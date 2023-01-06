Тур: 16. Стадион: Месталья. Главный судья: Гонсалес Пабло
24
Кёмерт
Эрай
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Кадис
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
210
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.33
|Алмейда Андре IV
|2
|0.13
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.13
|Дьякаби Муктар
|2
|0.13
|Клюйверт Джастин
|2
|0.13
|Лино Сэмуел
|2
|0.13
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.07
|Лато Тони
|1
|0.07
|Габриэль Паулиста
|1
|0.07
|Нико Гонсалес
|1
|0.07
|Кёмерт Эрай
|1
|0.07
|Дуро Уго
|1
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.07
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.07
|Гайя Хосе
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.2
|Алекс Фернандес
|2
|0.13
|Негредо Альваро
|1
|0.07
|Бонгонда Тео
|1
|0.07
|Собрино Рубен
|1
|0.07
|Чуст Виктор
|1
|0.07
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|6
|0
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Мориба Илайкс
|3
|1
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|Гильямон Уго
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|4
|1
|Алехо Иван
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|Карселен Исаак
|0
|2
|Собрино Рубен
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Эрнандес Луис
|1
|1
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Мари Хосе
|2
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Кадис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Валенсия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Кадис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
7
7
Валенсия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Кадис
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
15
3
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
67%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
3
43%
5
36%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
5
71%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
50%
5
38%
76-90
Забито
25
10
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
4
16%
1
10%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
4
16%
1
10%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
24%
7
70%
76-90
Пропущено
15
27
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
20%
6
22%
61-75
7
47%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2
Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1
Кадис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2
Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1
Результаты матчей
Валенсия
Кадис
Точный счет
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
44
26
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
69
213
312
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|35 - 14
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|17 - 11
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 17
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 23
|13
|18.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 27
|12
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия - Кадис
Исход игры
Валенсия
96.7% (119)
Ничья
1.6% (2)
Кадис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
52.21% (59)
Нет
47.79% (54)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
40.7% (50)
2:0 Валенсия
22.8% (28)
1:0 Валенсия
19.5% (24)
3:1 Валенсия
6.5% (8)
3:0 Валенсия
1.6% (2)
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