ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Бетис
1:0
Второй тайм
Манчестер Юнайтед

Ход матча

19'
 
Беннетт Рис
Менги Теден
46'
Герреро Даниэль Перес
Каналес Серхио
 
46'
Гонсалес Эдгар
Фелипе Луис
 
46'
 
Мюррэй Сэм
Уильямс Брендон
46'
 
Майну Кобби
Орёэн Исак-Хансен
46'
 
Хитон Том
Де Хеа Давид
47'
 
Шоретире Шола
Марсьяль Антони
49'
Фекир Набиль
(Иглесиас Борха)
1:0
60'
Хуанми Мигель
Энрике Луис
 
60'
Миранда Хуан
Морено Алекс
 
60'
Фернандес Энцо II
Фекир Набиль
 
60'
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
 
63'
 
Хьюджилл Джо
Эланга Энтони
63'
 
Ноа Фритц Эмеран
Гарначо Алехандро
74'
Дельгадо Франсиско
Монтойя Мартин
 
74'
Гаррета Феликс
Виктор Руис
 
Прогнозы 132
Бетис 30.3% (40)
X 19.7% (26)
Манчестер Юнайтед 50% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.85
6.72
46.54
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
13
Араужу
Рикарду
15
Морено
Алекс
6
Виктор
Руис
19
Луис
Фелипе
2
Монтойя
Мартин
10
Каналес
Серхио
4
Акуоку
Поль
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
11
Энрике
Луис
9
Иглесиас
Борха
1
Де
Хеа
Давид
33
Уильямс
Брендон
43
Менги
Теден
2
Линделоф
Виктор
29
Уан-Биссака
Аарон
39
Мактоминай
Скотт
11
Орёэн
Исак-Хансен
55
Икбал
Зидан
9
Марсьяль
Антони
36
Эланга
Энтони
49
Гарначо
Алехандро
Бетис
Манчестер Юнайтед

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0
Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    87'
    Угловой на правом фланге разыграли "пепинерос", после чего Родри сместился к углу штрафной площади и мощно пробил по воротам - мяч пролетел над самой перекладиной.
  • 86'
    В ответной атаке севильцы подали с правого фланга в центр, Линделоф отбил мяч на Хуанми, который попытался пробить с лёта, но промахнулся по мячу.
  • 85'
    Свежий Хурадо тут же обострил игру на правом фланге атаки гостей и прострелил в штрафную площадку, но там защитники "Бетиса" сработали надёжно.
  • Замена
    84'
    Двойная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Уан-Биссаки и Зидана Икбала на поле вышли Хурадо и Сэвидж.
  • Желтая карточка
    83'
    Мактоминай грубовато срубил одного из соперников в центре поля. В официальном матче это точно была бы жёлтая карточка, но в товарищеских встречах такое зачастую сходит с рук нарушителям.
  • 82'
    Всего же севильцы уже нанесли 25 ударов в сторону ворот гостей, в то время как коллектив Эрика тен Хага делал это в 5 раз меньше.
  • 81'
    8:0 - такова статистика матча по количеству ударов в створ ворот. Ни разу за 80 минут манкунианцам не удалось потревожить Рикарду Араужу, который откровенно скучает на своём месте.
  • 80'
    Эрик тен Хаг присел в своё кресло, начав что-то надиктовывать одному из своих ассистентов, который быстро конспектирует мысли главного тренера "красных дьяволов".
  • Опасный момент
    79'
    С левого фланга теперь диагональная подача прошла в штрафную площадку хозяев поля на Уан-Биссаку, который намеревался сочно пробить по воротам с лёту, но промахнулся по мячу.
  • 78'
    Уан-Биссака сумел сейчас в контратаке обострить игру по правому флангу, но его подача в центр была далеко от совершенства.
  • Замена
    77'
    Двойная замена в составе "Бетиса": вместо Руиса и Монтойи на поле вышли Дельгадо и Гаррета.
  • 76'
    Уан-Биссака решил на своей половине поля поиграть в дриблинг, но в итоге споткнулся уже на первом сопернике, который был у него на пути.
  • 75'
    Манкунианцы же после отбора мяча не могут придумать ничего лучшего, как просто пасоваться поперёк поля на своей половине.
  • 74'
    Гонят немногочисленные болельщики "Бетиса" на трибунах свою команду вперёд, чувствуя, что их любимцам по силам забить ещё минимум один мяч в ворота "красных дьяволов".
  • Опасный момент
    73'
    "Бетикос" заработали угловой на правом фланге. Миранда опасно подал на ближнюю штангу, откуда следовал удар по воротам головой, но Хитон продемонстрировал блестящую реакцию, совершив спасение.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      Явно недоволен игрой своей команды Эрик тен Хаг. По игре проигрывает снова "Манчестер Юнайтед" в Испании.
    • 71'
      Небольшое затишье сейчас на поле. Перестали работать всё-таки в прессинге испанцы, позволяя соперником в пешем темпе пасоваться поперёк поля.
    • Замена
      69'
      Очередная замена в составе "Бетиса": вместо немного прихрамывающего Поля Акуоку на поле вышел Марчена.
    • 68'
      Снова манкунианцы сталкиваются с плотным прессингом, испытывая серьёзные сложности с переходом из обороны в атаку.
    • Угловой
      67'
      Угловой с левого фланга подали хозяева, после чего следовала скидка на дальнюю штангу, но удалось там в падении добраться до мяча Хитону, который отбил игровой снаряд во фланг.
    • Замена
      66'
      Двойная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Эланги и Гарначо на поле вышли Хьюджилл и Эмеран.
    • 65'
      Попытались севильцы какую-то домашнюю заготовку разыграть во время стандартного положения, но ничего интересного в итоге не получилось.
    • Фол, нарушение
      64'
      Эланга неудачно отработал на правом фланге обороны, нарушив правила против Миранды рядом с углом штрафной площади.
    • Замена
      63'
      Четверная замена произошла в составе "Бетиса": вместо Морено, Энрике, Фекаира и Иглесиаса на поле вышли Фернандес, Миранда, Хуанси и Виллиан Жозе.
    • Опасный момент
      62'
      Уан-Биссака обыгрался с Элангой на правом фланге атаки, после чего сильно прострелил вдоль ворот, но на замыкание никто не поспел.
    • 61'
      Обменялись команды мелкими фолами в середине поля. С переменным успехом в этом матче выигрываются единоборства, но всё-таки чаще они заканчиваются в пользу "Бетиса".
    • 60'
      Эланга протащил мяч за счёт дриблинга на правый край штрафной площади, но выйти на ударную позицию ему всё-таки не позволили защитники соперника.
    • Травма, повреждение
      59'
      Акуоку начал испытывать какой-то дискомфорт в районе приводящей мышцы. При этом он не обращается за медицинской помощью, продолжая игру с гримасой боли на лице.
    • 58'
      Решили немного успокоить игру сейчас хозяева, принявшись пасоваться поперёк поля в центральной зоне.
    • Угловой
      57'
      Гости заработали угловой на правом фланге, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечь не смогли. Подбор остался за игроками "Бетиса".
    • Опасный момент
      56'
      Иглесиас пробил с середины поля, заметив, что Хитон далеко вышел из ворот, но мяч приземлился на сетку ворот сверху. Очень эффектный был эпизод.
    • Фол, нарушение
      55'
      Мактоминай, который играет сегодня с капитанской повязкой, нарушил правила в центральном круге. Недоволен Скотт сегодняшней игрой, что написано у него на лице.
    • 54'
      Манкунианцы явно находятся далеко не в самой лучшей форме. Есть у них ещё 10 дней на исправление ситуации перед ближайшим официальным матчем.
    • 53'
      "Бетис" не расслабляется после локального успеха, продолжая стремиться идти в атаку и обострять игру у чужих ворот.
    • Замена
      52'
      В составе "Манчестер Юнайтед" в перерыве произошёл сразу ряд замен: вместо де Хеа, Уильямса и ещё кого-то на поле вышли Хитон, Мюррей и Майну.
    • Замена
      51'
      Отметим, что в перерыве в составе "Бетиса" произошла замена: вместо Серхио Каналеса встречу продолжает Дани Перес.
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Набиль Фекир!!!
      Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали хозяева, разыграли его накоротке, в итоге через короткий пас сумев проникнуть в штрафную площадку, и Фекир с правого края здорово уложил мяч в дальний нижний угол.
    • 49'
      Энрике с правого фланга попытался сместиться в штрафную площадку, но мяч у него из-под ног соперники выбили без особых проблем.
    • 48'
      Акуоку сегодня твёрдо заряжен на дальний удары, но сейчас мяч после его выстрела полетел намного выше ворот.
    • Угловой
      47'
      Севильцы сразу бросились вперёд и уже подали два угловых подряд с правого фланга. Манкунианцы смогли отбиться после этих стандартных положений.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Без голов пока что на "Бенито Вильямарин".
    • Опасный момент
      45'
      Марсьяль с места достаточно опасно пробил метров с 23, едва не застав врасплох Араужу, но мяч всё-таки пролетел рядом с левой штангой.
    • Дополнительное время
      45'
      Всего 2 минуты компенсировано.
    • Фол, нарушение
      44'
      Гарначо заработал штрафной удар на левом краю атаки своей команды. Но подача со стандарта последовала слишком сильная - мяч улетел за лицевую линию.
    • 43'
      Гарначо по левому краю пытался обострить игру за счёт дриблинга, но выбил мяч у него из-под ног защитник на линии штрафной площади.
    • Травма, повреждение
      42'
      Мактоминай пробивал с 20 метров в касание после скидки от Марсьяля, но мяч полетел выше ворот. Ещё и повреждение небольшое получил Скотт.
    • 41'
      Меньше стали прессинговать под занавес матча севильцы, почувствовав усталость. Гости сейчас спокойно пасуются поперёк поля.
    • Опасный момент
      40'
      Луис Энрике протащил мяч на правый край чужой штрафной площади, откуда из-под защитника пробивал на исполнение, но не докрутил мяч в дальний угол ворот.
    • 39'
      В контратаке манкунианцы заработали угловой на левом фланге, который разыграли накоротке, но ничем опасным в итоге эта атака не закончилась.
    • Опасный момент
      38'
      Иглесиас обыгрался в "стеночку" с партнёром по команде, после чего мощно пробивал с линии штрафной площади - мяч пролетел над правой "девяткой". Де Хеа показал, что ситуацию он контролировал.
    • Угловой
      37'
      Отбились после подачи углового манкунианцы. С подбора Акуоку попытался пробить с полулёта, но в итоге промахнулся по мячу.
    • 36'
      Метров с 30 теперь по воротам гостей решил пробить Фекир, но мяч полетел правее створа ворот. Что правда, рикошет заметил судья, поэтому назначил угловой.
    • Офсайд
      35'
      Борха Иглесиас снова неудачно сместился на левый фланг атаки "Бетиса", оказавшись в офсайдной ловушке. Достаточно чётко в этой встрече работает защитная линию "Ман Юнайтед".
    • Опасный момент
      34'
      В ответной атаке с правого края метров с 25 пробил Эланга, метя в дальний нижний угол, но примерно метра на полтора игровой снаряд прошёл мимо цели.
    • Опасный момент
      33'
      Из-за пределов штрафной площади Иглесиас с левой ноги пробил по воротам, но слабовато получилось - де Хеа без проблем поймал катящийся мяч.
    • 32'
      Де Хеа длинным пасом забрасывал мяч на левый фланг атаки в направлении Марсьяля, но игрокам "Бетиса" удалось не позволить мячу дойти до адресата.
    • 31'
      Активно ведут себя у кромки поля оба тренера, регулярно подсказывающие своим подопечным, кому и куда бежать. Никому из них они не намерены создавать поблажек, несмотря на товарищеский статус встречи.
    • 30'
      Решил севильцы показать мяч поперёк поля в центральной зоне, чтобы снова оставить за собой центральный плацдарм, заставляя соперников много бегать без мяча.
    • 29'
      Выравнивают постепенно игру в середине поля игроки "Манчестер Юнайтед", которые также дают понять, что настроены они играть в этот вечер на положительный результат.
    • 28'
      Длинный перевод справа налево следовал в направлении Гарначо, но высоковато мяч летел, поэтому невысокому игроку гостей не удалось сохранить игровой снаряд в игре.
    • Опасный момент
      27'
      Зидан Икбал в ответной атаке открывался под вертикальный пас из глубины поля по центральной оси, но вовремя прочитал его Араужу, который опередил соперника в подкате за пределами штрафной площади.
    • 26'
      Морено подключился к атаке по левому флангу, откуда пытался на полной скорости сместиться в штрафную площадку, но мяч в чистом подкате у него из-под ног сумел выбить Уан-Биссака.
    • Штанга
      25'
      ОПАСНО! Акуоку с правого края со средней дистанции сочно пальнул по воротам "МЮ", но угодил в штангу. Счастье на стороне гостей из Манчестера.
    • Офсайд
      24'
      Иглесиас сместился в свободную зону на левый фланг атаки, но пас в его направлении последовал с запозданием, поэтому судьи получили повод для фиксации положения "вне игры".
    • 23'
      "Бетис" после возобновления игры продолжает большими силами прессинговать на чужой половине поля, стараясь не давать своим соперникам даже головы поднять, чтобы высмотреть адресата для передачи.
    • Замена
      22'
      Вынужденная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Тедена Менги на поле вышел Рис Беннетт.
    • 21'
      Сразу три футболиста после травмы Менги начали разогреваться у манкунианцев. Сейчас Эрику тен Хагу надо сделать выбор, кем же лучше заменить Менги, чтобы новый игрок не получил аналогичную мышечную травму.
    • Травма, повреждение
      20'
      После оказания медицинской помощи Менги попытался подняться на ноги, но тут же почувствовал резкую боль и упал. Нужно носилки, чтобы унести пострадавшего с места событий.
    • Травма, повреждение
      19'
      В одном из единоборств в середине поля получил повреждение Менги. Похоже, парень дёрнул заднюю поверхность бедра, а это значит, что понадобится вынужденная замена.
    • 18'
      Наконец-то своей атакой смогли ответить "красные дьяволы". Гарначо сначала с левого фланга полез в дриблинг в штрафную площадку с левого фланга, но мяч из-под ног у него выбили. С подбора пробивал Мактоминай, но мяч полетел намного правее и выше цели.
    • 17'
      Все запасные футболисты пока что сидят на скамейке. Ближе к концу первого тайма некоторые должны отправиться разминаться. Не исключено, что первые кадровые перестановки будут произведены уже сразу после перерыва.
    • 16'
      Продолжает "Бетис" оказывать давление на соперника на чужой половине поля, очень быстро возвращая себе контроль над мячом после собственных потерь. Потихоньку начинает зреть гол в ворота гостей.
    • Угловой
      15'
      Угловой теперь заработали "пепинерос" после рикошета от Линделофа, заблокировавшего очередной удар по воротам. После подачи корнера мяч был отбит, а выстрел Монтойи с подбора получился весьма неточным.
    • Фол, нарушение
      14'
      На правом фланге атаки штрафной удар заработали футболисты "Бетиса", стараниями Родри. Со стандарта пошёл пас за пределы штрафной площади, откуда следовал удар по воротам в касание, но он был блокирован ближайшим манкунианцем.
    • 13'
      Продолжает подтягиваться народ на трибуны. Это те люди, которые, видимо, досматривали матч Марокко - Португалия, где произошла очередная сенсация на чемпионате мира.
    • 12'
      Активно "огурцы" работают в высоком командном прессинге, из-за чего англичанам сейчас достаточно проблематично переходить центральную линию поля, не говоря уже о чём-то более серьёзном.
    • 11'
      Букмекеры видят небольшим фаворитом этой встречи "Бетис". Всё-таки кадровые потери у манкунианцев более серьёзные - у них куда больше сборников, участвовавших или продолжающих участие на чемпионате мира в Катаре.
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Каналес отдал пас на левый край штрафной площади, откуда Родри пробивал в дальний угол без шансов для де Хеа, но Уильямс прочитал такое развитие событий, поэтому сумел не пустить мяч в ворота.
    • 9'
      В целом неплохой темп матча мы видим на первых минутах, но процент брака в комбинационных действиях достаточно высок, из-за чего пока что нет голевых моментов.
    • 8'
      Испанцы в ответной атаке также простреливали мяч низом в чужие владения с левого фланга, но эта атака также не дошла до своего логического завершения.
    • 7'
      Марсьяль протащил мяч на левый фланг атаки гостей, откуда низом простреливал в штрафную площадку, но защитники "Бетиса" там уверенно разобрались.
    • 6'
      Внимательно наблюдает за игрой от кромки поля Эрик тен Хаг. В этих контрольных матчах ему необходимо максимальную информацию собрать, чтобы понять, кто из футболистов будет готов играть в ближайших официальных матчах, когда клубный сезон возобновится.
    • 5'
      Быструю контратаку по центральной оси разгоняли севильцы, но она всё-таки закончилась потерей мяча на подступах к штрафной площади англичан.
    • Фол, нарушение
      4'
      Уильямс грубовато в середине поля срезал соперника, за что вполне мог получил жёлтую карточку, но судья на первый раз решил ограничиться жёстким устным замечанием.
    • 3'
      Команды не стали рваться с места в карьер, решив начать встречу с разведки. Да и функциональное состояние команд пока что не оптимальное, поэтому максимальные скорости включать не стоит.
    • 2'
      Не очень много болельщиков собралось на трибунах "Бенито Вильямарина", но порядка 10 тысяч человек всё же присутствуют, которые создают достаточно приятную футбольную атмосферу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором испанский "Бетис" сыграет дома с английским "Манчестер Юнайтед". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 132
    Бетис 30.3% (40)
    X 19.7% (26)
    Манчестер Юнайтед 50% (66)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.85
    6.72
    46.54
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Бетис 1:0 Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Бетис
    30.3% (40)
    Ничья
    19.7% (26)
    Манчестер Юнайтед
    50% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.95% (89)
    Меньше
    27.05% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    90.98% (111)
    Нет
    9.02% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    30.3% (40)
    2:1 Бетис
    18.9% (25)
    1:1 Ничья
    16.7% (22)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    6.1% (8)
    3:2 Бетис
    5.3% (7)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4.5% (6)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    3% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бетис
    Манчестер Юнайтед
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     