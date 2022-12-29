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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Кадис
Прогнозы 48
Валенсия 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Кадис
6.20
4.20
6.46
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Кадис

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
КК
4:0
КК
0:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
210

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.33
Алмейда Андре IV 2 0.13
Кастильехо Самуэль 2 0.13
Дьякаби Муктар 2 0.13
Клюйверт Джастин 2 0.13
Лино Сэмуел 2 0.13
Гильямон Уго 1 (1) 0.07
Лато Тони 1 0.07
Габриэль Паулиста 1 0.07
Нико Гонсалес 1 0.07
Кёмерт Эрай 1 0.07
Дуро Уго 1 0.07
Андре Маркос 1 0.07
Солер Карлос 1 (1) 0.07
Гайя Хосе 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.2
Алекс Фернандес 2 0.13
Негредо Альваро 1 0.07
Бонгонда Тео 1 0.07
Собрино Рубен 1 0.07
Чуст Виктор 1 0.07
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Алехо Иван 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 6 0
Дьякаби Муктар 4 1
Кёмерт Эрай 4 1
Мориба Илайкс 3 1
Кастильехо Самуэль 4 0
Гильямон Уго 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Васкес Хесус 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 1
Алехо Иван 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Сан Эметерио Феде 4 0
Карселен Исаак 0 2
Собрино Рубен 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Хименес Фали 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Эрнандес Луис 1 1
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Мари Хосе 2 0
Гонсалес Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Валенсия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Кадис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Валенсия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Кадис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

7
7
Валенсия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Кадис
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
67%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
3
43%
5
36%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
5
71%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
50%
5
38%
76-90

Забито

25
10
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
4
16%
1
10%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
4
16%
1
10%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
24%
7
70%
76-90

Пропущено

15
27
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
20%
6
22%
61-75
7
47%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2
Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1
Кадис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2
Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1

Результаты матчей

Валенсия
Кадис

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 35 - 14 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 9 2 4 21 - 17 29
4.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Вильярреал
 Заявка 15 7 3 5 17 - 11 24
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 23 - 17 19
12.
Вальядолид
 Заявка 15 5 2 8 13 - 23 17
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Эспаньол
 Заявка 15 2 7 6 17 - 23 13
17.
Сельта
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
18.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
9.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
11.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2023, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Валенсия 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Кадис
    6.20
    4.20
    6.46
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    Где смотреть матч Валенсия - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Кадис

    Исход игры
    Валенсия
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    43.18% (19)
    Нет
    56.82% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    31.3% (15)
    2:0 Валенсия
    29.2% (14)
    1:0 Валенсия
    20.8% (10)
    3:1 Валенсия
    6.3% (3)
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