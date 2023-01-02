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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Страсбург
0:2
Первый тайм: 30'
Труа
0'
0:1
16' Гол
Рипар Рено
0:2
20' Гол
Лопеш Рони

Ход матча

16'
0:1
Рипар Рено
20'
0:2
Лопеш Рони

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 121
Страсбург 67.8% (82)
X 23.1% (28)
Труа 9.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Труа
8.52
5.12
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александер
5
Перрен
Люка
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Диарра
Хабиб
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
1
Лис
Матеуш
18
Бальде
Тьерно
17
Сальмье
Йоанн
4
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
19
Бруус
Андреас
11
Лопеш
Рони
29
Одоберт
Уилсон
20
Рипар
Рено
Страсбург
4-1-2-1-2
Труа
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Труа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л2
4:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
144

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 6 (1) 0.35
Гамейро Кевин 5 0.29
Мотиба Лебо 2 0.12
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Джику Александер 1 0.06
Ажорк Людовик 1 (1) 0.06
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 7 0.41
Лопеш Рони 3 0.18
Одоберт Уилсон 3 0.18
Рипар Рено 3 0.18
Тардьё Флориан 3 (3) 0.18
Поросо Джексон 2 0.12
Шавалерин Ксавье 1 0.06
Угбо Ике 1 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.06
Конте Абду 1 0.06
Палаверса Анте 1 0.06
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 4 1
Ньямси Жерзино 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Прчич Саньин 1 1
Томассон Адриен 2 0
Джику Александер 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Льенар Димитри 2 0
Делен Тома 2 0
Селс Матц 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Дагба Колин 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 3 1
Бальде Мама 2 1
Куаме Роминигуе 3 0
Галлон Готье 3 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Рипар Рено 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джексон 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Лис Матеуш 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

7
8
Страсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Труа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

6
9
Страсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Труа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
5
33%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
15%
6
29%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
2
15%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
3
14%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

17
11
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
7
41%
1
9%
31-45
2
12%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Забито

16
25
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
4
25%
8
32%
76-90

Пропущено

30
32
18 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
5
17%
7
22%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
11
37%
3
9%
31-45
4
13%
10
31%
46-60
1
3%
4
13%
61-75
7
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1
Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0

Результаты матчей

Страсбург
Труа

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
8
8
1
15
2.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 14 2 1 46 - 13 44
2.
Ланс
 Заявка 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
7.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
11.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Труа
 2:0 Заявка 17 4 6 7 28 - 31 18
14.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
15.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
16.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 0:2 Заявка 17 1 8 8 18 - 30 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 2:0 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 0:2 Заявка 9 0 5 4 7 - 15 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Труа
 2:0 Заявка 9 3 0 6 18 - 20 9
11.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
13.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
14.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Страсбург
 0:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
19.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Сальмье Йоанн выиграл воздушное противоборство у Ажорк Людовик.
    • Офсайд
      25'
      Одоберт Уилсон из команды Труа в офсайде
    • 25'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Лопеш Рони. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Рипар Рено выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Труа контролирует мяч.
    • 22'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Труа будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      22'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Лопеш Рони первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 20'
      Джику Александер ошибается в защите.
    • 20'
      Труа пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Страсбург: 43%, Труа: 57%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Ньямси Жерзино из команды Страсбург заходит слишком далеко, он валит Рипар Рено.
    • 19'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Команда Труа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Одоберт Уилсон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Рипар Рено первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 16'
      Тьерно Бальде создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Контроль мяча: Страсбург: 48%, Труа: 52%.
    • 15'
      Лис Матеуш из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Труа контролирует мяч.
    • 11'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Страсбург: 48%, Труа: 52%.
    • 10'
      Куаме Роминигуе выиграл воздушное противоборство у Томассон Адриен.
    • 10'
      Рипар Рено выиграл воздушное противоборство у Джику Александер.
    • 9'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 8'
      Лис Матеуш из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Дукуре Исмаэль из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 5'
      Контроль мяча: Страсбург: 57%, Труа: 43%.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 5'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 5'
      Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 4'
      Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 3'
      Шанс! Диалло Хабиб из команды Страсбург пробил головой, но мимо
    • 3'
      Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Куаме Роминигуе из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Ажорк Людовик.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 1'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Страсбург 67.8% (82)
    X 23.1% (28)
    Труа 9.1% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Труа
    8.52
    5.12
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург 0:2 Труа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Труа

    Исход игры
    Страсбург
    67.8% (82)
    Ничья
    23.1% (28)
    Труа
    9.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    33.1% (40)
    1:0 Страсбург
    24.8% (30)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    2:0 Страсбург
    5% (6)
    0:1 Труа
    4.1% (5)
    1:2 Труа
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Труа
    1.7% (2)
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    Страсбург
    Труа
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