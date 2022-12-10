Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Мунуэра Хосе
1:0
Второй тайм
Ход матча
49'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Морено
Алекс
19
Луис
Фелипе
11
Энрике
Луис
43
Менги
Теден
55
Икбал
Зидан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бишоп НилВратарь
- Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
-
66 Беннетт РисЗащитник
-
64 Хардли БьорнЗащитник
-
63 Хурадо МаркЗащитник
- Защитник
-
79 Мюррэй СэмЗащитник
-
73 Майну КоббиПолузащитник
-
51 Сэвидж ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хьюджилл ДжоНападающий
-
56 Макнил ЧарлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0
Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Бетис
30.3% (40)
Ничья
19.7% (26)
Манчестер Юнайтед
50% (66)
Тотал 2.5
Больше
72.95% (89)
Меньше
27.05% (33)
Обе команды забьют
Да
90.98% (111)
Нет
9.02% (11)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
30.3% (40)
2:1 Бетис
18.9% (25)
1:1 Ничья
16.7% (22)
0:1 Манчестер Юнайтед
6.1% (8)
3:2 Бетис
5.3% (7)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.5% (6)
2:3 Манчестер Юнайтед
3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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