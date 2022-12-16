3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолHicham Kanis
2:0
51' ГолAndreas Katsantonis
57' Желтая карточкаKonstantinos Thimianis
3:0
79' ГолMarios Sofianos
90'+4
Ход матча
12'
1:0
15'
45'
49'
51'
57'
63'
79'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Hicham Kanis
-
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Штиня ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Masai Brown
-
Главный тренер: Pavlos Dermitzakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
-
-
-
87 Bryan Esalo
-
69 Zog Djaloshi
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Kalaitzidis
История личных встреч
Пансерраикос
Аполлон Понту
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
49
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|3
|1
|Marios Sofianos
|2
|0.67
|Мургос Саввас
|1
|0.33
|Hicham Kanis
|1
|0.33
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.33
Аполлон Понту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
Аполлон Понту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аполлон Понту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Пансерраикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аполлон Понту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
8
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
3
38%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
3
38%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пансерраикос - Македоникос Неаполис 2:0 Панатинаикос-2 - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Ираклис 0:2 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1
Пансерраикос - Теспротос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Пансерраикос - Панахаики 5:2 Эгалео1 - Пансерраикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 Астерас - Пансерраикос 3:1 PAOK B - Пансерраикос 2:2 Пансерраикос - PAOK B 1:1 Пансерраикос - Iraklis 1908 1:0 Пансерраикос - Ники Волоу 0:0 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Кавала 2:0 Теспротос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Ксанти 0:0 Пиерикос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Анагенниси Кардица 2:1
Аполлон Понту
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Теспротос - Аполлон Понту 2:3 Аполлон Понту - Аполлон Лариса 0:1 Ники Волоу - Аполлон Понту 3:0 Аполлон Понту - ПАОК-2 1:2
Ираклис Лариса - Аполлон Понту 0:1 Аполлон Понту - Диагорас Родос 0:1 Панелефсиниакос - Аполлон Понту 1:3 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 0:0 Диагорас Родос - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Теспротос 0:0 Ксанти - Аполлон Понту 2:1 Олимпиакос Пирей-2 - Аполлон Понту 2:0 Аполлон Понту - Пиерикос 1:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 2:1 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0 Ираклис - Аполлон Понту 0:3 Аполлон Понту - Пансерраикос 1:0 Аполлон Понту - Олимпиакос Волос 1:0 Аполлон Понту - Аполлон Лариса 1:1 Аполлон Понту - Анагенниси Кардица 1:1
Результаты матчей
Пансерраикос
Аполлон Понту
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Аполлон Понту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|3
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1
|Каламата
|Andreas Tatos
|1
|Волос
|Баррьентос Жан
|1