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Арсенал
 
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Лион
Прогнозы 16
Арсенал 100% (16)
X 0% (0)
Лион 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Арсенал
Лион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
6:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1
Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3
Лион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0
Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2022, осталось 2 дня 3 часа 46 минут.



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    • Прогнозы 16
    Арсенал 100% (16)
    X 0% (0)
    Лион 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арсенал - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Лион

    Исход игры
    Арсенал
    100% (16)
    Ничья
    0% (0)
    Лион
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.67% (13)
    Меньше
    13.33% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (13)
    Нет
    13.33% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    68.8% (11)
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    Арсенал
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