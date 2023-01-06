Тур: 19. Стадион: Морис Дюфран.
1:1
Конец матча
0'
0:1
62' ГолХаяси Даити
80' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
82' Желтая карточкаДюмон Оливье
1:1
90' ГолПерица Стипе
90'+6
Ход матча
62'
0:1
80'
81'
82'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.83 Обе команды забьют
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
17
Osher
Davida
28
Перица
Стипе
21
Шмидт
Дэниел
77
Бока
Эрик
16
Matte
Smets
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
17 Osher DavidaНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
16 Matte SmetsПолузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Стандард
Сент-Трейден
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.58
Среднее время на гол
70
154
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
101
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|4 (2)
|0.22
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.22
|Драгус Денис
|4
|0.22
|Синкернагель Филип
|4 (1)
|0.22
|Перица Стипе
|3
|0.17
|Баликвиша Вильям
|2
|0.11
|Раскин Николас
|1
|0.06
|Cihan Canak
|1
|0.06
|Эмон Рено
|1
|0.06
|Тапсоба Абдул
|1
|0.06
|Фосси Марлон
|1
|0.06
|Лайфис Константинос
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|8 (2)
|0.42
|Хаяси Даити
|6
|0.32
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.11
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Окадзаки Синджи
|1
|0.05
|Ляйстнер Тони
|1
|0.05
|Бойя Франк
|1
|0.05
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синкернагель Филип
|3
|2
|Лайфис Константинос
|5
|0
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|1
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Бокади Мервей
|2
|0
|Альсате Стивен
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Cihan Canak
|2
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Перица Стипе
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Osher Davida
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Янсенс Вольке
|4
|0
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
2
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
5
8
Стандард
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сент-Трейден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
33%
4
36%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
5
56%
2
20%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
10
42%
6
29%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
8%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
6
25%
5
26%
61-75
5
21%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1
Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Дендер - Стандард 0:1 Эйпен - Стандард 2:0 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0
Результаты матчей
Стандард
Сент-Трейден
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Стандард
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
36
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
118
810
613
315
316
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7