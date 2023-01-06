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Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 147
Манчестер Юнайтед 97.3% (143)
X 1.4% (2)
Эвертон 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Эвертон
1.34
5.40
9.80
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
23
Шоу
Люк
12
Маласиа
Тирелл
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
30
Коуди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
23
Коулмэн
Шеймус
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
20
Мопе
Нил
11
Грэй
Демарай
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Эвертон
5-3-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Эвертон

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед

35 матчей

48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.7%
37.1%
17.2%
16 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.78
1.29

Среднее время на гол

50
69

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.83

Среднее время на гол

66
108

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.57
1.06

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

57
85

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0
Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2
Эвертон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 5
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Оксфорд Юнайтед Бодин Билли 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Лейтон Ориент Craig Clay 1
Мэйденхэд Юнайтед Де Хавилланд Уилл 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/32 финала Кубка Франции, в котором, «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с ливерпульским «Эвертоном». Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2023, осталось 11 минут.



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Прогнозы 147
Манчестер Юнайтед 97.3% (143)
X 1.4% (2)
Эвертон 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Эвертон
1.34
5.40
9.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Эвертон онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.4% (148)
Ничья
1.3% (2)
Эвертон
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
52.21% (59)
Нет
47.79% (54)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
27% (41)
2:0 Манчестер Юнайтед
24.3% (37)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.6% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.2% (11)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.9% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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