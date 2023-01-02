Тур: 17. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
29' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
1:0
33' ГолДэвид Джонатан
1:1
79' ГолКаюсте Йенс
86' Желтая карточкаРибейро Александро
Ход матча
29'
33'
1:0
59'
79'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
23
Жегрова
Эдон
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
38 Simon Ramet
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
99 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: William Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Реймс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.7
0.78
Среднее время на гол
52
115
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
1.68
0.79
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
114
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|10 (2)
|0.59
|Бамба Джонатан
|4
|0.24
|Кабелла Реми
|3
|0.18
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.12
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.12
|Джало Тьягу
|2
|0.12
|Андре Бенжамин
|1
|0.06
|Уна Адам
|1
|0.06
|Языджи Юсуф
|1
|0.06
|Фонте Жозе
|1
|0.06
|Зедатка Аким
|1
|0.06
|Байо Мохамед
|1
|0.06
|Рибейро Александро
|1
|0.06
|Веа Тимоти
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|10 (3)
|0.59
|Ито Дзюня
|4
|0.24
|Флипс Алексис
|2
|0.12
|Манетси Маршал
|2
|0.12
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.06
|Зенели Арбер
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Джало Тьягу
|5
|0
|Фонте Жозе
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Балеба Карлос
|1
|1
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Кабелла Реми
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Каюсте Йенс
|4
|1
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Ито Дзюня
|1
|1
|Флипс Алексис
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Балогун Фоларин
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
6
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
12
8
Лилль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Реймс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
3
20%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
5
50%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Забито
30
20
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
5
17%
3
15%
1-15
4
13%
6
30%
16-30
7
23%
1
5%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
6
20%
7
35%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
3
14%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0
Остенде - Лилль 2:2 Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1
Реймс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1
Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1
Результаты матчей
Лилль
Реймс
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лилль
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
79
511
511
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|7.
|1:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 24
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|11.
|1:1 Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 33
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|20 - 31
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|1:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
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|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Реймс
Исход игры
Лилль
90.3% (112)
Ничья
7.3% (9)
Реймс
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
2:1 Лилль
42.7% (53)
1:0 Лилль
23.4% (29)
2:0 Лилль
14.5% (18)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:1 Лилль
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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