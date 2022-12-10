Стадион: Аль-Тумама Стадиум. Главный судья: Тельо Факундо
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- 1.94 Индивидуальный тотал Португалии больше 1,5
- 2.10 Обе команды забьют
- 2.07 Первый тайм - ничья
- 2.06 Обе команды забьют
- 1.73 Победа Португалии
- 5.50 Победа Марокко
- 2.13 Тотал меньше 2,0
- 1.73 Победа Португалии в основное время
- 1.70 Победа сборной Португалии
- 1.70 Победа Португалии
- 6.00 Точный счет – 0:1
- 2.85 Португалия забьёт в обоих таймах
- 2.40 Победа Португалии в первом тайме
- 2.28 Победа Португалии с форой (- 1,0)
- 2.10 Обе забьют (да)
- 1.73 Победа Португалии
15
Амалла
Селим
22
Кошта
Диогу
18
Невеш
Рубен
11
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мунир МохандВратарь
-
20 Дари АшрафЗащитник
-
24 Банун БадрЗащитник
-
10 Зарури АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Шаир ИльясНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реграги Валид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
17 Мариу ЖоауПолузащитник
-
23 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
-
15 Леау РафаэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марокко
Португалия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиеш Хаким
|1
|0.2
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.2
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.2
|Абухляль Закария
|1
|0.2
|Хакими Ашраф
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.6
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.4
|Леау Рафаэл
|2
|0.4
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.2
|Фелиш Жоау
|1
|0.2
|Пепе Кеплер
|1
|0.2
|Орта Рикарду
|1
|0.2
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|0.2
|Далот Диогу
|0
|0
Карточки
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саисс Ромен
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Марокко
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
11
Марокко
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0
Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4
Португалия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2
Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1
Результаты матчей
Марокко
Португалия
Точный счет
0:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Марокко
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
31
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
0 Аргентина
0 Хорватия
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Аргентина
|Месси Лионель
|4 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Португалия
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Нидерланды
|Дюмфрис Дензел
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Сербия
|Гудель Неманья
|2
Прогноз на матч от Liveresult
- 2.07 Первый тайм - ничья
- 2.06 Обе команды забьют
- 1.73 Победа Португалии
- 5.50 Победа Марокко
- 2.13 Тотал меньше 2,0
- 1.94 Индивидуальный тотал Португалии больше 1,5
- 2.10 Обе команды забьют
- 1.73 Победа Португалии в основное время
- 1.70 Победа сборной Португалии
- 1.70 Победа Португалии
- 6.00 Точный счет – 0:1
- 2.85 Португалия забьёт в обоих таймах
- 2.40 Победа Португалии в первом тайме
- 2.28 Победа Португалии с форой (- 1,0)
- 2.10 Обе забьют (да)
- 1.73 Победа Португалии
Прогнозы на матч Марокко 0:0 Португалия
Исход игры
Марокко
20.9% (104)
Ничья
6.6% (33)
Португалия
72.5% (361)
Тотал 2.5
Больше
54.74% (75)
Меньше
45.26% (62)
Обе команды забьют
Да
56.2% (77)
Нет
43.8% (60)
Популярный счёт
1:2 Португалия
9.4% (47)
0:1 Португалия
5.6% (28)
0:2 Португалия
4.4% (22)
1:3 Португалия
2.6% (13)
1:1 Ничья
1.4% (7)
2:1 Марокко
1% (5)
0:3 Португалия
0.8% (4)
0:0 Ничья
0.6% (3)
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