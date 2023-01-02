Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Труа

85' Оооо... вот это был удар! Гамейро Кевин должен был забить с этой позиции.

85' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Пьер-Габриэль Ронаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Труа

80' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Г О О О О Л - Шавалерин Ксавье левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

77' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

75' Удар от ворот произведет Страсбург

75' Угбо Ике из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Яссер Ларуси нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Бруус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

72' Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Беллегард Жан-Рикнер бьет со штрафного в створ, но Матеуш Лис держит все под контролем

70' Тьерно Бальде получает желтую карточку за толчок соперника.

70' Тьерно Бальде наказан за толчок Диалло Хабиб

70' Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Труа

69' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

64' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

62' Яссер Ларуси выиграл воздушное противоборство у Дукуре Исмаэль

62' Удар от ворот произведет Труа

62' Беллегард Жан-Рикнер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Яссер Ларуси получает желтую карточку за игру рукой

61' Яссер Ларуси задерживает мяч рукой

61' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

60' Дукуре Исмаэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

59' Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Тактическая замена. Одоберт Уилсон уходит с поля и его заменяет Яссер Ларуси

54' Г О О О О Л - Дукуре Исмаэль из команды Страсбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ажорк Людовик нанес удар головой, но Матеуш Лис спокойно отбил мяч.

52' Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Бруус Андреас наказан за толчок Люка Перрен

51' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Труа

50' Дукуре Исмаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Труа

46' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.