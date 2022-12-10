Стадион: Эль-Байт. Главный судья: Сампайо Вилтон
Прогноз на матч от Liveresult
- 7.00 Точный счет – 1:1
- 3.35 Ничья
- 2.60 Победа Франции
- 1.75 Проход сборной Франции
- 2.35 Индивидуальный тотал голов Франции (1,5) больше
- 1.97 Обе команды забьют
- 1.89 Обе команды забьют
- 1.76 Проход Франции
- 1.83 Обе команды забьют
- 1.79 Обе команды забьют
- 1.78 Оба команды забьют - да
- 1.73 Проход Франции
- 3.20 Победа Англии
- 3.78 Победа Франции с форой (- 1,0)
- 3.15 Оливье Жиру забьёт
- 2.53 Победа Франции
- 1.74 Выход в следующий раунд сборной Франции
3
Шоу
Люк
17
Сака
Букайо
20
Фоден
Фил
22
Эрнандес
Тео
14
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сака БукайоНападающий
- Нападающий
-
20 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
-
13 Поуп НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
16 Коуди КонорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
История личных встреч
Англия
Франция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
108
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.75
|Сака Букайо
|3
|0.75
|Кейн Гарри
|1
|0.25
|Фоден Фил
|1
|0.25
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|Беллингем Джуд
|1
|0.25
|Хендерсон Джордан
|1
|0.25
|Грилиш Джек
|1
|0.25
|Уилсон Каллум
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5
|1.25
|Жиру Оливье
|3
|0.75
|Рабио Адриен
|1
|0.25
|Дембеле Усман
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Тюрам Маркус
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунде Жюль
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
9
Англия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Франция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
4
44%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2
Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1
Франция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1
Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3
Результаты матчей
Англия
Франция
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Англия
Франция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
31
22
13
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
0 Аргентина
0 Хорватия
— ?
— Марокко
Финал
— ?
— ?
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Аргентина
|Месси Лионель
|4 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Португалия
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Нидерланды
|Дюмфрис Дензел
|1 1
|Марокко
|Хеддира Валид
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
Прогноз на матч от Liveresult
- 7.00 Точный счет – 1:1
- 3.35 Ничья
- 2.60 Победа Франции
- 1.75 Проход сборной Франции
- 2.35 Индивидуальный тотал голов Франции (1,5) больше
- 1.97 Обе команды забьют
- 1.89 Обе команды забьют
- 1.76 Проход Франции
- 1.83 Обе команды забьют
- 1.79 Обе команды забьют
- 1.78 Оба команды забьют - да
- 1.73 Проход Франции
- 3.20 Победа Англии
- 3.78 Победа Франции с форой (- 1,0)
- 3.15 Оливье Жиру забьёт
- 2.53 Победа Франции
- 1.74 Выход в следующий раунд сборной Франции
Прогноз на матч от Liveresult
- 7.00 Точный счет – 1:1
- 3.35 Ничья
- 2.60 Победа Франции
- 1.75 Проход сборной Франции
- 2.35 Индивидуальный тотал голов Франции (1,5) больше
- 1.97 Обе команды забьют
- 1.89 Обе команды забьют
- 1.76 Проход Франции
- 1.83 Обе команды забьют
- 1.79 Обе команды забьют
- 1.78 Оба команды забьют - да
- 1.73 Проход Франции
- 3.20 Победа Англии
- 2.53 Победа Франции
- 3.78 Победа Франции с форой (- 1,0)
- 3.15 Оливье Жиру забьёт
- 1.74 Выход в следующий раунд сборной Франции
Прогнозы на матч Англия - Франция
Исход игры
Англия
28.6% (169)
Ничья
10.2% (60)
Франция
61.3% (362)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (108)
Меньше
23.4% (33)
Обе команды забьют
Да
90.07% (127)
Нет
9.93% (14)
Популярный счёт
1:2 Франция
11.3% (67)
1:1 Ничья
3.4% (20)
2:1 Англия
2.7% (16)
2:3 Франция
1.9% (11)
0:1 Франция
1.4% (8)
3:2 Англия
0.7% (4)
1:3 Франция
0.7% (4)
2:2 Ничья
0.5% (3)
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