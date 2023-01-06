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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Стандард
1:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
62' Гол
Хаяси Даити
80' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
82' Желтая карточка
Дюмон Оливье
1:1
90' Гол
Перица Стипе
90'+6
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
21
Мелегони
Филиппо
22
Баликвиша
Вильям
14
Альсате
Стивен
11
Доннум
Арон
17
Osher
Davida
28
Перица
Стипе
77
Синкернагель
Филип
21
Шмидт
Дэниел
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
16
Matte
Smets
27
Бойя
Франк
30
Окадзаки
Синджи
91
Бруно
Джанни
8
Хаяси
Даити
Стандард
3-4-3
Сент-Трейден
3-4-1-2

История личных встреч

Стандард
Сент-Трейден

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
1:2
ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
К
2:0
ЛП
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.58

Среднее время на гол

70
154

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
101

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 4 (2) 0.22
Амалла Селим 4 (3) 0.22
Драгус Денис 4 0.22
Синкернагель Филип 4 (1) 0.22
Перица Стипе 3 0.17
Баликвиша Вильям 2 0.11
Раскин Николас 1 0.06
Cihan Canak 1 0.06
Эмон Рено 1 0.06
Тапсоба Абдул 1 0.06
Фосси Марлон 1 0.06
Лайфис Константинос 0 0
Альсате Стивен 0 0
Бодар Арно 0 0
Доннум Арон 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 8 (2) 0.42
Хаяси Даити 6 0.32
Кагава Синдзи 2 (1) 0.11
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.05
Окадзаки Синджи 1 0.05
Ляйстнер Тони 1 0.05
Бойя Франк 1 0.05
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синкернагель Филип 3 2
Лайфис Константинос 5 0
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Доннум Арон 4 0
Драгус Денис 4 0
Лаурсен Якоб-Баррет 2 1
Дюссенн Ноэ 3 0
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Цимирот Гойко 2 0
Бокади Мервей 2 0
Альсате Стивен 2 0
Раскин Николас 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Cihan Canak 2 0
Болевич Александар 1 0
Перица Стипе 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Бодар Арно 1 0
Osher Davida 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Янсенс Вольке 4 0
Бауэр Роберт 2 1
Конате Мори 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Хасиока Даики 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Койта Абубакари 2 0
Бойя Франк 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Бока Эрик 1 0
Дюмон Оливье 1 0

Результаты матчей

Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
2
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

5
8
Стандард
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сент-Трейден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
33%
4
36%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
5
56%
2
20%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
10
42%
6
29%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
8%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
6
25%
5
26%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1
Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Дендер - Стандард 0:1 Эйпен - Стандард 2:0 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0

Результаты матчей

Стандард
Сент-Трейден

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Стандард
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
8
8
10
1.5
6
13
3
15
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 18 11 3 4 33 - 20 36
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 18 8 3 7 37 - 33 27
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 17 6 1 10 23 - 30 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
12.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
13.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
14.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
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Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
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    • Второй тайм начался
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
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