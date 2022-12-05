Бразильцы победят, они лучше всех вообще! Красаавчики!!! Видно что сборная! Активная атакующая!!!
Олег Чижиков #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|2
|0.5
|Перишич Иван
|1
|0.25
|Ливайя Марко
|1
|0.25
|Майер Ловро
|1
|0.25
|Ловрен Деян
|0
|0
|Оршич Мислав
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|3
|0.75
|Винисиус Жуниор
|1
|0.25
|Неймар
|1 (1)
|0.25
|Каземиро Карлос
|1
|0.25
|Пакета Лукас
|1
|0.25
|Силва Тьяго
|0
|0
|Родриго
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Португалия
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Сербия
|Гудель Неманья
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2