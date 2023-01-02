Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Оооо... вот это был удар! Жегрова Эдон должен был забить с этой позиции.

47' Жегрова Эдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Дэвид Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лукас Шевалье делает важнейший сейв!

46' Хорошую попытку сделал Ито Дзюня . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Ван Берген Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

41' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

33' Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Андре Бенжамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Удар от ворот произведет Лилль

31' Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Реймс

28' Удар от ворот произведет Лилль

27' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

26' Флипс Алексис пробил со штрафного прямо в стенку

25' Лукас Шевалье делает важнейший сейв!

25' Манетси Маршал нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

25' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Удар от ворот произведет Реймс

24' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Исмаили Гонсалвес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Андре Бенжамин из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Лилль

23' Оооо... вот это был удар! Noah Holm должен был забить с этой позиции.

23' Шанс! Noah Holm из команды Реймс пробил головой, но мимо

23' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

13' Лукас Шевалье ошибается в защите.

12' Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Лилль

6' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Реймс

2' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля