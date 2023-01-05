Тур: 15. Стадион: Estadio do Sao Miguel.
0:4
Конец матча
0'
0:1
15' ГолОрта Рикарду
0:2
16' ГолМедейруш Юри
0:3
53' ГолОрта Андре
0:4
80' ГолОрта Рикарду
82' Желтая карточкаОливейра Витор
87' Желтая карточкаVictor Bobsin
90'+4
Ход матча
15'
0:1
16'
0:2
53'
0:3
80'
0:4
82'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
95
Санья
Пьер
11
Кошта
Жоау
20
Adriano2
19
Рачич
Урош
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
45
Медейруш
Юри
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кошта ЖоауПолузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
-
13 Калила ДиогоЗащитник
-
37 RildoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
44 Italo
-
-
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Санта-Клара
Брага
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rildo
|2
|0.13
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.13
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.13
|Бруно Алмейда
|1
|0.07
|Тагава Кёсукэ
|1
|0.07
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.07
|Сильва Габриэль
|1
|0.07
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.07
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Кинтилья Хави
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|8 (1)
|0.53
|Медейруш Юри
|5 (1)
|0.33
|Банза Симон
|5
|0.33
|Оливейра Витор
|5
|0.33
|Руис Абель
|3
|0.2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0.13
|Лаинес Диего
|1
|0.07
|Секейра Нуну
|1
|0.07
|Орта Андре
|1
|0.07
|Каштру Андре
|1
|0.07
|Ньякате Сику
|1
|0.07
|Тормена Витор
|1
|0.07
|Гомес Родриго II
|1
|0.07
|Джало Альваро
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Боатенг Кеннеди
|5
|1
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Victor Bobsin
|5
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Энрике Паулу
|3
|0
|Adriano2
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Санья Пьер
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Rildo
|1
|0
|Калила Диого
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тормена Витор
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|4
|0
|Матеус Лима
|2
|1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Паулу Оливейра
|1
|1
|Орта Андре
|2
|0
|Джало Альваро
|2
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
0
Санта-Клара
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Брага
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
1
14
Санта-Клара
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Брага
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
5
14
Голы по времени матча
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
11%
6
29%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
5
36%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
35
4 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
9%
9
26%
1-15
1
9%
3
9%
16-30
2
18%
6
17%
31-45
3
27%
2
6%
46-60
1
9%
6
17%
61-75
3
27%
9
26%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
17%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1
Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 2:0 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Насьонал Мадейра - Санта-Клара 1:2
Брага
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каса Пиа - Брага 0:1
Брага - Трофенсе 3:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3
Результаты матчей
Санта-Клара
Брага
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
43
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
213
105
114
78
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санта-Клара 0:4 Брага
Исход игры
Санта-Клара
4% (5)
Ничья
9.5% (12)
Брага
86.5% (109)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
57.39% (66)
Нет
42.61% (49)
Популярный счёт
1:2 Брага
38.1% (48)
0:2 Брага
19.8% (25)
0:1 Брага
15.9% (20)
1:1 Ничья
5.6% (7)
1:3 Брага
4.8% (6)
2:1 Санта-Клара
2.4% (3)
0:3 Брага
1.6% (2)
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