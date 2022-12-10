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Чемпионат мира
2022

Стадион: . Главный судья: Тельо Факундо
Марокко
FIFA #22
0:0
Первый тайм: 26'
Португалия
FIFA #9
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 485
Марокко 20.8% (101)
X 6.4% (31)
Португалия 72.8% (353)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Португалия
6.50
3.95
1.74
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
18
Эль-Ямик
Джавад
6
Саисс
Ромен
25
Аттият-Аллах
Яхья
8
Унаи
Аззедин
4
Амрабат
Софьян
15
Амалла
Селим
7
Зиеш
Хаким
19
Эн-Несири
Юссеф
17
Буфаль
Софиан
22
Кошта
Диогу
2
Далот
Диогу
3
Пепе
Кеплер
4
Диаш
Рубен
5
Геррейру
Рафаэл
10
Силва
Бернарду
18
Невеш
Рубен
25
Отавио
Эдмилсон
8
Фернандеш
Бруну
26
Рамуш
Гонсалу
11
Фелиш
Жоау
Марокко
4-3-3
Португалия
4-3-3

История личных встреч

Марокко
Португалия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиеш Хаким 1 0.2
Эн-Несири Юссеф 1 0.2
Сабири Абдельхамид 1 0.2
Абухляль Закария 1 0.2
Хакими Ашраф 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 3 0.6
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.4
Леау Рафаэл 2 0.4
Геррейру Рафаэл 1 0.2
Фелиш Жоау 1 0.2
Пепе Кеплер 1 0.2
Орта Рикарду 1 0.2
Роналду Криштиану 1 (1) 0.2
Далот Диогу 0 0

Карточки

Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Данилу Перейра 1 0
Невеш Рубен 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фелиш Жоау 1 0

Результаты матчей

Марокко
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
11
Марокко
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0
Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4
Португалия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2
Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1

Результаты матчей

Марокко
Португалия

Точный счет

0:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Марокко
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
5 Нидерланды
6 Аргентина
5 Хорватия
3 Бразилия
0 Англия
0 Франция
0 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
0 Аргентина
0 Хорватия
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Аргентина Месси Лионель 4 (2)
Испания Мората Альваро 3 (1)
Португалия Рамуш Гонсалу 3 (1)
Франция Жиру Оливье 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Нидерланды Дюмфрис Дензел 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Пепе с Диашем уже набрали хорошие показатели в графе "точные передачи". Друг другу у центрального круга они много их сделали.
  • 27'
    Зиеш справа со штрафного навесил на Эн-Несири, который головой пробил выше и правее ворот. Юссеф пристреливается, ждём точных ударов в створ.
  • Фол, нарушение
    26'
    Невеш на фланге руками прихватил Амаллу. В последние минуты матча начали чаще фолить соперники, что влияет на темп игры и реакцию трибун на происходящее.
  • Травма, повреждение
    25'
    Геррейру слева навесил в центр штрафной площади. Буну вышел вперёд и забрал мяч в руки, но в голкипера при этом влетел Фернандеш. Яссин объяснил Бруну, что так играть не стоит.
  • 24'
    Хакими на фланге аккуратно выбил мяч у Фелиша.
  • Угловой
    23'
    Следующий угловой удар Зиеш разыграл с Хакими. Буфалю справа в штрафную площадь прорваться не удалось.
  • Угловой
    22'
    Зиеш от углового флага навесил к ближней штанге. Португальцы снова отправили мяч за пределы поля.
  • 21'
    Зиеш справа навесил к воротам. Кошта немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • 20'
    Далот по правому флангу сделал ещё один заброс вперёд. Рамуш первым оказался на мяче, но марокканцы удачно сыграли на подборе.
  • 19'
    Как будто раззадоривают болельщики сборной Марокко португальцев. Что-то выкрикивают, свистят невероятным образом. Гул на стадионе невероятный. Нам в телетрансляции это слышно, а что можно сказать о тех, кто на стадионе присутствуют?
  • Опасный момент
    19'
    Зиеш справа сместился немного к центру и с двадцати трёх метров низом пробил рядом с ближней штангой. Неплохо играет и марокканская сборная.
  • 18'
    У Фелиша не прошла передача низом по центру в штрафную площадь на ход Рамушу. Вынос мяча за пределы поля следует. Аут для обороняющейся команды.
  • 17'
    Далот справа сделал длинный заброс вперёд в штрафную площадь, где Рамуш увлёкся борьбой с защитником и по опускающемуся мячу не попал.
  • 16'
    Территориальное преимущество португальцев ощутимо. Европейцы значительно больше времени проводят с мячом. Африканская команда выстроила плотную оборону и не подпускает соперника близко к воротам.
  • 15'
    Геррейру слева впереди не смог дотянуться до мяча после длинного заброса.
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    • 14'
      После заброса вперёд со штрафного Невеш пытался сделать скидку на Пепе. Хакими прервал эту передачу, но направил мяч на Геррейру. Рафаэл слева с пятнадцати метров с лёта пробил в кого-то из соперников перед воротами.
    • 14'
      Начинает уже сильно прессинговать оборону соперника португальская сборная. Доиграются марокканцы. Нельзя так рано прижиматься к собственной рамке. Это чревато большими неприятностями.
    • 13'
      Амрабат недалеко от центрального круга сбил Отавио. "Стандарты" сегодня могут иметь значительный "вес".
    • 12'
      Амалла слева попытался проникнуть в штрафную площадь, прокинув мяч себе на ход. Кошта вовремя двинулся вперёд и уверенно сыграл руками.
    • 11'
      Невеш сделал длинный заброс вперёд направо. Далот вверху первым оказался на мяче, но его скидка получилась неудачной. Футбольный снаряд покинул пределы поля.
    • 10'
      Португальцы покатали мяч у центрального круга. Впереди свободных зон не просматривается, а идти в борьбу ребята с полуострова не торопятся.
    • 10'
      Кстати говоря, 10 минут отыграли команды, а нам ни разу не показали Роналду. Это вообще законно? Режиссерам стоит объявить выговор! Как бы там ни было, главная фигура в матче Криштиану!
    • Угловой
      9'
      Зиеш от углового флага навесил на Эн-Несири, который головой пробил немного выше ворот. По одному удару головами команды уже нанесли.
    • 8'
      Аттият-Аллах по левому флангу прошёл вперёд и вошёл в штрафную площадь. Далот в подкате выбил мяч за пределы поля. Продолжается гулкий свист над стадионом.
    • 7'
      В первом тайме за воротами сборной Марокко сидят исключительно марокканские фанаты, так что как только Португалия получает мяч под свой контроль, ее активно освистывают.
    • Угловой
      7'
      Фернандеш исполнил первый угловой удар в матче. Марроканцы без труда выбили мяч из штрафной площади.
    • Опасный момент
      6'
      Фелиш после подачи от углового флага в падении головой пробил в ближний угол. Буну в прыжке мяч отбил.
    • 5'
      Кстати говоря, очень мало свободных мест у нас на стадионе. Прямо-таки непозволительно много пустот. Неужели такой низкий интерес со стороны фанатов к этому противостоянию?
    • Фол, нарушение
      5'
      Аттият-Аллах на фланге сбил Далота. До штрафной площади далеко.
    • 4'
      Амрабат у центрального круга уже несколько раз сыграл в отборе, но марроканцам никак не удаётся развернуть свою атаку. Прессинг португальцев позволяет быстро им возвращать мяч.
    • 3'
      Первый длинный заброс на Рамуша и португальцев опасным не получился. Буну спокойно вышел к линии штрафной пло0ади и забрал мяч в руки.
    • 3'
      Роналду сегодня на скамейке запасных. Все внимание репортеров и болельщиков перед началом матча было приковано к португальцу. Сами же болельщики сборной Португалии, в большинстве своем, заявляют, что время Криштиану вышло. Ну посмотрим.
    • 2'
      Сборная Марокко играет в красных футболках и зелёных трусах, сборная Португалии - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Аль-Тумама Стадиум"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Thumama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко 0:0 Португалия

    Исход игры
    Марокко
    20.9% (104)
    Ничья
    6.6% (33)
    Португалия
    72.5% (361)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.74% (75)
    Меньше
    45.26% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    56.2% (77)
    Нет
    43.8% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    9.4% (47)
    0:1 Португалия
    5.6% (28)
    0:2 Португалия
    4.4% (22)
    1:3 Португалия
    2.6% (13)
    1:1 Ничья
    1.4% (7)
    2:1 Марокко
    1% (5)
    0:3 Португалия
    0.8% (4)
    0:0 Ничья
    0.6% (3)
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    Марокко
    Португалия
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