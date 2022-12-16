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Греция: Кубок
2022-2023

Пансерраикос
1:0
Первый тайм: 24'
Аполлон Понту
0'
1:0
12' Гол
Hicham Kanis
16' Желтая карточка

Ход матча

12'
Hicham Kanis
1:0
16'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Пансерраикос
Аполлон Понту

История личных встреч

Пансерраикос
Аполлон Понту

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:4
ФЛГС
2:0
ФЛГС
0:3
ФЛ
2:1
ФЛ
3:3

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
49

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 2 0.67
Мургос Саввас 1 0.33
Hicham Kanis 1 0.33
Marios Sofianos 1 0.33
Сед Ахмед 1 (1) 0.33
Аполлон Понту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аполлон Понту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Пансерраикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аполлон Понту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пансерраикос - Македоникос Неаполис 2:0 Панатинаикос-2 - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Ираклис 0:2 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1
Пансерраикос - Теспротос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Пансерраикос - Панахаики 5:2 Эгалео1 - Пансерраикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 Астерас - Пансерраикос 3:1 PAOK B - Пансерраикос 2:2 Пансерраикос - PAOK B 1:1 Пансерраикос - Iraklis 1908 1:0 Пансерраикос - Ники Волоу 0:0 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Кавала 2:0 Теспротос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Ксанти 0:0 Пиерикос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Анагенниси Кардица 2:1
Аполлон Понту
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Теспротос - Аполлон Понту 2:3 Аполлон Понту - Аполлон Лариса 0:1 Ники Волоу - Аполлон Понту 3:0 Аполлон Понту - ПАОК-2 1:2
Ираклис Лариса - Аполлон Понту 0:1 Аполлон Понту - Диагорас Родос 0:1 Панелефсиниакос - Аполлон Понту 1:3 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 0:0 Диагорас Родос - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Теспротос 0:0 Ксанти - Аполлон Понту 2:1 Олимпиакос Пирей-2 - Аполлон Понту 2:0 Аполлон Понту - Пиерикос 1:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 2:1 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0 Ираклис - Аполлон Понту 0:3 Аполлон Понту - Пансерраикос 1:0 Аполлон Понту - Олимпиакос Волос 1:0 Аполлон Понту - Аполлон Лариса 1:1 Аполлон Понту - Анагенниси Кардица 1:1

Результаты матчей

Пансерраикос
Аполлон Понту

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Аполлон Понту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5
1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
2 ПАОК
1 Ламия
1 Каллитея
3 Панатинаикос
0 Волос
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
2 АЕК
0 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
0 Левадиакос
0 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олимпиакос Марсело Виера 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
Волос Баррьентос Жан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
  • Первый тайм начался
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