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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лилль
1:1
Второй тайм: 89'
Реймс
0'
29' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:0
33' Гол
Дэвид Джонатан
1:1
79' Гол
Каюсте Йенс
86' Желтая карточка
Рибейро Александро

Ход матча

29'
 
Абдельамид Юнис
33'
Дэвид Джонатан
1:0
46'
Рибейро Александро
Фонте Жозе
 
56'
 
Каюсте Йенс
Флипс Алексис
59'
Уна Адам
Жегрова Эдон
 
71'
Виржинюс Алан
Дэвид Джонатан
 
71'
 
Зенели Арбер
Ван Берген Митчелл
71'
 
Бузи Максим
Фоке Томас
71'
 
Лопи Дион
Матусива Азор
79'
1:1
Каюсте Йенс
(Де Смет Тибо)
84'
Веа Тимоти
Диаките Бафоде
 
84'
Гомеш Андре
Гомес Анхель
 
85'
 
Гравильон Эндрю
Де Смет Тибо
86'
Рибейро Александро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 124
Лилль 90.3% (112)
X 7.3% (9)
Реймс 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Реймс
5.65
3.95
8.69
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
23
Жегрова
Эдон
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
31
Исмаили
Гонсалвес
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
7
Бамба
Джонатан
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
39
Ито
Дзюня
70
Флипс
Алексис
19
Ван
Берген
Митчелл
7
Хольм
Ноа
Лилль
3-4-3
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Реймс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМК
4:2
ТМК
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
0.78

Среднее время на гол

52
115

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

1.68
0.79

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
114

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 10 (2) 0.59
Бамба Джонатан 4 0.24
Кабелла Реми 3 0.18
Исмаили Гонсалвес 2 0.12
Гомес Анхель 2 (1) 0.12
Джало Тьягу 2 0.12
Андре Бенжамин 1 0.06
Уна Адам 1 0.06
Языджи Юсуф 1 0.06
Фонте Жозе 1 0.06
Зедатка Аким 1 0.06
Байо Мохамед 1 0.06
Рибейро Александро 1 0.06
Веа Тимоти 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 10 (3) 0.59
Ито Дзюня 4 0.24
Флипс Алексис 2 0.12
Манетси Маршал 2 0.12
Думбия Камори 1 (1) 0.06
Зенели Арбер 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Джало Тьягу 5 0
Фонте Жозе 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Бамба Джонатан 3 0
Гомес Анхель 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Балеба Карлос 1 1
Мартен Жонас 2 0
Гомеш Андре 2 0
Кабелла Реми 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Каюсте Йенс 4 1
Агбаду Эммануэль 2 2
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Ито Дзюня 1 1
Флипс Алексис 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Фас Ваут 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Балогун Фоларин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Матусива Азор 1 0
Хольм Ноа 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
6
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

12
8
Лилль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Реймс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
3
20%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
5
50%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
40%
3
30%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Забито

30
20
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
5
17%
3
15%
1-15
4
13%
6
30%
16-30
7
23%
1
5%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
6
20%
7
35%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
3
14%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0
Остенде - Лилль 2:2 Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1
Реймс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1
Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1

Результаты матчей

Лилль
Реймс

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лилль
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
5
11
5
11
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 14 2 1 46 - 13 44
2.
Ланс
 Заявка 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
7.
Лилль
 1:1 Заявка 17 9 3 5 30 - 24 30
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
11.
Реймс
 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 23 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Труа
 Заявка 17 4 6 7 29 - 33 18
14.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
15.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
16.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 17 1 8 8 20 - 31 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 1:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Реймс
 1:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 9 0 5 4 9 - 16 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 1:1 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Реймс
 1:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 89'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 88'
    Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
  • 88'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    87'
    Манетси Маршал задерживает мяч рукой
  • 87'
    Зенели Арбер бьет со штрафного в створ, но Лукас Шевалье держит все под контролем
  • Желтая карточка
    86'
    Alexsandro Ribeiro получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    86'
    Alexsandro Ribeiro из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ито Дзюня пострадал.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Лилль: 61%, Реймс: 39%.
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Жегрова Эдон должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      Жегрова Эдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Лукас Шевалье делает важнейший сейв!
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Ито Дзюня. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Ван Берген Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Лилль начинает контратаку
    • 45'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Реймс: 38%.
    • 44'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Реймс контролирует мяч.
    • 43'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Диуф Йеванн успешно блокирует удар.
    • 42'
      Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 42'
      Диуф Йеванн ошибается в защите.
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      41'
      Матусива Азор наказан за толчок Дэвид Джонатан
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Реймс: 38%.
    • 38'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Диаките Бафоде из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 63%, Реймс: 37%.
    • 35'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 33'
      Диуф Йеванн делает важнейший сейв!
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 32'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Андре Бенжамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 32'
      Исмаили Гонсалвес выиграл воздушное противоборство у Ито Дзюня.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • Офсайд
      31'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс в офсайде
    • 31'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 64%, Реймс: 36%.
    • Желтая карточка
      30'
      Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья свистит. Абдельамид Юнис атаковал сзади соперника. Это Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 28'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 27'
      Лилль контролирует мяч.
    • 26'
      Контроль мяча: Лилль: 63%, Реймс: 37%.
    • 26'
      Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • 26'
      Флипс Алексис пробил со штрафного прямо в стенку
    • 25'
      Лукас Шевалье делает важнейший сейв!
    • 25'
      Манетси Маршал нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.
    • 25'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 24'
      Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Исмаили Гонсалвес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Андре Бенжамин из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Флипс Алексис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Джало Тьягу пострадал.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 23'
      Оооо... вот это был удар! Noah Holm должен был забить с этой позиции.
    • 23'
      Шанс! Noah Holm из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 23'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 66%, Реймс: 34%.
    • 20'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лилль начинает контратаку
    • 20'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      19'
      Джало Тьягу наказан за толчок Ито Дзюня
    • 19'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      18'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс в офсайде
    • 17'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 17'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      17'
      Гомес Анхель возвращается на поле.
    • 16'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Реймс контролирует мяч.
    • 16'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      16'
      Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Реймс: 30%.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Лилль контролирует мяч.
    • 13'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Лукас Шевалье ошибается в защите.
    • 12'
      Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Noah Holm из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Джало Тьягу
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Реймс: 30%.
    • 10'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • Фол, нарушение
      8'
      Диаките Бафоде из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Де Смет Тибо пострадал.
    • 7'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Реймс: 30%.
    • Офсайд
      5'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 4'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 4'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Лилль контролирует мяч.
    • 3'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 3'
      Шанс! Андре Бенжамин из команды Лилль пробил головой, но мимо
    • 2'
      Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Ван Берген Митчелл наказан за толчок Жегрова Эдон
    • 2'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Диуф Йеванн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Лилль 90.3% (112)
    X 7.3% (9)
    Реймс 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Реймс
    5.65
    3.95
    8.69
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 1:1 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:1 Реймс

    Исход игры
    Лилль
    90.3% (112)
    Ничья
    7.3% (9)
    Реймс
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    42.7% (53)
    1:0 Лилль
    23.4% (29)
    2:0 Лилль
    14.5% (18)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:1 Лилль
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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