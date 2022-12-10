8:0 - такова статистика матча по количеству ударов в створ ворот. Ни разу за 80 минут манкунианцам не удалось потревожить Рикарду Араужу, который откровенно скучает на своём месте.

Всего же севильцы уже нанесли 25 ударов в сторону ворот гостей, в то время как коллектив Эрика тен Хага делал это в 5 раз меньше.

Мактоминай грубовато срубил одного из соперников в центре поля. В официальном матче это точно была бы жёлтая карточка, но в товарищеских встречах такое зачастую сходит с рук нарушителям.

Двойная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Уан-Биссаки и Зидана Икбала на поле вышли Хурадо и Сэвидж.

Свежий Хурадо тут же обострил игру на правом фланге атаки гостей и прострелил в штрафную площадку, но там защитники "Бетиса" сработали надёжно.

В ответной атаке севильцы подали с правого фланга в центр, Линделоф отбил мяч на Хуанми, который попытался пробить с лёта, но промахнулся по мячу.

Угловой на правом фланге разыграли "пепинерос", после чего Родри сместился к углу штрафной площади и мощно пробил по воротам - мяч пролетел над самой перекладиной.

"Бетикос" заработали угловой на правом фланге. Миранда опасно подал на ближнюю штангу, откуда следовал удар по воротам головой, но Хитон продемонстрировал блестящую реакцию, совершив спасение.

Гонят немногочисленные болельщики "Бетиса" на трибунах свою команду вперёд, чувствуя, что их любимцам по силам забить ещё минимум один мяч в ворота "красных дьяволов".

Манкунианцы же после отбора мяча не могут придумать ничего лучшего, как просто пасоваться поперёк поля на своей половине.

Уан-Биссака решил на своей половине поля поиграть в дриблинг, но в итоге споткнулся уже на первом сопернике, который был у него на пути.

Двойная замена в составе "Бетиса": вместо Руиса и Монтойи на поле вышли Дельгадо и Гаррета.

Уан-Биссака сумел сейчас в контратаке обострить игру по правому флангу, но его подача в центр была далеко от совершенства.

С левого фланга теперь диагональная подача прошла в штрафную площадку хозяев поля на Уан-Биссаку, который намеревался сочно пробить по воротам с лёту, но промахнулся по мячу.

Эрик тен Хаг присел в своё кресло, начав что-то надиктовывать одному из своих ассистентов, который быстро конспектирует мысли главного тренера "красных дьяволов".

Уан-Биссака обыгрался с Элангой на правом фланге атаки, после чего сильно прострелил вдоль ворот, но на замыкание никто не поспел.

Четверная замена произошла в составе "Бетиса": вместо Морено, Энрике, Фекаира и Иглесиаса на поле вышли Фернандес, Миранда, Хуанси и Виллиан Жозе.

Эланга неудачно отработал на правом фланге обороны, нарушив правила против Миранды рядом с углом штрафной площади.

Попытались севильцы какую-то домашнюю заготовку разыграть во время стандартного положения, но ничего интересного в итоге не получилось.

Двойная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Эланги и Гарначо на поле вышли Хьюджилл и Эмеран.

Угловой с левого фланга подали хозяева, после чего следовала скидка на дальнюю штангу, но удалось там в падении добраться до мяча Хитону, который отбил игровой снаряд во фланг.

Снова манкунианцы сталкиваются с плотным прессингом, испытывая серьёзные сложности с переходом из обороны в атаку.

Очередная замена в составе "Бетиса": вместо немного прихрамывающего Поля Акуоку на поле вышел Марчена.

Небольшое затишье сейчас на поле. Перестали работать всё-таки в прессинге испанцы, позволяя соперником в пешем темпе пасоваться поперёк поля.

Явно недоволен игрой своей команды Эрик тен Хаг. По игре проигрывает снова "Манчестер Юнайтед" в Испании.

Севильцы сразу бросились вперёд и уже подали два угловых подряд с правого фланга. Манкунианцы смогли отбиться после этих стандартных положений.

Акуоку сегодня твёрдо заряжен на дальний удары, но сейчас мяч после его выстрела полетел намного выше ворот.

Энрике с правого фланга попытался сместиться в штрафную площадку, но мяч у него из-под ног соперники выбили без особых проблем.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Набиль Фекир!!! Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали хозяева, разыграли его накоротке, в итоге через короткий пас сумев проникнуть в штрафную площадку, и Фекир с правого края здорово уложил мяч в дальний нижний угол.

Отметим, что в перерыве в составе "Бетиса" произошла замена: вместо Серхио Каналеса встречу продолжает Дани Перес.

В составе "Манчестер Юнайтед" в перерыве произошёл сразу ряд замен: вместо де Хеа, Уильямса и ещё кого-то на поле вышли Хитон, Мюррей и Майну.

"Бетис" не расслабляется после локального успеха, продолжая стремиться идти в атаку и обострять игру у чужих ворот.

Манкунианцы явно находятся далеко не в самой лучшей форме. Есть у них ещё 10 дней на исправление ситуации перед ближайшим официальным матчем.

Мактоминай, который играет сегодня с капитанской повязкой, нарушил правила в центральном круге. Недоволен Скотт сегодняшней игрой, что написано у него на лице.

Иглесиас пробил с середины поля, заметив, что Хитон далеко вышел из ворот, но мяч приземлился на сетку ворот сверху. Очень эффектный был эпизод.

Гости заработали угловой на правом фланге, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечь не смогли. Подбор остался за игроками "Бетиса".

Решили немного успокоить игру сейчас хозяева, принявшись пасоваться поперёк поля в центральной зоне.

Акуоку начал испытывать какой-то дискомфорт в районе приводящей мышцы. При этом он не обращается за медицинской помощью, продолжая игру с гримасой боли на лице.

Эланга протащил мяч за счёт дриблинга на правый край штрафной площади, но выйти на ударную позицию ему всё-таки не позволили защитники соперника.

Обменялись команды мелкими фолами в середине поля. С переменным успехом в этом матче выигрываются единоборства, но всё-таки чаще они заканчиваются в пользу "Бетиса".

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Без голов пока что на "Бенито Вильямарин".

45' Марсьяль с места достаточно опасно пробил метров с 23, едва не застав врасплох Араужу, но мяч всё-таки пролетел рядом с левой штангой.

45' Всего 2 минуты компенсировано.

44' Гарначо заработал штрафной удар на левом краю атаки своей команды. Но подача со стандарта последовала слишком сильная - мяч улетел за лицевую линию.

43' Гарначо по левому краю пытался обострить игру за счёт дриблинга, но выбил мяч у него из-под ног защитник на линии штрафной площади.

42' Мактоминай пробивал с 20 метров в касание после скидки от Марсьяля, но мяч полетел выше ворот. Ещё и повреждение небольшое получил Скотт.

41' Меньше стали прессинговать под занавес матча севильцы, почувствовав усталость. Гости сейчас спокойно пасуются поперёк поля.

40' Луис Энрике протащил мяч на правый край чужой штрафной площади, откуда из-под защитника пробивал на исполнение, но не докрутил мяч в дальний угол ворот.

39' В контратаке манкунианцы заработали угловой на левом фланге, который разыграли накоротке, но ничем опасным в итоге эта атака не закончилась.

38' Иглесиас обыгрался в "стеночку" с партнёром по команде, после чего мощно пробивал с линии штрафной площади - мяч пролетел над правой "девяткой". Де Хеа показал, что ситуацию он контролировал.

37' Отбились после подачи углового манкунианцы. С подбора Акуоку попытался пробить с полулёта, но в итоге промахнулся по мячу.

36' Метров с 30 теперь по воротам гостей решил пробить Фекир, но мяч полетел правее створа ворот. Что правда, рикошет заметил судья, поэтому назначил угловой.

35' Борха Иглесиас снова неудачно сместился на левый фланг атаки "Бетиса", оказавшись в офсайдной ловушке. Достаточно чётко в этой встрече работает защитная линию "Ман Юнайтед".

34' В ответной атаке с правого края метров с 25 пробил Эланга, метя в дальний нижний угол, но примерно метра на полтора игровой снаряд прошёл мимо цели.

33' Из-за пределов штрафной площади Иглесиас с левой ноги пробил по воротам, но слабовато получилось - де Хеа без проблем поймал катящийся мяч.

32' Де Хеа длинным пасом забрасывал мяч на левый фланг атаки в направлении Марсьяля, но игрокам "Бетиса" удалось не позволить мячу дойти до адресата.

31' Активно ведут себя у кромки поля оба тренера, регулярно подсказывающие своим подопечным, кому и куда бежать. Никому из них они не намерены создавать поблажек, несмотря на товарищеский статус встречи.

30' Решил севильцы показать мяч поперёк поля в центральной зоне, чтобы снова оставить за собой центральный плацдарм, заставляя соперников много бегать без мяча.

29' Выравнивают постепенно игру в середине поля игроки "Манчестер Юнайтед", которые также дают понять, что настроены они играть в этот вечер на положительный результат.

28' Длинный перевод справа налево следовал в направлении Гарначо, но высоковато мяч летел, поэтому невысокому игроку гостей не удалось сохранить игровой снаряд в игре.

27' Зидан Икбал в ответной атаке открывался под вертикальный пас из глубины поля по центральной оси, но вовремя прочитал его Араужу, который опередил соперника в подкате за пределами штрафной площади.

26' Морено подключился к атаке по левому флангу, откуда пытался на полной скорости сместиться в штрафную площадку, но мяч в чистом подкате у него из-под ног сумел выбить Уан-Биссака.

25' ОПАСНО! Акуоку с правого края со средней дистанции сочно пальнул по воротам "МЮ", но угодил в штангу. Счастье на стороне гостей из Манчестера.

24' Иглесиас сместился в свободную зону на левый фланг атаки, но пас в его направлении последовал с запозданием, поэтому судьи получили повод для фиксации положения "вне игры".

23' "Бетис" после возобновления игры продолжает большими силами прессинговать на чужой половине поля, стараясь не давать своим соперникам даже головы поднять, чтобы высмотреть адресата для передачи.

22' Вынужденная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Тедена Менги на поле вышел Рис Беннетт.

21' Сразу три футболиста после травмы Менги начали разогреваться у манкунианцев. Сейчас Эрику тен Хагу надо сделать выбор, кем же лучше заменить Менги, чтобы новый игрок не получил аналогичную мышечную травму.

20' После оказания медицинской помощи Менги попытался подняться на ноги, но тут же почувствовал резкую боль и упал. Нужно носилки, чтобы унести пострадавшего с места событий.

19' В одном из единоборств в середине поля получил повреждение Менги. Похоже, парень дёрнул заднюю поверхность бедра, а это значит, что понадобится вынужденная замена.

18' Наконец-то своей атакой смогли ответить "красные дьяволы". Гарначо сначала с левого фланга полез в дриблинг в штрафную площадку с левого фланга, но мяч из-под ног у него выбили. С подбора пробивал Мактоминай, но мяч полетел намного правее и выше цели.

17' Все запасные футболисты пока что сидят на скамейке. Ближе к концу первого тайма некоторые должны отправиться разминаться. Не исключено, что первые кадровые перестановки будут произведены уже сразу после перерыва.

16' Продолжает "Бетис" оказывать давление на соперника на чужой половине поля, очень быстро возвращая себе контроль над мячом после собственных потерь. Потихоньку начинает зреть гол в ворота гостей.

15' Угловой теперь заработали "пепинерос" после рикошета от Линделофа, заблокировавшего очередной удар по воротам. После подачи корнера мяч был отбит, а выстрел Монтойи с подбора получился весьма неточным.

14' На правом фланге атаки штрафной удар заработали футболисты "Бетиса", стараниями Родри. Со стандарта пошёл пас за пределы штрафной площади, откуда следовал удар по воротам в касание, но он был блокирован ближайшим манкунианцем.

13' Продолжает подтягиваться народ на трибуны. Это те люди, которые, видимо, досматривали матч Марокко - Португалия, где произошла очередная сенсация на чемпионате мира.

12' Активно "огурцы" работают в высоком командном прессинге, из-за чего англичанам сейчас достаточно проблематично переходить центральную линию поля, не говоря уже о чём-то более серьёзном.

11' Букмекеры видят небольшим фаворитом этой встречи "Бетис". Всё-таки кадровые потери у манкунианцев более серьёзные - у них куда больше сборников, участвовавших или продолжающих участие на чемпионате мира в Катаре.

10' ОПАСНО! Каналес отдал пас на левый край штрафной площади, откуда Родри пробивал в дальний угол без шансов для де Хеа, но Уильямс прочитал такое развитие событий, поэтому сумел не пустить мяч в ворота.

9' В целом неплохой темп матча мы видим на первых минутах, но процент брака в комбинационных действиях достаточно высок, из-за чего пока что нет голевых моментов.

8' Испанцы в ответной атаке также простреливали мяч низом в чужие владения с левого фланга, но эта атака также не дошла до своего логического завершения.

7' Марсьяль протащил мяч на левый фланг атаки гостей, откуда низом простреливал в штрафную площадку, но защитники "Бетиса" там уверенно разобрались.

6' Внимательно наблюдает за игрой от кромки поля Эрик тен Хаг. В этих контрольных матчах ему необходимо максимальную информацию собрать, чтобы понять, кто из футболистов будет готов играть в ближайших официальных матчах, когда клубный сезон возобновится.

5' Быструю контратаку по центральной оси разгоняли севильцы, но она всё-таки закончилась потерей мяча на подступах к штрафной площади англичан.

4' Уильямс грубовато в середине поля срезал соперника, за что вполне мог получил жёлтую карточку, но судья на первый раз решил ограничиться жёстким устным замечанием.

3' Команды не стали рваться с места в карьер, решив начать встречу с разведки. Да и функциональное состояние команд пока что не оптимальное, поэтому максимальные скорости включать не стоит.

2' Не очень много болельщиков собралось на трибунах "Бенито Вильямарина", но порядка 10 тысяч человек всё же присутствуют, которые создают достаточно приятную футбольную атмосферу.