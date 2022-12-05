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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Хорватия
FIFA #12
 
Позже
Бразилия
FIFA #1
Прогнозы 148
Хорватия 14.9% (22)
X 3.4% (5)
Бразилия 81.8% (121)
0
выиграет Бразилия
Бразильцы победят, они лучше всех вообще! Красаавчики!!! Видно что сборная! Активная атакующая!!!
Олег Чижиков #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Бразилия
9.69
5.02
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Хорватия
Бразилия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
2:0
ЧМ2
3:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 2 0.5
Перишич Иван 1 0.25
Ливайя Марко 1 0.25
Майер Ловро 1 0.25
Ловрен Деян 0 0
Оршич Мислав 0 0
Юранович Йосип 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 3 0.75
Винисиус Жуниор 1 0.25
Неймар 1 (1) 0.25
Каземиро Карлос 1 0.25
Пакета Лукас 1 0.25
Силва Тьяго 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 1 0
Ловрен Деян 1 0
Ковачич Матео 1 0
Баришич Борна 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
7
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бразилия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0
Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0
Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0

Результаты матчей

Хорватия
Бразилия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Англия
0 Франция
0 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Испания Мората Альваро 3 (1)
Португалия Рамуш Гонсалу 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Франция Жиру Оливье 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2022, осталось 2 дня 5 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Хорватия 14.9% (22)
    X 3.4% (5)
    Бразилия 81.8% (121)
    0
    выиграет Бразилия
    Бразильцы победят, они лучше всех вообще! Красаавчики!!! Видно что сборная! Активная атакующая!!!
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Бразилия
    9.69
    5.02
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хорватия - Бразилия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хорватия - Бразилия

    Исход игры
    Хорватия
    15.2% (23)
    Ничья
    3.3% (5)
    Бразилия
    81.5% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.48% (44)
    Меньше
    18.52% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    1:3 Бразилия
    14.6% (22)
    1:2 Бразилия
    9.9% (15)
    0:2 Бразилия
    4.6% (7)
    1:4 Бразилия
    1.3% (2)
    0:1 Бразилия
    1.3% (2)
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    Бразилия
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