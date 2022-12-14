0'
0:1
26' ПенальтиОливейра Нелсон
45' Желтая карточкаСастре Хуан
51' Желтая карточкаRandy Mavinga
59' Желтая карточкаОливейра Нелсон
75' Желтая карточкаAndreas Tatos
75' Желтая карточкаДуглас Гомес
0:2
78' ГолБрэндон Льямас
90'+6
Ход матча
26'
0:1
45'
51'
59'
75'
75'
75'
78'
0:2
16
Мендеш
Жонаш
50
Асигба
Марк
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
77
Нарей
Халед
- Основной состав
-
16 Мендеш ЖонашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Асигба МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Матеус АлвесНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nikos Anastopoulos
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
Бомбардиры внутри турнира
Каламата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровас Кристос
|2
|0.67
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэндон Льямас
|1
|1
|Оливейра Нелсон
|1 (1)
|1
Карточки
Каламата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Tatos
|1
|0
|Randy Mavinga
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Каламата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Каламата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Каламата
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Каламата - Эпископи 1:0 Киссамикос - Каламата 1:0 Каламата - Панахаики 0:0 Олимпиакос Пирей-2 - Каламата 0:2
Каламата - Иродотос 2:0 Каламата - Илиоуполи 1:0 Каламата - Панетоликос 2:2 Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1 Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Иродотос - Каламата 2:1 Каламата - Эгалео1 3:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каламата - Иерапетра 4:0 Закинтос - Каламата 1:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0
Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0
Результаты матчей
Каламата
ПАОК
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Каламата
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Аполлон Паралимни
|Kosmas Gekas
|2
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1
|Каламата
|Andreas Tatos
|1
|ПАОК
|Дуглас Гомес
|1
|ПАОК
|Састре Хуан
|1
|Каламата
|Randy Mavinga
|1