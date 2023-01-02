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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Ренн
2:1
Конец матча
Ницца
0'
1:0
5' Гол
Террье Мартен
1:1
21' Гол
Баркли Росс
79' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
85' Желтая карточка
Бар Мельвен
2:1
89' Гол
Буриго Бенжамен
90'+3

Ход матча

5'
Террье Мартен
1:0
21'
1:1
Баркли Росс
(Лотомба Жордан)
36'
Докю Жереми
Террье Мартен
 
67'
 
Диоп Софьян
Баркли Росс
68'
 
Браими Билаль
Лемина Марио
72'
Тэт Флавьен
Майер Ловро
 
72'
Трюффер Адриен
Мелинг Биргер
 
79'
Буриго Бенжамен
 
84'
Сулемана Камалдин
Мюинга Арно
 
85'
 
Бар Мельвен
89'
Буриго Бенжамен
(Тэт Флавьен)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Ренн 74.2% (92)
X 18.5% (23)
Ницца 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
80
Шека
21
Майер
Ловро
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
8
Росарио
Пабло
23
Лотомба
Жордан
26
Бар
Мельвен
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
11
Баркли
Росс
24
Лаборд
Гаэтан
Ренн
4-4-2
Ницца
3-4-2-1

История личных встреч

Ренн
Ницца

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

31 матч

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.26
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 9 0.53
Гуйри Амин 6 0.35
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.18
Мюинга Арно 3 0.18
Теате Артур 2 0.12
Дуэ Дезире 2 0.12
Майер Ловро 1 (1) 0.06
Тэт Флавьен 1 0.06
Сантамария Батист 1 0.06
Родон Джо 1 0.06
Сулемана Камалдин 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 5 0.29
Делор Анди 5 (3) 0.29
Пепе Николя 4 (3) 0.24
Ремзи Аарон 1 0.06
Баркли Росс 1 0.06
Аталь Юсеф 1 0.06
Вити Маттиа 1 0.06
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Будауи Хишем 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Мелинг Биргер 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ву Кристофер 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Омари Вармед 1 0
Bruno Genesio 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Бар Мельвен 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Пепе Николя 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Результаты матчей

Ренн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ницца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
5
Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
6
Ренн
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

24
10
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
4
40%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
3
13%
3
30%
61-75
9
38%
1
10%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

34
16
11 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
4
25%
16-30
4
12%
3
19%
31-45
8
24%
3
19%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
11
32%
2
13%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
11%
3
16%
1-15
5
28%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3
Ренн - Тулуза 2:1 Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1
Ницца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2
Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Ренн
Ницца

Точный счет

2:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ренн
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
8
1
1.5
1
7
5
4
2.5
1
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
3
14
6
11
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 14 2 1 46 - 13 44
2.
Ланс
 Заявка 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Марсель
 Заявка 17 11 3 3 34 - 15 36
4.
Ренн
 Заявка 17 10 4 3 34 - 18 34
5.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
6.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
7.
Лилль
 Заявка 17 9 3 5 30 - 24 30
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 19 21
11.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 20 - 23 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Труа
 Заявка 17 4 6 7 29 - 33 18
14.
Монпелье
 Заявка 17 5 2 10 27 - 31 17
15.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
16.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 17 1 8 8 20 - 31 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
3.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
10.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 9 0 5 4 9 - 16 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Реймс
 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Ницца: 37%.
  • 92'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 92'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Ницца контролирует мяч.
  • 91'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Гуйри Амин сделал ключевой пас для гола!
  • 89'
    Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
  • 89'
    Тэт Флавьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 89'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 88'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 88'
    Манданда Стив ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Ницца начинает контратаку
    • 87'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 87'
      Диоп Софьян пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 87'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 86'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 86'
      Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 86'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      85'
      Бар Мельвен получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья свистит. Бар Мельвен атаковал сзади соперника. Это Шека заработал своей команде штрафной
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Ренн: 62%, Ницца: 38%.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья свистит. Траоре Амари атаковал сзади соперника. Это Росарио Пабло заработал своей команде штрафной
    • 50'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 50'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      49'
      Мелинг Биргер задерживает мяч рукой
    • 49'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      48'
      Лемина Марио наказан за толчок Шека
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      47'
      Шека наказан за толчок Лаборд Гаэтан
    • 46'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Офсайд
      45'
      Пепе Николя из команды Ницца в офсайде
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Ницца: 39%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Бар Мельвен из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Буриго Бенжамен пострадал.
    • 45'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 44'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 43'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 42'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      41'
      Майер Ловро из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Росарио Пабло пострадал.
    • 40'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Ницца: 40%.
    • 40'
      Росарио Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      40'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 39'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      39'
      Лотомба Жордан наказан за толчок Докю Жереми
    • 38'
      Ренн контролирует мяч.
    • 38'
      Гуйри Амин нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 37'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Террье Мартен получил травму и заменен. Докю Жереми выходит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 62%, Ницца: 38%.
    • 34'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Террье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Террье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Травма, повреждение
      30'
      Террье Мартен возвращается на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Ницца: 39%.
    • 30'
      Ренн контролирует мяч.
    • 30'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Террье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      29'
      Террье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 27'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 27'
      Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Тодибо Жан-Клер успешно блокирует удар.
    • 26'
      Шека нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      25'
      Шека из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Баркли Росс пострадал.
    • 24'
      Шмейхель Каспер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Пепе Николя сделал ключевой пас для гола!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Баркли Росс из команды Ницца правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 21'
      Лотомба Жордан сделал результативную передачу.
    • 21'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 20'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Ницца: 34%.
    • 20'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 20'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      17'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 16'
      Ренн начинает контратаку
    • 16'
      Ренн контролирует мяч.
    • 15'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Ницца: 31%.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 14'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Пепе Николя из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Шека.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 11'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      11'
      Лемина Марио из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Манданда Стив делает важнейший сейв!
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Баркли Росс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 74%, Ницца: 26%.
    • Фол, нарушение
      8'
      Мелинг Биргер наказан за толчок Пепе Николя
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ренн контролирует мяч.
    • 6'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 6'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Террье Мартен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 95%, Ницца: 5%.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 3'
      Тодибо Жан-Клер выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • Фол, нарушение
      2'
      Майер Ловро задерживает мяч рукой
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Ренн 74.2% (92)
    X 18.5% (23)
    Ницца 7.3% (9)
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    Где смотреть матч Ренн 2:1 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 2:1 Ницца

    Исход игры
    Ренн
    74.2% (92)
    Ничья
    18.5% (23)
    Ницца
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (75)
    Нет
    34.21% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    40.3% (50)
    1:0 Ренн
    21% (26)
    1:1 Ничья
    13.7% (17)
    2:0 Ренн
    7.3% (9)
    1:2 Ницца
    3.2% (4)
    0:1 Ницца
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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