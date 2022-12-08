Первый тайм

33' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдди Нкетиа! 2:0!

Ошибка игроков "Лиона" на чужой половине поля, в итоге убежали подопечные Артеты в контратаку 2 в 1. Пошла длинная передача направо на Фабиу Виейра, который в штрафную ворвался, отыграл мимо защитника на Нкетиа, и тот уже аккуратным ударом мимо Лопеша отправил мяч в сетку!

32' Хорошая атака "Арсенала", Самби Локонга слева забежал под заброс на ход, от лицевой перебросил Антони Лопеша, но в центре никто на мяч не выскочил. Отбился "Лион".

31' Полчаса команды провели на поле, не такой высокий темп получается у нас в эти минуты. "Арсенал" продолжает ход встречи контролировать.

29' Возобновилась игра. Наставники воспользовались паузой ещё и для того, чтобы новые мысли до своих игроков донести. Артета, к примеру, всех выстроил полукругом перед собой, сообщив своим игрокам новые наставления.

— Жарко в Дубае, поэтому объявлена пауза на водопой. Надо отдышаться и водичку попить.

26' Очень хорошая атака получилась у "Арсенала", Фабиу Виейра получил мяч справа в штрафной, никого перед ним не было, но удар откровенно сорвал полузащитник английской команды, в ближний угол не попал.