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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Бенфика
1:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
7' Желтая карточка
Накамура Косукэ
1:0
9' Пенальти
Мариу Жоау
1:0
19' Не забитый пенальти
Эурснес Фредрик
25' Желтая карточка
Уаттара Зиэ
90'+5

Ход матча

7'
 
Накамура Косукэ
9'
Мариу Жоау
1:0
19'
Эурснес Фредрик
1:0
25'
 
Уаттара Зиэ
63'
 
Кошта Гонсалу
Сапара Марек
77'
Joao Neves
Дракслер Юлиан
 
77'
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
 
82'
Нерес Давид
Мариу Жоау
 
87'
Араухо Перейра
Шикинью Франциску
 
88'
 
Жоку Энрике
Klismahn
88'
 
Гомес Руи
Диаби Мохамед
88'
 
Матуш Рикарду
Уаттара Зиэ
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Бенфика 99.2% (124)
X 0% (0)
Портимоненсе 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
22
Шикинью
Франциску
61
Флорентину
93
Дракслер
Юлиан
8
Эурснес
Фредрик
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
3
Уаттара
Зиэ
14
Сек
Мустафа
38
Эштрела
Паулу
24
Диаби
Мохамед
27
Klismahn
77
Сапара
Марек
99
Yago
Cariello
Бенфика
4-2-3-1
Портимоненсе
5-3-2

История личных встреч

Бенфика
Портимоненсе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2.29
2.17

Среднее время на гол

39
41

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.77
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 9 0.6
Мариу Жоау 7 (5) 0.47
Силва Рафа 6 0.4
Нерес Давид 4 0.27
Муса Петар 3 0.2
Силва Антониу 2 0.13
Гримальдо Алехандро 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Ристич Михайло 1 0.07
Родригес Фелипе II 1 0.07
Дракслер Юлиан 1 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.07
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 3 (1) 0.2
Лукинья 2 (1) 0.13
Yago Cariello 2 0.13
Эвертон Перейра 1 0.07
Эштрела Паулу 1 (1) 0.07
Диаби Мохамед 1 0.07
Матуш Рикарду 1 0.07
Уаттара Зиэ 1 0.07
Энрике Педро VI 1 0.07
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 1
Силва Рафа 5 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Флорентину 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 6 0
Диаби Мохамед 3 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Сек Мустафа 3 0
Гомес Руи 3 0
Эштрела Паулу 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Уаттара Зиэ 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Yago Cariello 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Са Педру 1 0
Лукинья 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Klismahn 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

0
1
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

11
5
Бенфика
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Портимоненсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

26
7
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
6
23%
1
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
27%
2
29%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
1
14%
61-75
7
27%
3
43%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
3
43%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

37
14
18 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
16%
1
7%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
22%
4
29%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
6
16%
3
21%
61-75
9
24%
5
36%
76-90

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
2
18%
4
25%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0
Эштрела - Бенфика 2:3 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0

Результаты матчей

Бенфика
Портимоненсе

Точный счет

5:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
1
7
6
2
2.5
4
4
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
3
12
8
7
2.5
1
14
5
10
3.5
3
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 14 7 2 5 14 - 16 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
9.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Визела
 0:1 15 5 3 7 14 - 14 18
12.
Фамаликан
 1:0 15 5 2 8 14 - 18 17
13.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
14.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Фамаликан
 1:0 7 4 0 3 9 - 7 12
8.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
9.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
10.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 0:1 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 0:1 8 3 2 3 8 - 8 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 1:0 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 63'
    Сапара Марек уходит с поля. Goncalo Costa выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Уаттара Зиэ получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эурснес Фредрик пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Мариу Жоау из команды Бенфика забивает с точки!
  • Желтая карточка
    7'
    Накамура Косукэ получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 125
    Бенфика 99.2% (124)
    X 0% (0)
    Портимоненсе 0.8% (1)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бенфика 1:0 Портимоненсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Бенфика
    99.2% (124)
    Ничья
    0% (0)
    Портимоненсе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    21.93% (25)
    Нет
    78.07% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    46.4% (58)
    3:0 Бенфика
    18.4% (23)
    2:1 Бенфика
    9.6% (12)
    3:1 Бенфика
    7.2% (9)
    4:0 Бенфика
    3.2% (4)
    4:1 Бенфика
    2.4% (3)
    1:0 Бенфика
    1.6% (2)
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