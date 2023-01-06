Тур: 3. Стадион: Олд Траффорд.
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Прогноз на матч от Liveresult
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
21
Антони
22
Годфри
Бен
30
Коуди
Конор
17
Айуоби
Алекс
20
Мопе
Нил
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мопе НилНападающий
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Эвертон
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед
35 матчей
48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.7%
37.1%
17.2%
16 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.78
1.29
Среднее время на гол
50
69
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.83
Среднее время на гол
66
108
Всего голов
55
37
Голов в среднем за матч
1.57
1.06
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
57
85
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0
Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2
Эвертон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1
Будет доступно позже.
|Рексем
|Палл Мулин
|5
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Аккрингтон
|Уолли Шон
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Бодин Билли
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Уимблдон
|Isaac Ogundere
|2
|Лейтон Ориент
|Craig Clay
|1
|Мэйденхэд Юнайтед
|Де Хавилланд Уилл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.4% (148)
Ничья
1.3% (2)
Эвертон
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
52.21% (59)
Нет
47.79% (54)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
27% (41)
2:0 Манчестер Юнайтед
24.3% (37)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.6% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.2% (11)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.9% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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