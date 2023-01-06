Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Бигас Педро оказался удален с поля

91' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

88' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Гутьеррес Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

87' Игрок из команды Эльче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Сельта

84' Игрок из команды Эльче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Милья Пере получил желтую карточку от судьи

80' Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ох, нехорошо это выглядит. Айду Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Айду Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Айду Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

72' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хорошую попытку сделал Маскарель Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Сельта

70' Тактическая замена. Габриэль Вейга уходит с поля и его заменяет Оскар Родригес

70' Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Аспас Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Эльче

64' Бое Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' Бое Лукас наказан за толчок Габриэль Вейга

64' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Пейнадо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Удар от ворот произведет Сельта

57' Моренте Тете не смог попасть в створ ударом издали

57' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Хорошую попытку сделал Бое Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Серви Франко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Серви Франко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Аспас Яго пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

54' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Галан Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Аспас Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Эльче

51' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Маскарель Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Гумбау Херард бьет со штрафного в створ, но Агустин Марчесин держит все под контролем

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сегодняшная посещаемость составляет 20121 болельщиков

47' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.