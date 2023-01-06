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Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/32 финала Кубка Франции, в котором, «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с ливерпульским «Эвертоном». Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!