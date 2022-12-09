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Чемпионат мира
2022

Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Нидерланды
FIFA #8
 
Позже
Аргентина
FIFA #3
Прогнозы 469
Нидерланды 28.8% (135)
X 14.7% (69)
Аргентина 56.5% (265)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Аргентина
3.78
3.85
2.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Нопперт
Андрис
2
Тимбер
Юрриен
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
22
Дюмфрис
Дензел
17
Блинд
Дэйли
15
Де
Рон
Мартен
21
Де
Йонг
Френки
8
Гакпо
Коди
7
Бергвейн
Стевен
10
Депай
Мемфис
23
Мартинес
Эмилиано
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
25
Мартинес
Лисандро
26
Молина
Науэль
8
Акунья
Маркос
7
Де
Пауль
Родриго
24
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
Нидерланды
3-4-1-2
Аргентина
3-5-2

История личных встреч

Нидерланды
Аргентина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.75
Классен Дэви 1 0.25
Дюмфрис Дензел 1 0.25
Блинд Дэйли 1 0.25
Де Йонг Френки 1 0.25
Депай Мемфис 1 0.25
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 (1) 0.75
Альварес Хулиан 2 0.5
Фернандес Энцо 1 0.25
Макаллистер Алексис 1 0.25
Ди Мария Анхель 0 0
Отаменди Николас 0 0
Молина Науэль 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аке Натан 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 1 0
Монтьель Гонсало 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
5
Нидерланды
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аргентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2
Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Чехия 0:2
Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2
ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3

Результаты матчей

Нидерланды
Аргентина

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
5 Хорватия
3 Бразилия
0 Англия
0 Франция
0 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
?
Хорватия
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Испания Мората Альваро 3 (1)
Португалия Рамуш Гонсалу 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Франция Жиру Оливье 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2022, осталось 19 минут.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 469
    Нидерланды 28.8% (135)
    X 14.7% (69)
    Аргентина 56.5% (265)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Аргентина
    3.78
    3.85
    2.26
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды - Аргентина

    Исход игры
    Нидерланды
    29.2% (148)
    Ничья
    13.8% (70)
    Аргентина
    57% (289)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.75% (90)
    Меньше
    35.25% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    84.89% (118)
    Нет
    15.11% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    9.7% (49)
    1:1 Ничья
    5.5% (28)
    2:1 Нидерланды
    4.3% (22)
    0:1 Аргентина
    2.2% (11)
    2:2 Ничья
    1.4% (7)
    2:3 Аргентина
    1.2% (6)
    1:0 Нидерланды
    0.8% (4)
    3:2 Нидерланды
    0.8% (4)
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    Нидерланды
    Аргентина
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