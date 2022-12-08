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Бетис
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 2
Бетис 50% (1)
X 50% (1)
Манчестер Юнайтед 0% (0)
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Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0
Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2022, осталось 2 дня 54 минуты.



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    Бетис 50% (1)
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    Все прогнозы
    Где смотреть матч Бетис - Манчестер Юнайтед онлайн

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