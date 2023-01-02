Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

22' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Труа будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Г О О О О Л - Лопеш Рони первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

18' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Команда Труа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Рипар Рено первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

16' Тьерно Бальде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

10' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Дукуре Исмаэль из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Страсбург

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Труа

4' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Труа

1' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Труа начинает с центра поля