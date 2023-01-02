Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Террье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Ницца

27' Буриго Бенжамен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Шека нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Г О О О О Л - Баркли Росс из команды Ницца правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

21' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Ренн

12' Удар от ворот произведет Ренн

11' Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Хорошую попытку сделал Баркли Росс . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ренн начинает с центра поля