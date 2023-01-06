—

Добро пожаловать на матч 16-го тура Ла Лиги, в котором "Валенсия" примет "Кадис". "Летучие мыши" располагаются в середине турнирной таблицы и рассчитывают на борьбу за еврокубки, гостям же необходимо поправлять положение и выбираться из зоны вылета. Посмотрим, сможет ли "Кадис" попробовать зацепиться за очки на "Месталье". Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.