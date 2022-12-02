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Жеребьёвка Кубка России
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Кубка России
онлайн-трансляция

4 матча

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0 побед 4 ничьи 0 побед

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История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Кубка России
(4 матча)
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0 побед 4 ничьи 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка чемпионата Европы 2024 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2022, осталось 1 день 6 часов 2 минуты.



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