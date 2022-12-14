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Греция: Кубок
2022-2023

Каламата
0:1
Первый тайм: 34'
ПАОК
0'
0:1
26' Пенальти
Оливейра Нелсон

Ход матча

26'
0:1
Оливейра Нелсон
Лучшие коэффициенты
Каламата
Ничья
ПАОК
13.00
1.28
5.10
Все Коэффициенты
16
Мендеш
Жонаш
75
Messemo
Junior
Bakayoko
4
Danny
Lupano
50
Асигба
Марк
2
Marcos
Moser
31
Athanasios
Papatolios
32
Vasilis
Karagounis
24
Panagiotis
Konstantinopoulos
19
Randy
Mavinga
9
Ровас
Кристос
20
Alexandros
Arnarellis
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
2
Каргас
Яннис
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
50
Соареш
Филипе
8
Дуглас
Гомес
77
Нарей
Халед
65
Константелиас
Янис
21
Бисесвар
Диего
9
Оливейра
Нелсон
Каламата
ПАОК

Бомбардиры внутри турнира

Каламата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровас Кристос 2 0.67
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Каламата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Каламата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каламата
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Каламата - Эпископи 1:0 Киссамикос - Каламата 1:0 Каламата - Панахаики 0:0 Олимпиакос Пирей-2 - Каламата 0:2
Каламата - Иродотос 2:0 Каламата - Илиоуполи 1:0 Каламата - Панетоликос 2:2 Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1 Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Иродотос - Каламата 2:1 Каламата - Эгалео1 3:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каламата - Иерапетра 4:0 Закинтос - Каламата 1:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0
Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0

Результаты матчей

Каламата
ПАОК

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Каламата
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Аполлон Паралимни
0 Айос-Николаос
0 Каламата
0 ПАОК
0 Ламия
0 Каллитея
0 Панатинаикос
0 Волос
0 Олимпиакос
0 Атромитос
0 Кифисия
0 АЕК
0 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
0 Левадиакос
0 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Каламата
Ничья
ПАОК
13.00
1.28
5.10
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Где смотреть матч Каламата 0:1 ПАОК онлайн

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