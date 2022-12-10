Зиеш от углового флага навесил к ближней штанге. Португальцы снова отправили мяч за пределы поля.

Следующий угловой удар Зиеш разыграл с Хакими. Буфалю справа в штрафную площадь прорваться не удалось.

Хакими на фланге аккуратно выбил мяч у Фелиша.

Геррейру слева навесил в центр штрафной площади. Буну вышел вперёд и забрал мяч в руки, но в голкипера при этом влетел Фернандеш. Яссин объяснил Бруну, что так играть не стоит.

Невеш на фланге руками прихватил Амаллу. В последние минуты матча начали чаще фолить соперники, что влияет на темп игры и реакцию трибун на происходящее.

Зиеш справа со штрафного навесил на Эн-Несири, который головой пробил выше и правее ворот. Юссеф пристреливается, ждём точных ударов в створ.

Пепе с Диашем уже набрали хорошие показатели в графе "точные передачи". Друг другу у центрального круга они много их сделали.

Геррейру слева впереди не смог дотянуться до мяча после длинного заброса.

Территориальное преимущество португальцев ощутимо. Европейцы значительно больше времени проводят с мячом. Африканская команда выстроила плотную оборону и не подпускает соперника близко к воротам.

Далот справа сделал длинный заброс вперёд в штрафную площадь, где Рамуш увлёкся борьбой с защитником и по опускающемуся мячу не попал.

У Фелиша не прошла передача низом по центру в штрафную площадь на ход Рамушу. Вынос мяча за пределы поля следует. Аут для обороняющейся команды.

Зиеш справа сместился немного к центру и с двадцати трёх метров низом пробил рядом с ближней штангой. Неплохо играет и марокканская сборная.

Как будто раззадоривают болельщики сборной Марокко португальцев. Что-то выкрикивают, свистят невероятным образом. Гул на стадионе невероятный. Нам в телетрансляции это слышно, а что можно сказать о тех, кто на стадионе присутствуют?

Далот по правому флангу сделал ещё один заброс вперёд. Рамуш первым оказался на мяче, но марокканцы удачно сыграли на подборе.

Зиеш справа навесил к воротам. Кошта немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

14' После заброса вперёд со штрафного Невеш пытался сделать скидку на Пепе. Хакими прервал эту передачу, но направил мяч на Геррейру. Рафаэл слева с пятнадцати метров с лёта пробил в кого-то из соперников перед воротами.

14' Начинает уже сильно прессинговать оборону соперника португальская сборная. Доиграются марокканцы. Нельзя так рано прижиматься к собственной рамке. Это чревато большими неприятностями.

13' Амрабат недалеко от центрального круга сбил Отавио. "Стандарты" сегодня могут иметь значительный "вес".

12' Амалла слева попытался проникнуть в штрафную площадь, прокинув мяч себе на ход. Кошта вовремя двинулся вперёд и уверенно сыграл руками.

11' Невеш сделал длинный заброс вперёд направо. Далот вверху первым оказался на мяче, но его скидка получилась неудачной. Футбольный снаряд покинул пределы поля.

10' Португальцы покатали мяч у центрального круга. Впереди свободных зон не просматривается, а идти в борьбу ребята с полуострова не торопятся.

10' Кстати говоря, 10 минут отыграли команды, а нам ни разу не показали Роналду. Это вообще законно? Режиссерам стоит объявить выговор! Как бы там ни было, главная фигура в матче Криштиану!

9' Зиеш от углового флага навесил на Эн-Несири, который головой пробил немного выше ворот. По одному удару головами команды уже нанесли.

8' Аттият-Аллах по левому флангу прошёл вперёд и вошёл в штрафную площадь. Далот в подкате выбил мяч за пределы поля. Продолжается гулкий свист над стадионом.