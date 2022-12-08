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Стадион: . Главный судья: Al Naqbi A.
Арсенал
1:0
Первый тайм
Лион

Ход матча

19'
Габриэл Барбоза
(Эдегор Мартин)
1:0
Прогнозы 138
Арсенал 84.1% (116)
X 11.6% (16)
Лион 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Лион
3.18
3.86
2.80
Все Коэффициенты
31
Хейн
Карл-Якоб
17
Седрик
Соареш
16
Холдинг
Роб
3
Тирни
Киран
25
Эльнени
Мохамед
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
24
Нелсон
Райс
8
Эдегор
Мартин
21
Виейра
Фабиу
6
Габриэл
Барбоза
14
Нкетиа
Эдди
56
Хиллсон
Джеймс
50
Форан
Тейлор
27
Маркиньос
Маркос
96
Соуза
Лино
97
Уолтерс
Реуэл
44
Каржан
Каталин
85
Козье-Дюберри
Амарио
83
Нванери
Этан
71
Саго
Чарльз
младший
81
Льюис-Скелли
Майлз
72
Смит
Мэтт
43
Батлер-Ойедеджи
Натан
27
Гюсто
Мало
4
Люкеба
Кастелло
2
Диоманде
Синали
12
Энрике
Адриано
8
Ауа
Уссем
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
9
Дембеле
Мусса
15
Февр
Ромен
10
Ляказетт
Александр
40
Боннви
Кейн
35
Риу
Реми
21
Да
Сильва
Дамьен
98
Лаазири
Ахраф
99
Сарр
Маланг
24
Лепнан
Йоанн
23
Мендес
Тьяго
22
Рен-Аделед
Жефф
11
Тете
26
Баркола
Бредли
18
Шерки
Райан
20
Кумбеди
Саэль
Арсенал
Лион

История личных встреч

Арсенал
Лион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
6:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1
Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3
Лион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0
Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдди Нкетиа! 2:0!
    Ошибка игроков "Лиона" на чужой половине поля, в итоге убежали подопечные Артеты в контратаку 2 в 1. Пошла длинная передача направо на Фабиу Виейра    , который в штрафную ворвался, отыграл мимо защитника на Нкетиа, и тот уже аккуратным ударом мимо Лопеша отправил мяч в сетку!
  • 32'
    Хорошая атака "Арсенала", Самби Локонга слева забежал под заброс на ход, от лицевой перебросил Антони Лопеша, но в центре никто на мяч не выскочил. Отбился "Лион".
  • 31'
    Полчаса команды провели на поле, не такой высокий темп получается у нас в эти минуты. "Арсенал" продолжает ход встречи контролировать.
  • 29'
    Возобновилась игра. Наставники воспользовались паузой ещё и для того, чтобы новые мысли до своих игроков донести. Артета, к примеру, всех выстроил полукругом перед собой, сообщив своим игрокам новые наставления.
  • Жарко в Дубае, поэтому объявлена пауза на водопой. Надо отдышаться и водичку попить.
  • 26'
    Очень хорошая атака получилась у "Арсенала", Фабиу Виейра получил мяч справа в штрафной, никого перед ним не было, но удар откровенно сорвал полузащитник английской команды, в ближний угол не попал.
  • Угловой
    25'
    Седрик с углового навесил от левого флажка во вратарскую, тут никто не мешает Антони Лопешу забрать мяч в руки.
  • 24'
    Быстрая атака "Арсенала", Тирни подключился по левому флангу, намеревался прострелить от лицевой линии, но успел там Гостю подставить ногу. Угловой посмотрим!
  • 24'
    Неплохая атака у "Лиона" получилась, проникли французы слева в штрафную площадь, Ауа смог навесить, но без адреса. Отбились игроки "Арсенала" и пошли вперёд.
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идёт. Нелсон сделал передачу в штрафную на Нкетиа, но вовремя рванул из рамки Антони Лопеш и накрыл мяч первым. Отличная игра на опережение.
  • 21'
    Нкетиа получил мяч слева, забрался в штрафную, но обыгрывать защитника не рискнул. Пришлось отыграть назад, продолжается позиционное наступление лондонской команды.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Габриэл Барбоза! 1:0!
    Эдегор справа исполнил угловой, навесил к линии вратарской площадки, где Габриэл выиграл верх у Дембеле, пробив головой в угол ворот Антони Лопеша!
  • 18'
    Небольшая пауза у нас в игре, Антони Лопеш после своего сейва получил повреждение. Наверно, в грудь ему мяч попал. Врачи "Лиона" появились на футбольном поле.
  • Опасный момент
    17'
    Опасная атака "Арсенала" после перехвата, Фабиу Виейра справа ворвался в штрафную под передачу Эдегора, пробивал сходу, но успел выдвинуться из рамки Лопеш и отбил мяч!
  • 16'
    Отобрали мяч игроки "Лиона" на своей половине поля, теперь у французской команды есть возможность в пас поиграть, что она с удовольствием и делает.
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    • 15'
      Подбираются периодически к воротам соперника футболисты "Арсенала", а вот у владений Хейна пока тишина. Разве что два подряд угловых мы от гостей увидели, но опасными они не получились.
    • 13'
      Эдегор выполнил подачу со штрафного, выполнил неплохую передачу в центр штрафной площади, и Габриэл с подступов к вратарской головой попытался пробить, но получилось высоковато.
    • Фол, нарушение
      12'
      Нелсон в центре поля оказался на газоне, это Толиссо сзади врезался в полузащитника "Арсенала".
    • Угловой
      10'
      Угловой у ворот "Арсенала". Пошла подача слева в штрафную площадь, отбились лондонцы, но повторную подачу, теперь уже справа исполнят, французы.
    • 8'
      Ещё одна атака "Арсенала", подача с левого края штрафной площади получилась на дальнюю штангу, но без адреса. Неточная передача. Антони Лопеш не торопится возвращать мяч в игру.
    • Штанга
      7'
      ШТАНГА! Хорошенькое начало! Прорвался по левому флангу игрок "Арсенала", от лицевой отыграл на ближний край штрафной на Нелсона, который сходу в ближний угол сильно пробил, но угодил в каркас!
    • 6'
      Тирни вытер мяч полотенцем, из-за боковой закинул его прямо в штрафную площадь, но получилось прямо на голову Ляказетту, который мяч вынес без особых проблем.
    • 5'
      Неторопливое начало поединка у нас, чуть больше с мячом игроки "Арсенала", но пока не получается что-то конструктивное впереди провести.
    • 3'
      Игроки "Арсенала" неторопливо катают мяч, попытались левым флангом пойти в атаку, но пройти оборону соперника пока не получилось.
    • 2'
      Длинной передачей попытались перейти в атаку футболисты "Лиона", пошёл длинный заброс на Дембеле, но получилось слишком сильно, скорости не хватило, да ещё и защитник игрока французской команды придержал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Арсенала". В тёмной форме сегодня играют англичане, даже скорее чёрной, а игроки "Лиона" в традиционной белой форме с полосками впереди.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
      Пока в Катаре в самом разгаре чемпионат мира, футболисты, не попавшие в заявки своих команд, и просто игроки, туда не поехавшие, должны получать игровую практику. Серия товарищеских встреч прокатывается по Европе, и мы посмотрим матч "Арсенал" (Лондон, Англия) - "Лион" (Франция). С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
    Прогнозы 138
    Арсенал 84.1% (116)
    X 11.6% (16)
    Лион 4.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Лион
    3.18
    3.86
    2.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал 1:0 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Лион

    Исход игры
    Арсенал
    84% (126)
    Ничья
    10.7% (16)
    Лион
    5.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.86% (88)
    Меньше
    24.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    83.62% (97)
    Нет
    16.38% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    46.7% (70)
    1:0 Арсенал
    8% (12)
    1:1 Ничья
    6.7% (10)
    3:1 Арсенал
    4.7% (7)
    2:0 Арсенал
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    4:2 Арсенал
    1.3% (2)
    3:2 Арсенал
    1.3% (2)
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    Арсенал
    Лион
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