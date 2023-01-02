Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Ренн

42' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Гуйри Амин нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.

38' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Террье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Террье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Ох, нехорошо это выглядит. Террье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Террье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Ницца

27' Буриго Бенжамен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Шека нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Г О О О О Л - Баркли Росс из команды Ницца правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

21' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Ренн

12' Удар от ворот произведет Ренн

11' Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Хорошую попытку сделал Баркли Росс . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Г О О О О Л - Террье Мартен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ренн начинает с центра поля