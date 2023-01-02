Тур: 17. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
0:1
16' ГолРипар Рено
0:2
20' ГолЛопеш Рони
1:2
41' ГолДиалло Хабиб
2:2
54' ГолДукуре Исмаэль
59' Желтая карточкаДукуре Исмаэль
61' Желтая карточкаЛаруси Яссер
70' Желтая карточкаБальде Тьерно
2:3
78' ГолШавалерин Ксавье
90'+4
Ход матча
16'
0:1
20'
0:2
41'
54'
59'
61'
70'
78'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Прчич
Саньин
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сеттель ТомПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Труа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
144
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.41
|Гамейро Кевин
|5
|0.29
|Мотиба Лебо
|2
|0.12
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Джику Александер
|1
|0.06
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.06
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.06
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|7
|0.41
|Лопеш Рони
|3
|0.18
|Одоберт Уилсон
|3
|0.18
|Рипар Рено
|3
|0.18
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.18
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.12
|Поросо Джексон
|2
|0.12
|Угбо Ике
|1
|0.06
|Сальмье Йоанн
|1
|0.06
|Конте Абду
|1
|0.06
|Палаверса Анте
|1
|0.06
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|4
|1
|Ньямси Жерзино
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Прчич Саньин
|1
|1
|Томассон Адриен
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Льенар Димитри
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|3
|1
|Бальде Мама
|2
|1
|Куаме Роминигуе
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Рипар Рено
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
9
8
Страсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Труа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
6
9
Страсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Труа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
6
33%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
7
30%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
31%
3
13%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
17
11
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
7
41%
1
9%
31-45
2
12%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90
Забито
18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
6
21%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
4
22%
9
32%
76-90
Пропущено
33
34
20 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
15%
7
21%
1-15
4
12%
1
3%
16-30
11
33%
4
12%
31-45
4
12%
11
32%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
8
24%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1
Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0
Результаты матчей
Страсбург
Труа
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Труа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
63
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
512
98
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|7.
|1:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 24
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|11.
|1:1 Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 33
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|20 - 31
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|1:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:3 Труа
Исход игры
Страсбург
67.8% (82)
Ничья
23.1% (28)
Труа
9.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
60.53% (69)
Нет
39.47% (45)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
33.1% (40)
1:0 Страсбург
24.8% (30)
1:1 Ничья
20.7% (25)
2:0 Страсбург
5% (6)
0:1 Труа
4.1% (5)
1:2 Труа
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Труа
1.7% (2)
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