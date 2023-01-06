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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Бенфика
1:0
Первый тайм: 45'
Портимоненсе
0'
7' Желтая карточка
Накамура Косукэ
1:0
9' Пенальти
Мариу Жоау
1:0
19' Не забитый пенальти
Эурснес Фредрик
25' Желтая карточка
Уаттара Зиэ

Ход матча

7'
 
Накамура Косукэ
9'
Мариу Жоау
1:0
19'
Эурснес Фредрик
1:0
25'
 
Уаттара Зиэ
Прогнозы 125
Бенфика 99.2% (124)
X 0% (0)
Портимоненсе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Портимоненсе
19.00
7.80
70.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
22
Шикинью
Франциску
61
Флорентину
93
Дракслер
Юлиан
8
Эурснес
Фредрик
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
3
Уаттара
Зиэ
14
Сек
Мустафа
38
Эштрела
Паулу
24
Диаби
Мохамед
27
Klismahn
77
Сапара
Марек
99
Yago
Cariello
Бенфика
4-2-3-1
Портимоненсе
5-3-2

История личных встреч

Бенфика
Портимоненсе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2.29
2.17

Среднее время на гол

39
41

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.77
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 9 0.6
Мариу Жоау 7 (5) 0.47
Силва Рафа 6 0.4
Нерес Давид 4 0.27
Муса Петар 3 0.2
Силва Антониу 2 0.13
Гримальдо Алехандро 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Ристич Михайло 1 0.07
Родригес Фелипе II 1 0.07
Дракслер Юлиан 1 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.07
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 3 (1) 0.2
Лукинья 2 (1) 0.13
Yago Cariello 2 0.13
Эвертон Перейра 1 0.07
Эштрела Паулу 1 (1) 0.07
Диаби Мохамед 1 0.07
Матуш Рикарду 1 0.07
Уаттара Зиэ 1 0.07
Энрике Педро VI 1 0.07
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 1
Силва Рафа 5 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Флорентину 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 6 0
Диаби Мохамед 3 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Сек Мустафа 3 0
Гомес Руи 3 0
Эштрела Паулу 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Уаттара Зиэ 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Yago Cariello 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Са Педру 1 0
Лукинья 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Klismahn 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

0
1
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

11
5
Бенфика
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Портимоненсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

25
7
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
5
20%
1
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
28%
2
29%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
1
14%
61-75
7
28%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

36
14
17 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
14%
1
7%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
22%
4
29%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
9
25%
5
36%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
18%
3
20%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0
Эштрела - Бенфика 2:3 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0

Результаты матчей

Бенфика
Портимоненсе

Точный счет

5:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
4
3
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
9
5
1.5
3
11
8
6
2.5
1
13
5
9
3.5
3
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 14 7 2 5 14 - 16 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 0:1 15 6 1 8 13 - 17 19
9.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Визела
 14 5 3 6 14 - 13 18
12.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
13.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
14.
Фамаликан
 14 4 2 8 13 - 18 14
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
8.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 0:1 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 1:0 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 0:1 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Весь список
Прогнозы 125
Бенфика 99.2% (124)
X 0% (0)
Портимоненсе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Портимоненсе
19.00
7.80
70.38
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бенфика 1:0 Портимоненсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Бенфика
99.2% (124)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
21.93% (25)
Нет
78.07% (89)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
46.4% (58)
3:0 Бенфика
18.4% (23)
2:1 Бенфика
9.6% (12)
3:1 Бенфика
7.2% (9)
4:0 Бенфика
3.2% (4)
4:1 Бенфика
2.4% (3)
1:0 Бенфика
1.6% (2)
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