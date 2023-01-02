Тур: 17. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Леонард Томас
0'
1:0
5' ГолТеррье Мартен
1:1
21' ГолБаркли Росс
79' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
85' Желтая карточкаБар Мельвен
2:1
89' ГолБуриго Бенжамен
90'+3
Ход матча
5'
1:0
21'
1:1
79'
85'
89'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Траоре
Амари
15
Ву
Кристофер
80
Шека
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
26
Бар
Мельвен
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
11
Баркли
Росс
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 ШекаПолузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Ницца
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
31 матч
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.4
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.26
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
71
75
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|9
|0.53
|Гуйри Амин
|6
|0.35
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.18
|Мюинга Арно
|3
|0.18
|Теате Артур
|2
|0.12
|Дуэ Дезире
|2
|0.12
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.06
|Тэт Флавьен
|1
|0.06
|Сантамария Батист
|1
|0.06
|Родон Джо
|1
|0.06
|Сулемана Камалдин
|1
|0.06
|Аблин Маттис
|1
|0.06
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|5
|0.29
|Делор Анди
|5 (3)
|0.29
|Пепе Николя
|4 (3)
|0.24
|Ремзи Аарон
|1
|0.06
|Баркли Росс
|1
|0.06
|Аталь Юсеф
|1
|0.06
|Вити Маттиа
|1
|0.06
|Диоп Софьян
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Теате Артур
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Мелинг Биргер
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Брайан Джо
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ницца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
1
5
Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
8
6
Ренн
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
24
10
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
4
40%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
3
13%
3
30%
61-75
9
38%
1
10%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
34
16
11 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
4
25%
16-30
4
12%
3
19%
31-45
8
24%
3
19%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
11
32%
2
13%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
11%
3
16%
1-15
5
28%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3
Ренн - Тулуза 2:1 Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1
Ницца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2
Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1
Результаты матчей
Ренн
Ницца
Точный счет
2:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ренн
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
81
17
54
17
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
107
314
611
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 15
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 18
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 24
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 33
|18
|14.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|20 - 31
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Ницца
Исход игры
Ренн
74.2% (92)
Ничья
18.5% (23)
Ницца
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
2:1 Ренн
40.3% (50)
1:0 Ренн
21% (26)
1:1 Ничья
13.7% (17)
2:0 Ренн
7.3% (9)
1:2 Ницца
3.2% (4)
0:1 Ницца
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!