Стадион: Стадион Лусаил. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- 2.00 Ничья в первом тайме
- 3.20 Ничья в основное время
- 1.86 Тотал угловых в первом тайме меньше 4,0
- 2.20 Тотал жёлтых карточек меньше 3,5
- 3.90 Ничья по жёлтым карточкам
- 2.38 Тотал больше 2,5
- 2.10 Победа Нидерландов с форой голов (0)
- 1.55 Нидерланды забьют - да
- 2.08 Обе забьют (да)
- 3.20 Ничья
- 2.32 Выход в следующий раунд сборной Нидерландов
- 1.30 Фора (+1) гол на Нидерланды
- 1.55 ТМ (2,5) голов
- 7.00 Точный счет – 1:1
- 3.74 Победа Нидерландов
- 1.95 Тотал меньше 2,0
- 3.15 Ничья в основное время
- 2.35 Только одна команда забьёт - да
- 2.06 Ничья в первом тайме
- 1.60 Тотал меньше 2,5
- 1.60 Тотал меньше 2.5 голов
- 1.57 Проход Аргентины
17
Блинд
Дэйли
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бейло ЮстинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
12 Ланг НоаНападающий
-
14 Классен ДэвиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
История личных встреч
Нидерланды
Аргентина
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.75
|Классен Дэви
|1
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.25
|Блинд Дэйли
|1
|0.25
|Де Йонг Френки
|1
|0.25
|Депай Мемфис
|1
|0.25
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3 (1)
|0.75
|Альварес Хулиан
|2
|0.5
|Фернандес Энцо
|1
|0.25
|Макаллистер Алексис
|1
|0.25
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аке Натан
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
5
Нидерланды
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аргентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
2
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2
Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Чехия 0:2
Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2
ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3
Результаты матчей
Нидерланды
Аргентина
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Аргентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— Хорватия
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Португалия
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Сербия
|Гудель Неманья
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
Прогноз на матч от Liveresult
- 2.00 Ничья в первом тайме
- 3.20 Ничья в основное время
- 1.86 Тотал угловых в первом тайме меньше 4,0
- 2.20 Тотал жёлтых карточек меньше 3,5
- 3.90 Ничья по жёлтым карточкам
- 2.38 Тотал больше 2,5
- 2.10 Победа Нидерландов с форой голов (0)
- 1.55 Нидерланды забьют - да
- 2.08 Обе забьют (да)
- 3.20 Ничья
- 2.32 Выход в следующий раунд сборной Нидерландов
- 1.30 Фора (+1) гол на Нидерланды
- 1.55 ТМ (2,5) голов
- 7.00 Точный счет – 1:1
- 3.74 Победа Нидерландов
- 1.95 Тотал меньше 2,0
- 3.15 Ничья в основное время
- 2.35 Только одна команда забьёт - да
- 2.06 Ничья в первом тайме
- 1.60 Тотал меньше 2,5
- 1.60 Тотал меньше 2.5 голов
- 1.57 Проход Аргентины
Прогноз на матч от Liveresult
- 2.00 Ничья в первом тайме
- 3.20 Ничья в основное время
- 1.86 Тотал угловых в первом тайме меньше 4,0
- 2.20 Тотал жёлтых карточек меньше 3,5
- 3.90 Ничья по жёлтым карточкам
- 2.38 Тотал больше 2,5
- 2.10 Победа Нидерландов с форой голов (0)
- 1.55 Нидерланды забьют - да
- 2.08 Обе забьют (да)
- 1.55 Победа сборной Аргентины
- 7.00 Точный счет – 1:1
- 3.20 Ничья
- 2.32 Выход в следующий раунд сборной Нидерландов
- 1.30 Фора (+1) гол на Нидерланды
- 1.55 ТМ (2,5) голов
- 3.74 Победа Нидерландов
- 1.95 Тотал меньше 2,0
- 3.15 Ничья в основное время
- 2.35 Только одна команда забьёт - да
- 2.06 Ничья в первом тайме
- 1.60 Тотал меньше 2,5
- 1.60 Тотал меньше 2.5 голов
- 1.57 Проход Аргентины
Прогнозы на матч Нидерланды - Аргентина
Исход игры
Нидерланды
29.2% (148)
Ничья
13.8% (70)
Аргентина
57% (289)
Тотал 2.5
Больше
64.75% (90)
Меньше
35.25% (49)
Обе команды забьют
Да
84.89% (118)
Нет
15.11% (21)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
9.7% (49)
1:1 Ничья
5.5% (28)
2:1 Нидерланды
4.3% (22)
0:1 Аргентина
2.2% (11)
2:2 Ничья
1.4% (7)
2:3 Аргентина
1.2% (6)
1:0 Нидерланды
0.8% (4)
3:2 Нидерланды
0.8% (4)
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