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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 20121 Главный судья: Ортис Мигель
Эльче
0:1
Конец матча
Сельта
0'
0:1
5' Гол
Аспас Яго
30' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
53' Желтая карточка
Диего Гонсалес
64' Желтая карточка
Бое Лукас
81' Желтая карточка
Милья Пере
90' Красная карточка
Бигас Педро
90'+7

Ход матча

5'
0:1
Аспас Яго
30'
 
Пасьенса Гонсало
46'
 
Ларсен Йорген
Пасьенса Гонсало
53'
Диего Гонсалес
 
64'
Бое Лукас
 
68'
Фидель Чавес
Моренте Тете
 
70'
 
Оскар Родригес
Вейга Габриэль
75'
Гутьеррес Хосе
Гумбау Херард
 
81'
Милья Пере
 
83'
Понсе Эсекель
Рохер Марти
 
84'
Lautaro Blanco
Клерк Карлос
 
87'
 
Тапия Ренато
Пейнадо Франсиско
90'
Бигас Педро
 
90'
 
Де ла Торре Лука
Серви Франко

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Эльче 6.3% (8)
X 28.1% (36)
Сельта 65.6% (84)
+1
выиграет Сельта, со счетом 1:2
Доброе время суток я очень сильно слежу за Сельтой и поэтому я думаю что Сель та выдирает первый тайм.... Ещё
Rasim russia #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
4
Диего
Гонсалес
VII
6
Бигас
Педро
11
Моренте
Тете
23
Клерк
Карлос
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
18
Рохер
Марти
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
2
Мальо
Уго
17
Галан
Хави
28
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
9
Пасьенса
Гонсало
Эльче
3-4-2-1
Сельта
5-3-2

История личных встреч

Эльче
Сельта

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
0:1
С
0:2
С
1:2
С
2:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

76
76

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 3 (1) 0.19
Понсе Эсекель 2 0.13
Бое Лукас 1 0.06
Кольядо Алекс 1 0.06
Фернандес Хосан 1 0.06
Лирола Поль 1 0.06
Верду Гонсало 1 0.06
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 8 (1) 0.5
Вейга Габриэль 4 0.25
Оскар Родригес 2 0.13
Пасьенса Гонсало 1 0.06
Айду Джозеф 1 0.06
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 5 0
Бигас Педро 3 1
Бое Лукас 3 1
Верду Гонсало 1 2
Милья Пере 4 0
Кина Домингуш 2 1
Маскарель Омар 3 0
Моренте Тете 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Диего Гонсалес VII 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Лирола Поль 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 2 1
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Перес Карлес 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0

Результаты матчей

Эльче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сельта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Эльче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сельта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

4
8
Эльче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сельта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
40%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

20
12
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
8
40%
2
17%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Забито

11
17
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
3
27%
2
12%
1-15
3
27%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
1
9%
2
12%
76-90

Пропущено

33
26
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
3
9%
3
12%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
10
30%
4
15%
31-45
5
15%
6
23%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
4
12%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2
Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1
Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3
Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2

Результаты матчей

Эльче
Сельта

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эльче
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
3
2
14
1.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 35 - 14 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 9 2 4 21 - 17 29
4.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Вильярреал
 Заявка 15 7 3 5 17 - 11 24
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 23 - 17 19
12.
Вальядолид
 Заявка 15 5 2 8 13 - 23 17
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Эспаньол
 Заявка 15 2 7 6 17 - 23 13
18.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
9.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
11.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
15.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
17.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Эльче: 57%, Сельта: 43%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Диего Гонсалес VII из команды Эльче заходит слишком далеко, он валит Ларсен Йорген.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 96'
    Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Тактическая замена. Серви Франко уходит с поля и его заменяет Де ла Торре Лука
    • 93'
      Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      92'
      Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Мингеса Оскар из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Эльче начинает контратаку
    • 91'
      Понсе Эсекель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Эльче 6.3% (8)
    X 28.1% (36)
    Сельта 65.6% (84)
    +1
    выиграет Сельта, со счетом 1:2
    Доброе время суток я очень сильно слежу за Сельтой и поэтому я думаю что Сель та выдирает первый тайм.... Ещё
    Rasim russia #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эльче 0:1 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльче 0:1 Сельта

    Исход игры
    Эльче
    6.3% (8)
    Ничья
    28.1% (36)
    Сельта
    65.6% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Сельта
    29.7% (38)
    0:1 Сельта
    27.3% (35)
    1:1 Ничья
    25% (32)
    2:1 Эльче
    3.1% (4)
    1:0 Эльче
    2.3% (3)
    0:2 Сельта
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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