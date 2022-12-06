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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Марокко
FIFA #22
 
Позже
Португалия
FIFA #9
Прогнозы 111
Марокко 19.8% (22)
X 1.8% (2)
Португалия 78.4% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Португалия
5.68
3.80
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Марокко
Португалия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиеш Хаким 1 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Сабири Абдельхамид 1 0.25
Абухляль Закария 1 0.25
Хакими Ашраф 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 3 0.75
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.5
Леау Рафаэл 2 0.5
Геррейру Рафаэл 1 0.25
Фелиш Жоау 1 0.25
Пепе Кеплер 1 0.25
Орта Рикарду 1 0.25
Роналду Криштиану 1 (1) 0.25
Далот Диогу 0 0

Карточки

Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Данилу Перейра 1 0
Невеш Рубен 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фелиш Жоау 1 0

Результаты матчей

Марокко
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Марокко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
11
Марокко
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0
Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4
Португалия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2
Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1

Результаты матчей

Марокко
Португалия

Точный счет

0:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Марокко
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Англия
0 Франция
0 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Испания Мората Альваро 3 (1)
Португалия Рамуш Гонсалу 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Франция Жиру Оливье 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2022, осталось 2 дня 7 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 111
    Марокко 19.8% (22)
    X 1.8% (2)
    Португалия 78.4% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марокко
    Ничья
    Португалия
    5.68
    3.80
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко - Португалия

    Исход игры
    Марокко
    19.3% (22)
    Ничья
    1.8% (2)
    Португалия
    78.9% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    14.9% (17)
    0:2 Португалия
    5.3% (6)
    0:1 Португалия
    4.4% (5)
    1:3 Португалия
    2.6% (3)
    0:3 Португалия
    1.8% (2)
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    Марокко
    Португалия
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