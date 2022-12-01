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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Марокко
FIFA #22
 
Позже
Испания
FIFA #7
Прогнозы 62
Марокко 11.3% (7)
X 3.2% (2)
Испания 85.5% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Испания
6.73
3.85
1.61
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Марокко
Испания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМПФ2
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиеш Хаким 1 0.33
Эн-Несери Юссеф 1 0.33
Сабири Абдельхамид 1 0.33
Абухляль Закария 1 0.33
Хакими Ашраф 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 1
Торрес Ферран 2 (1) 0.67
Ольмо Дани 1 0.33
Асенсио Марко 1 0.33
Солер Карлос 1 0.33
Гави 1 0.33
Альба Жорди 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0

Карточки

Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 1 0

Результаты матчей

Марокко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
8
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0
Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3
Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1

Результаты матчей

Марокко
Испания

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марокко
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
0 Япония
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Южная Корея
0 Англия
0 Сенегал
0 Франция
0 Польша
0 Марокко
0 Испания
0 Португалия
0 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2022, осталось 2 дня 5 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Марокко 11.3% (7)
    X 3.2% (2)
    Испания 85.5% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марокко
    Ничья
    Испания
    6.73
    3.85
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марокко - Испания онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко - Испания

    Исход игры
    Марокко
    11.3% (7)
    Ничья
    3.2% (2)
    Испания
    85.5% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    37.1% (23)
    0:2 Испания
    19.4% (12)
    0:1 Испания
    4.8% (3)
    1:3 Испания
    4.8% (3)
    2:3 Испания
    3.2% (2)
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    Марокко
    Испания
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