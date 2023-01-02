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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Страсбург
2:3
Конец матча
Труа
0'
0:1
16' Гол
Рипар Рено
0:2
20' Гол
Лопеш Рони
1:2
41' Гол
Диалло Хабиб
2:2
54' Гол
Дукуре Исмаэль
59' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
61' Желтая карточка
Ларуси Яссер
70' Желтая карточка
Бальде Тьерно
2:3
78' Гол
Шавалерин Ксавье
90'+4

Ход матча

16'
0:1
Рипар Рено
20'
0:2
Лопеш Рони
41'
Диалло Хабиб
(Беллегард Жан-Рикнер)
1:2
54'
Дукуре Исмаэль
(Беллегард Жан-Рикнер)
2:2
55'
 
Ларуси Яссер
Одоберт Уилсон
59'
Дукуре Исмаэль
 
61'
 
Ларуси Яссер
67'
Гамейро Кевин
Диарра Хабиб
 
70'
 
Бальде Тьерно
73'
Пьер-Габриэль Ронаэль
Дукуре Исмаэль
 
73'
 
Тардьё Флориан
Рипар Рено
73'
 
Угбо Ике
Куаме Роминигуе
78'
2:3
Шавалерин Ксавье
(Лопеш Рони)
79'
 
Дингом Тристан
Лопеш Рони
83'
Сиссоко Ибраима
Прчич Саньин
 
83'
Аолу Жан-Эде
Беллегард Жан-Рикнер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Страсбург 67.8% (82)
X 23.1% (28)
Труа 9.1% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александер
5
Перрен
Люка
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Диарра
Хабиб
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
1
Лис
Матеуш
18
Бальде
Тьерно
17
Сальмье
Йоанн
4
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
19
Бруус
Андреас
11
Лопеш
Рони
29
Одоберт
Уилсон
20
Рипар
Рено
Страсбург
4-1-2-1-2
Труа
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Труа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л2
4:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
144

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 7 (1) 0.41
Гамейро Кевин 5 0.29
Мотиба Лебо 2 0.12
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Джику Александер 1 0.06
Дукуре Исмаэль 1 0.06
Ажорк Людовик 1 (1) 0.06
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 7 0.41
Лопеш Рони 3 0.18
Одоберт Уилсон 3 0.18
Рипар Рено 3 0.18
Тардьё Флориан 3 (3) 0.18
Шавалерин Ксавье 2 0.12
Поросо Джексон 2 0.12
Угбо Ике 1 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.06
Конте Абду 1 0.06
Палаверса Анте 1 0.06
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 4 1
Ньямси Жерзино 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Прчич Саньин 1 1
Томассон Адриен 2 0
Джику Александер 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Льенар Димитри 2 0
Делен Тома 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Селс Матц 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Дагба Колин 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 3 1
Бальде Мама 2 1
Куаме Роминигуе 3 0
Галлон Готье 3 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Рипар Рено 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джексон 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Бальде Тьерно 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

9
8
Страсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Труа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

6
9
Страсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Труа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
6
33%
76-90

Пропущено

16
23
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
7
30%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
31%
3
13%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

17
11
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
7
41%
1
9%
31-45
2
12%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Забито

18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
6
21%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
4
22%
9
32%
76-90

Пропущено

33
34
20 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
15%
7
21%
1-15
4
12%
1
3%
16-30
11
33%
4
12%
31-45
4
12%
11
32%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
8
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1
Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0

Результаты матчей

Страсбург
Труа

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
6
3
1
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
9
8
1
16
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 14 2 1 46 - 13 44
2.
Ланс
 Заявка 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
7.
Лилль
 1:1 Заявка 17 9 3 5 30 - 24 30
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
11.
Реймс
 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 23 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Труа
 Заявка 17 4 6 7 29 - 33 18
14.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
15.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
16.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 17 1 8 8 20 - 31 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 1:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Реймс
 1:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 9 0 5 4 9 - 16 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 1:1 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Реймс
 1:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Труа не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Страсбург: 56%, Труа: 44%.
  • 94'
    Дингом Тристан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    93'
    Сиссоко Ибраима из команды Страсбург заходит слишком далеко, он валит Тьерно Бальде.
  • 93'
    Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Угбо Ике. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 92'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 92'
    Селс Матц делает важнейший сейв!
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Страсбург 67.8% (82)
    X 23.1% (28)
    Труа 9.1% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:3 Труа

    Исход игры
    Страсбург
    67.8% (82)
    Ничья
    23.1% (28)
    Труа
    9.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    33.1% (40)
    1:0 Страсбург
    24.8% (30)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    2:0 Страсбург
    5% (6)
    0:1 Труа
    4.1% (5)
    1:2 Труа
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Труа
    1.7% (2)
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