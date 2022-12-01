Стадион: Эдьюкейшн-Сити Стадиум.
История личных встреч
Марокко
Испания
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиеш Хаким
|1
|0.33
|Эн-Несери Юссеф
|1
|0.33
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.33
|Абухляль Закария
|1
|0.33
|Хакими Ашраф
|0
|0
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|3
|1
|Торрес Ферран
|2 (1)
|0.67
|Ольмо Дани
|1
|0.33
|Асенсио Марко
|1
|0.33
|Солер Карлос
|1
|0.33
|Гави
|1
|0.33
|Альба Жорди
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
Карточки
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|1
|0
Результаты матчей
Марокко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
8
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0
Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3
Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1
Результаты матчей
Марокко
Испания
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Марокко
Испания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
1/8 финала
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Сербия
|Гудель Неманья
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
Прогноз на матч от Liveresult
- 1.57 Победа Испании
- 2.05 Первый тайм - ничья
Прогнозы на матч Марокко - Испания
Исход игры
Марокко
11.3% (7)
Ничья
3.2% (2)
Испания
85.5% (53)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (30)
Меньше
33.33% (15)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
1:2 Испания
37.1% (23)
0:2 Испания
19.4% (12)
0:1 Испания
4.8% (3)
1:3 Испания
4.8% (3)
2:3 Испания
3.2% (2)
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