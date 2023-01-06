Тур: 16. Стадион: Мартинес Валеро. Зрители: 20121 Главный судья: Ортис Мигель
0'
0:1
5' ГолАспас Яго
30' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
53' Желтая карточкаДиего Гонсалес
64' Желтая карточкаБое Лукас
81' Желтая карточкаМилья Пере
90' Красная карточкаБигас Педро
90'+7
Ход матча
5'
0:1
30'
53'
64'
81'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
11
Моренте
Тете
23
Клерк
Карлос
18
Рохер
Марти
10
Милья
Пере
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеЗащитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рохер МартиПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Солер КарлесЗащитник
-
33 Кокка МануЗащитник
- Защитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Pablo Duran
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Эльче
Сельта
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
Среднее время на гол
76
76
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|3 (1)
|0.19
|Понсе Эсекель
|2
|0.13
|Бое Лукас
|1
|0.06
|Кольядо Алекс
|1
|0.06
|Фернандес Хосан
|1
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.06
|Верду Гонсало
|1
|0.06
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|8 (1)
|0.5
|Вейга Габриэль
|4
|0.25
|Оскар Родригес
|2
|0.13
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.06
|Айду Джозеф
|1
|0.06
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|5
|0
|Бигас Педро
|3
|1
|Бое Лукас
|3
|1
|Верду Гонсало
|1
|2
|Милья Пере
|4
|0
|Кина Домингуш
|2
|1
|Маскарель Омар
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Вейга Габриэль
|2
|1
|Мальо Уго
|3
|0
|Нуньес Унай
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Серви Франко
|0
|1
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сельта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
4
Эльче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сельта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
4
8
Эльче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сельта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
9
12
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
40%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
20
12
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
8
40%
2
17%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Забито
11
17
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
3
27%
2
12%
1-15
3
27%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
1
9%
2
12%
76-90
Пропущено
33
26
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
3
9%
3
12%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
10
30%
4
15%
31-45
5
15%
6
23%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
4
12%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2
Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1
Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3
Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2
Результаты матчей
Эльче
Сельта
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эльче
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
133
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|35 - 14
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|17 - 11
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 17
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 23
|13
|18.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 27
|12
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльче 0:1 Сельта
Исход игры
Эльче
6.3% (8)
Ничья
28.1% (36)
Сельта
65.6% (84)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
63.25% (74)
Нет
36.75% (43)
Популярный счёт
1:2 Сельта
29.7% (38)
0:1 Сельта
27.3% (35)
1:1 Ничья
25% (32)
2:1 Эльче
3.1% (4)
1:0 Эльче
2.3% (3)
0:2 Сельта
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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