      Зиеш со стандарта выполнил заброс на правый фланг, Хакими головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Родри неудачно сыграл при попытке выбить мяч в аут, в итоге получилась ответная передача на Хакими. Ашраф на этот раз с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Буфаль в свою очередь выполнил перевод к правому углу вратарской, Агер под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Буну при ударе от ворот очень хорошо выбил мяч на половину поля соперника, Буфаль зацепился за мяч и сразу же Софиан получил по ногам от Гави. 
    • 40'
      Марокко под конец первого тайма уже также не особо собирается форсировать события на поле, команды вполне могут уйти на перерыв при нулях на табло. 
    • 39'
      Ольмо совершил рывок вперёд по левому флангу, от лицевой линии поля Дани выполнил прострел к линии вратарской, Аргер спокойно перехватил мяч. 
    • 38'
      Торрес на правом фланге попал под прессинг Буфаля и Мазрауи, Ферран в итоге упустил мяч в аут. 
    • 37'
      Не получилось у игроков сборной Марокко после перехвата мяча разогнать ответную атаку, Унаи выполнил передачу на ход Зиешу по правому флангу плохо, мяч улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Гави перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Марокко, правила были нарушены против Унаи. 
    • 35'
      Буфаль под давлением соперника из центра поля выполнил безадресный заброс в центр к линии штрафной площади, получился подарок для Симона. 
    • Опасный момент
      34'
      Торрес на своей половине поля под давлением Мазрауи потерял мяч, далее Нуссаир немного продвинулся вперёд и сильно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Симон не сразу увидел мяч из-за Педри, но всё же в прыжке Унаи вытянул мяч, а затем уже голкипер сборной Испании не дал сыграть на добивании Эн-Несири. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Родри в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Эн-Несири. 
    • Офсайд
      32'
      Буну из штрафной площади выбил мяч к центральной линии на Буфаля, Софиан немного задержался в атаке и в и итоге оказался в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Педри в центре поля нарушил правила против Унаи. Игроки сборной Марокко вновь быстро разыграли стандарт. 
    • 30'
      Альба с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ольмо под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, отскок был уже в пользу Буну, который спокойно забрал мяч. 
    • Опасный момент
      29'
      Альба из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Асенсо, Маркос зацепился за мяч и уже с левого угла штрафной сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Офсайд
      28'
      За счёт высокого прессинга игроки сборной Испании создали голевой момент, но всё же после перехвата от Ольмо и передачи с левого фланга в центр штрафной площади Торрес был в офсайде, а поэтому геройства Буну и Амрабата уже были напрасны. 
    • 27'
      Поднялся Буфаль после паузы и показал, что он готов играть дальше. Всё нормально с атакующим полузащитником сборной Марокко. 
    • Судья
      26'
      Теперь уже Буфаль сам в центре поля налетел на Бускетса и оказался на газоне. Фернандо Рапальини показал, что нужно играть дальше, но Софиан не вставать, в итоге игра была остановлена. 
    • Судья
      25'
      Буфаль на грани фола перехватил мяч у Льоренте в центре поля, но Фернандо Рапальини свистка не дал. 
    • 24'
      Хакими при развитии атаки по правому флангу отыгрался с Зиешем, но ответный пас от Хакима вышел слишком сильным, в итоге Лапорт успел выбить мяч в аут. 
    • 23'
      Достаточно много мелких фолов в нашем матче сегодня, а вот ударов по воротам пока что команды совсем не наносят. 
    • 22'
      Зиеш со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Ольмо головой грамотно выбил мяч к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Ольмо в борьбе за верховой мяч на правом фланге на своей половине поля нарушил правила против Амрабата. 
    • 20'
      Из центра поля Льоренте выполнил далеко не самый лучший заброс на левый угол штрафной площади, Буну спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Офсайд
      19'
      Эн-Несири из центра поля выполнил заброс на ход Зиешу по правому флангу, Хаким оказался в небольшом офсайде. 
    • 18'
      Льоренте на правом фланге выполнил короткий пас на ход Торресу, Мазрауи сразу же накрыл Феррана, в итоге получилось так, что мяч ушёл в аут от игрока сборной Испании. 
    • 17'
      Мазрауи совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Нуссаир выполнил подачу на дальний угол вратарской, Симон грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      16'
      И теперь уже Гави в центре поля нарушил правила против Амрабата. Начинает Марокко постепенно поддавливать соперника. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Родри теперь уже в центре поля нарушил правила против активного Буфаля. Марокко быстро удалось разыграть стандарт. 
    • 14'
      Буну у линии вратарской попал под прессинг Асенсио, но всё же Яссин сыграл хладнокровно и отдал точный пас на правый угол штрафной площади Саиссу, который уже окончательно разрядил обстановку. 
    • 13'
      Из центра поля последовал заброс на ход Альбе по левому флангу, Жорди пришлось постараться, чтобы от лицевой линии поля выполнить подачу в штрафную площадь, защитники сборной Марокко сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 12'
      Хакими со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Симон всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Буфаль совершил рывок вперёд по левой половине поля, в итоге Льоренте и Габи не смогли остановить Софиана в рамках правил. Марокко удалось заработать опасный стандарт. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Из центра поля Педри выполнил отличный заброс на ход Торресу по правому флангу, Ферран подработал мяч, но войти в штрафную площадь ему не удалось, а затем уже Гави нарушил правила против Амрабата. 
    • 9'
      И сейчас уже из центра поля последовал безадресный заброс на левый угол штрафной площади сборной Испании, будет очередной удар от ворот. 
    • Судья
      8'
      Буфаль при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга раскачал Льоренте, но сразу же наткнулся на Бускетса, оба футболиста оказались на газоне, Фернандо Рапальини показал, что нужно играть дальше. 
    • 7'
      Льоренте совершил рывок вперёд по правому флангу, Саисс грамотно сыграл в подкате у своей штрафной площади, в итоге Маркос также упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 6'
      Зиеш разогнал атаку по правому флангу, но Хакима сразу же накрыли Альба и Лапорт, в итоге один из лидеров сборной Марокко упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 5'
      Сборная Испании пока что по большей части держит мяч в центре поля, но вот дальше развивать атаку у команды Луиса Энрике не получается. 
    • 4'
      Льоренте выполнил передачу на ход Торресу по правому флангу, Ферран не очень грамотно обработал мяч и в итоге Буфаль успел накрыть соперника и выбить мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Зиеш сразу же в центре поля огрел по ногам Альбу. Жорди должен понимать, что просто так разгонять атаки по флангу ему не дадут. 
    • 2'
      Капитан сборной Испании Серхио Бускетс сегодня проводит 17 матч на чемпионатах мира за национальную команду, что является рекордом для Испании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между двумя довольно интересными командами. Испания в этом матче конечно же считается у букмекеров явным фаворитом, но Марокко наверняка сможет навязать качественную борьбу, а поэтому игра должна получиться яркой.
    • Дополнительное время
    • 122'
      Испания пытается что-то создать.
    • 121'
      Саисс Ромен успешно блокирует удар.
    • 121'
      Бускетс Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 121'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 121'
      Испания контролирует мяч.
    • 121'
      Испания контролирует мяч.
    • 120'
      Валид Кеддира из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      120'
      Сарабия Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 120'
      Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Банун Бадр
    • 120'
      Контроль мяча: Марокко: 24%, Испания: 76%.
    • 120'
      Аттият-Аллах Яхья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 119'
      Испания совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 119'
      Удар от ворот произведет Марокко
    • 118'
      Хакими Ашраф из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 118'
      Испания пытается что-то создать.
    • 118'
      Удар от ворот произведет Марокко
    • 117'
      Испания пытается что-то создать.
    • 117'
      Льоренте Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 116'
      Аззеддин Унахи выиграл воздушное противоборство у Бускетс Серхио.
    • 116'
      Удар от ворот произведет Марокко
    • 115'
      Испания контролирует мяч.
    • 115'
      Хакими Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 115'
      Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.
    • 115'
      Родри Эрнандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 115'
      Марокко идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 115'
      Марокко начинает контратаку
    • 114'
      Педри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 114'
      Испания пытается что-то создать.
    • 114'
      Испания совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 114'
      Марокко совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 113'
      Марокко совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      113'
      Саисс Ромен возвращается на поле.
    • 113'
      Эль-Ямик Джавад из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 112'
      Испания пытается что-то создать.
    • 112'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      112'
      Ох, нехорошо это выглядит. Саисс Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      111'
      Саисс Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 111'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 110'
      Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 110'
      Испания пытается что-то создать.
    • 110'
      Испания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 110'
      Контроль мяча: Марокко: 26%, Испания: 74%.
    • 110'
      Испания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 109'
      Испания пытается что-то создать.
    • 109'
      Испания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 109'
      Испания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 109'
      Испания контролирует мяч.
    • 108'
      Удар от ворот произведет Испания
    • 108'
      Лапорт Эмерик выиграл воздушное противоборство у Валид Кеддира.
    • 108'
      Удар от ворот произведет Марокко
    • Свисток
      107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 107'
      Контроль мяча: Марокко: 26%, Испания: 74%.
    • 107'
      Сабири Абдельхамид успешно блокирует удар.
    • 107'
      Льоренте Маркос нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 107'
      Буну Яссин из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      107'
      Солер Карлос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 107'
      Испания совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 107'
      Удар от ворот произведет Марокко
    • 106'
      Испания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 106'
      Зиеш Хаким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 106'
      Испания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 106'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 106'
      Испания пытается что-то создать.
    • 106'
      Эль-Ямик Джавад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 106'
      Удар от ворот произведет Испания
    • 106'
      Сабири Абдельхамид не смог попасть в створ ударом издали
    • Второй тайм начался
      106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 105'
      Удар от ворот произведет Испания
    • 105'
      Контроль мяча: Марокко: 26%, Испания: 74%.
    • 105'
      Марокко совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 105'
      Марокко совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 105'
      Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 105'
      Испания начинает контратаку
    • 104'
      Унай Симон делает важнейший сейв!
    • 104'
      Оооо... вот это был удар! Валид Кеддира должен был забить с этой позиции.
    • 104'
      Хорошую попытку сделал Валид Кеддира. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 104'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 104'
      Хакими Ашраф выиграл воздушное противоборство у Алехандро Бальде.
    • 104'
      Удар от ворот произведет Марокко
    • 104'
      Родри Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
    • 103'
      Испания пытается что-то создать.
    • 103'
      Испания контролирует мяч.
    • 103'
      Марокко совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 102'
      Эль-Ямик Джавад из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      102'
      Абде Эззалзули наказан за толчок Родри Эрнандес
    • 102'
      Марокко совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      101'
      Алехандро Бальде из команды Испания разыграл угловой с левого угла.
    • 101'
      Хакими Ашраф успешно блокирует удар.
    • 101'
      Алехандро Бальде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 101'
      Зиеш Хаким ошибается в защите.
    • 100'
      Эль-Ямик Джавад из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 100'
      Испания пытается что-то создать.
    • 100'
      Контроль мяча: Марокко: 26%, Испания: 74%.
    • 100'
      Испания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 99'
      Хакими Ашраф из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 99'
      Испания контролирует мяч.
    • 99'
      Марокко совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 99'
      Абде Эззалзули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 98'
      Испания контролирует мяч.
    • 98'
      Марокко совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 98'
      Тактическая замена. Альба Жорди уходит с поля и его заменяет Алехандро Бальде
    • 98'
      Тактическая замена. Ольмо Дани уходит с поля и его заменяет Фати Ансу
    • 97'
      Эль-Ямик Джавад из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Испания пытается что-то создать.
    • 97'
      Саисс Ромен из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Аттият-Аллах Яхья из команды Марокко перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      96'
      Саисс Ромен из команды Марокко опасно и грубо сыграл. Мората Альваро пострадал.
    • 96'
      Испания пытается что-то создать.
    • Офсайд
      95'
      Валид Кеддира из команды Марокко в офсайде
    • 95'
      Контроль мяча: Марокко: 27%, Испания: 73%.
    • 95'
      Аззеддин Унахи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Испания пытается что-то создать.
    • Офсайд
      94'
      Зиеш Хаким из команды Марокко в офсайде
    • 94'
      Марокко совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Марокко пытается что-то создать.
    • 93'
      Марокко совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Испания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Испания совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Аттият-Аллах Яхья из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Нико Уильямс
    • 91'
      Испания контролирует мяч.
    • 91'
      Испания контролирует мяч.
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Education City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко 0:0 Испания

    Исход игры
    Марокко
    18.5% (58)
    Ничья
    7.3% (23)
    Испания
    74.1% (232)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.63% (94)
    Меньше
    32.37% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    64.03% (89)
    Нет
    35.97% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    17.9% (56)
    0:2 Испания
    9.9% (31)
    1:3 Испания
    6.1% (19)
    0:1 Испания
    3.2% (10)
    0:3 Испания
    2.2% (7)
    1:1 Ничья
    1.3% (4)
    1:4 Испания
    1% (3)
    2:2 Ничья
    0.6% (2)
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    Марокко
    Испания
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