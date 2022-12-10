До матча

— Напомним, что в полуфинале чемпионата мира победитель матча между Англией и Францией сыграет против Марокко. Пару часов назад Марокко удалось совершить очередную большую сенсацию на чемпионате мира, на этот раз команда Валида Реграги смогла выбить из турнира в Катаре сборную Португалии.

— Рассудит этот матч бразильская бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо. Помогать ему на бровках будут Бруно Бошилия и Бруно Пирес. Резервным арбитром на этот матч назначен Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед из ОАЭ.