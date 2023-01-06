Тур: 15. Стадион: Эштадиу да Луш.
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаНакамура Косукэ
1:0
9' ПенальтиМариу Жоау
1:0
19' Не забитый пенальтиЭурснес Фредрик
25' Желтая карточкаУаттара Зиэ
90'+5
Ход матча
9'
1:0
19'
1:0
25'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
27
Klismahn
77
Сапара
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
31 Диаш ЖильНападающий
-
87 Joao Neves
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 KlismahnПолузащитник
-
77 Сапара МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Полузащитник
-
85 Рейс БруноПолузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
30 Yong-Hak Kim
-
28 Pastor
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Бенфика
Портимоненсе
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2.29
2.17
Среднее время на гол
39
41
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.77
1.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|9
|0.6
|Мариу Жоау
|7 (5)
|0.47
|Силва Рафа
|6
|0.4
|Нерес Давид
|4
|0.27
|Муса Петар
|3
|0.2
|Силва Антониу
|2
|0.13
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.07
|Зидан Энцо
|1
|0.07
|Ристич Михайло
|1
|0.07
|Родригес Фелипе II
|1
|0.07
|Дракслер Юлиан
|1
|0.07
|Жилберто Жуниор
|1
|0.07
|Бах Александр
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|3 (1)
|0.2
|Лукинья
|2 (1)
|0.13
|Yago Cariello
|2
|0.13
|Эвертон Перейра
|1
|0.07
|Эштрела Паулу
|1 (1)
|0.07
|Диаби Мохамед
|1
|0.07
|Матуш Рикарду
|1
|0.07
|Уаттара Зиэ
|1
|0.07
|Энрике Педро VI
|1
|0.07
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|5
|1
|Силва Рафа
|5
|0
|Мариу Жоау
|2
|1
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Флорентину
|3
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|6
|0
|Диаби Мохамед
|3
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Сек Мустафа
|3
|0
|Гомес Руи
|3
|0
|Эштрела Паулу
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Муфи Фахд
|1
|1
|Уаттара Зиэ
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Yago Cariello
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
|Klismahn
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
0
1
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
11
5
Бенфика
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Портимоненсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
11
6
Голы по времени матча
Забито
26
7
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
6
23%
1
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
27%
2
29%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
1
14%
61-75
7
27%
3
43%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
3
43%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
37
14
18 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
16%
1
7%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
22%
4
29%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
6
16%
3
21%
61-75
9
24%
5
36%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
2
18%
4
25%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0
Эштрела - Бенфика 2:3 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0
Результаты матчей
Бенфика
Портимоненсе
Точный счет
5:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
17
62
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
96
312
87
114
510
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|15
|11
|1
|3
|36 - 12
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|36 - 10
|32
|4.
|14
|9
|1
|4
|29 - 15
|28
|5.
|14
|8
|2
|4
|15 - 11
|26
|6.
|14
|7
|2
|5
|14 - 16
|23
|7.
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|8.
|15
|6
|1
|8
|13 - 17
|19
|9.
|14
|5
|4
|5
|13 - 18
|19
|10.
|14
|5
|4
|5
|15 - 24
|19
|11.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|14 - 14
|18
|12.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|14 - 18
|17
|13.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|14.
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|15.
|15
|3
|4
|8
|11 - 18
|13
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|14
|0
|2
|12
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|2 - 6
|4
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Бенфика
99.2% (124)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
21.93% (25)
Нет
78.07% (89)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
46.4% (58)
3:0 Бенфика
18.4% (23)
2:1 Бенфика
9.6% (12)
3:1 Бенфика
7.2% (9)
4:0 Бенфика
3.2% (4)
4:1 Бенфика
2.4% (3)
1:0 Бенфика
1.6% (2)
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