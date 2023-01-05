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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Санта-Клара
0:4
Конец матча
Брага
0'
0:1
15' Гол
Орта Рикарду
0:2
16' Гол
Медейруш Юри
0:3
53' Гол
Орта Андре
0:4
80' Гол
Орта Рикарду
82' Желтая карточка
Оливейра Витор
87' Желтая карточка
Victor Bobsin
90'+4

Ход матча

15'
0:1
Орта Рикарду
(Руис Абель)
16'
0:2
Медейруш Юри
46'
Nascimento Leite Matheus3
Тагава Кёсукэ
 
46'
Rildo
Рикардиньо Феррейра
 
53'
0:3
Орта Андре
(Орта Рикарду)
62'
Калила Диого
Санья Пьер
 
62'
Nunes Matheus
Бруно Алмейда
 
68'
 
Оливейра Витор
Орта Андре
73'
Victor Bobsin
Adriano2
 
80'
0:4
Орта Рикарду
82'
 
Оливейра Витор
83'
 
Гомес Родриго
Медейруш Юри
83'
 
Банза Симон
Руис Абель
83'
 
Борха Кристиан
Секейра Нуну
87'
Victor Bobsin
 
88'
 
Каштру Андре
Рачич Урош
Прогнозы 126
Санта-Клара 4% (5)
X 9.5% (12)
Брага 86.5% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
17
Гонсалес
Кристиан
4
Боатенг
Кеннеди
3
Кинтилья
Хави
11
Кошта
Жоау
20
Adriano2
49
Сильва
Габриэль
19
Бруно
Алмейда
10
Рикардиньо
Феррейра
9
Тагава
Кёсукэ
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
19
Рачич
Урош
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
45
Медейруш
Юри
Санта-Клара
4-2-3-1
Брага
4-3-3

История личных встреч

Санта-Клара
Брага

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:1
ТМС
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ТМК
1:2
К
2:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rildo 2 0.13
Боатенг Кеннеди 2 0.13
Nascimento Leite Matheus3 2 0.13
Бруно Алмейда 1 0.07
Тагава Кёсукэ 1 0.07
Гонсалес Кристиан 1 0.07
Сильва Габриэль 1 0.07
Аллано Лима 1 (1) 0.07
Рикардиньо Феррейра 0 0
Кинтилья Хави 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 8 (1) 0.53
Медейруш Юри 5 (1) 0.33
Банза Симон 5 0.33
Оливейра Витор 5 0.33
Руис Абель 3 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.13
Лаинес Диего 1 0.07
Секейра Нуну 1 0.07
Орта Андре 1 0.07
Каштру Андре 1 0.07
Ньякате Сику 1 0.07
Тормена Витор 1 0.07
Гомес Родриго II 1 0.07
Джало Альваро 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Кристиан 5 1
Боатенг Кеннеди 5 1
Рикардиньо Феррейра 4 1
Victor Bobsin 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Сильва Габриэль 3 0
Энрике Паулу 3 0
Adriano2 3 0
Nascimento Leite Matheus3 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Санья Пьер 2 0
Аллано Лима 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Андрезиньо Андре 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Rildo 1 0
Калила Диого 1 0
Стеванович Филип 1 0
Nunes Matheus 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 4 0
Матеус Лима 2 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Паулу Оливейра 1 1
Орта Андре 2 0
Джало Альваро 2 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Оливейра Витор 1 0
Горби Жан-Батист 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
0
Санта-Клара
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Брага
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
14
Санта-Клара
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Брага
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

5
14

Голы по времени матча

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
11%
6
29%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
5
36%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
35
4 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
9%
9
26%
1-15
1
9%
3
9%
16-30
2
18%
6
17%
31-45
3
27%
2
6%
46-60
1
9%
6
17%
61-75
3
27%
9
26%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
17%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1
Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 2:0 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Насьонал Мадейра - Санта-Клара 1:2
Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1
Брага - Трофенсе 3:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3

Результаты матчей

Санта-Клара
Брага

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
10
5
1
14
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 37 - 10 37
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 14 7 2 5 14 - 16 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Визела
 14 5 3 6 14 - 13 18
12.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
13.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
14.
Фамаликан
 14 4 2 8 13 - 18 14
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
8.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Порту Эванилсон 6 (3)
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Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тагава Кёсукэ уходит с поля. Матеус выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Медейруш Юри бьет в цель!
    • 15'
      Руис Абель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 126
    Санта-Клара 4% (5)
    X 9.5% (12)
    Брага 86.5% (109)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Санта-Клара 0:4 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санта-Клара 0:4 Брага

    Исход игры
    Санта-Клара
    4% (5)
    Ничья
    9.5% (12)
    Брага
    86.5% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.39% (66)
    Нет
    42.61% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    38.1% (48)
    0:2 Брага
    19.8% (25)
    0:1 Брага
    15.9% (20)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    1:3 Брага
    4.8% (6)
    2:1 Санта-Клара
    2.4% (3)
    0:3 Брага
    1.6% (2)
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