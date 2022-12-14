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Греция: Кубок
2022-2023

Каламата
0:2
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
26' Пенальти
Оливейра Нелсон
45' Желтая карточка
Састре Хуан
51' Желтая карточка
Randy Mavinga
59' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
75' Желтая карточка
Andreas Tatos
75' Желтая карточка
Дуглас Гомес
0:2
78' Гол
Брэндон Льямас
90'+6
16
Мендеш
Жонаш
75
Messemo
Junior
Bakayoko
4
Danny
Lupano
50
Асигба
Марк
2
Marcos
Moser
31
Athanasios
Papatolios
32
Vasilis
Karagounis
24
Panagiotis
Konstantinopoulos
19
Randy
Mavinga
9
Ровас
Кристос
20
Alexandros
Arnarellis
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
2
Каргас
Яннис
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
50
Соареш
Филипе
8
Дуглас
Гомес
77
Нарей
Халед
65
Константелиас
Янис
21
Бисесвар
Диего
9
Оливейра
Нелсон
Каламата
ПАОК

Бомбардиры внутри турнира

Каламата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровас Кристос 2 0.67
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Льямас 1 1
Оливейра Нелсон 1 (1) 1

Карточки

Каламата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Tatos 1 0
Randy Mavinga 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Састре Хуан 1 0

Результаты матчей

Каламата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Каламата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каламата
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Каламата - Эпископи 1:0 Киссамикос - Каламата 1:0 Каламата - Панахаики 0:0 Олимпиакос Пирей-2 - Каламата 0:2
Каламата - Иродотос 2:0 Каламата - Илиоуполи 1:0 Каламата - Панетоликос 2:2 Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1 Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Иродотос - Каламата 2:1 Каламата - Эгалео1 3:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каламата - Иерапетра 4:0 Закинтос - Каламата 1:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0
Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0

Результаты матчей

Каламата
ПАОК

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Каламата
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
2 ПАОК
0 Ламия
0 Каллитея
0 Панатинаикос
0 Волос
0 Олимпиакос
0 Атромитос
0 Кифисия
0 АЕК
0 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
0 Левадиакос
0 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Аполлон Паралимни Kosmas Gekas 2
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Топ нарушителей
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
ПАОК Дуглас Гомес 1
ПАОК Састре Хуан 1
Каламата Randy Mavinga 1
Весь список
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    • Желтая карточка
      51'
      Randy Mavinga получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Састре Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Оливейра Нелсон из команды ПАОК забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Каламата 0:2 ПАОК онлайн

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