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Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0
Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Прогнозы на матч Бетис - Манчестер Юнайтед
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