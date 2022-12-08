Стадион: Аль-Мактум (Дубай). Главный судья: Al Naqbi A.
Ход матча
19'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- 2.35 Победа «Арсенала»
16
Холдинг
Роб
24
Нелсон
Райс
21
Виейра
Фабиу
14
Нкетиа
Эдди
50
Форан
Тейлор
96
Соуза
Лино
83
Нванери
Этан
72
Смит
Мэтт
27
Гюсто
Мало
15
Февр
Ромен
40
Боннви
Кейн
35
Риу
Реми
99
Сарр
Маланг
24
Лепнан
Йоанн
23
Мендес
Тьяго
11
Тете
18
Шерки
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Форан ТейлорЗащитник
- Защитник
-
96 Соуза ЛиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Нванери ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Смит МэттПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Сарр МалангЗащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
История личных встреч
Арсенал
Лион
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1
Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3
Лион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0
Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0
Прогноз на матч от Liveresult
- 2.35 Победа «Арсенала»
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Лион
Исход игры
Арсенал
84% (126)
Ничья
10.7% (16)
Лион
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
75.86% (88)
Меньше
24.14% (28)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
46.7% (70)
1:0 Арсенал
8% (12)
1:1 Ничья
6.7% (10)
3:1 Арсенал
4.7% (7)
2:0 Арсенал
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
4:2 Арсенал
1.3% (2)
3:2 Арсенал
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!