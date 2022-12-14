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Греция: Кубок
2022-2023

Ламия
0:0
Второй тайм: 75'
Каллитея
0'
58' Желтая карточка
Нили Франсиско

Ход матча

46'
Бехарано Данни
Якумакис Петрос
 
58'
 
Нили Франсиско
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Каллитея
3.25
1.72
5.30
Все Коэффициенты
Ламия
Каллитея

История личных встреч

Ламия
Каллитея

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:0
ФЛ
0:1
ФЛ
1:0
ФЛ
0:0
ФЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
225

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марментини Густаво 1 0.5
Провидакис Константинос 1 0.5
Каллитея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Omar Cabrera Santana 1 0.25

Карточки

Результаты матчей

Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каллитея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каллитея
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0
Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0
Каллитея
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Иродотос - Каллитея 1:2 Каллитея - АЕК Афины-2 3:0 Кифисия - Каллитея 2:0 Каллитея - Иерапетра 2:1
Продефтики - Каллитея 0:1 Каллитея - Элпис Скоутареос 1:0 Аполлон Лариса - Каллитея 2:2 Илиуполис - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Каллитея 0:0 АЕК Афины-2 - Каллитея 0:3 Каллитея - Астерас Влахиоти 5:1 Эрготелис - Каллитея 0:2 Каллитея - Караискакис 4:2 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каллитея - Кифисия 1:0 Левадиакос - Каллитея 1:1 Эпископи - Каллитея 1:1 Каллитея - Родос 2:0

Результаты матчей

Ламия
Каллитея

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ламия
Каллитея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
2 ПАОК
0 Ламия
0 Каллитея
0 Панатинаикос
0 Волос
0 Олимпиакос
0 Атромитос
0 Кифисия
0 АЕК
0 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
0 Левадиакос
0 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Аполлон Паралимни Kosmas Gekas 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
ПАОК Дуглас Гомес 1
ПАОК Састре Хуан 1
Каламата Randy Mavinga 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Якумакис Петрос уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Каллитея
3.25
1.72
5.30
Все Коэффициенты
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