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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Англия
FIFA #5
 
Позже
Франция
FIFA #4
Прогнозы 225
Англия 28.4% (64)
X 7.6% (17)
Франция 64% (144)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Франция
3.35
3.30
2.46
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Англия
Франция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
3:2
ТМС
2:0
ММ
3:0
Е2
1:1
ТМС
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.75
Сака Букайо 3 0.75
Кейн Гарри 1 0.25
Фоден Фил 1 0.25
Стерлинг Рахим 1 0.25
Беллингем Джуд 1 0.25
Хендерсон Джордан 1 0.25
Грилиш Джек 1 0.25
Уилсон Каллум 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Шоу Люк 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 1.25
Жиру Оливье 3 0.75
Рабио Адриен 1 0.25
Дембеле Усман 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Гризманн Антуан 0 0
Тюрам Маркус 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
9
Англия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Франция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
4
44%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2
Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1
Франция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1
Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3

Результаты матчей

Англия
Франция

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Англия
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
3
1
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Англия
0 Франция
0 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Испания Мората Альваро 3 (1)
Португалия Рамуш Гонсалу 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Франция Жиру Оливье 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2022, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 225
    Англия 28.4% (64)
    X 7.6% (17)
    Франция 64% (144)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Франция
    3.35
    3.30
    2.46
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия - Франция

    Исход игры
    Англия
    28.5% (65)
    Ничья
    7.5% (17)
    Франция
    64% (146)
    Тотал 2.5
    Больше
    92.45% (49)
    Меньше
    7.55% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    92.45% (49)
    Нет
    7.55% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    13.6% (31)
    2:3 Франция
    3.5% (8)
    2:1 Англия
    3.1% (7)
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    Англия
    Франция
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