Тур: 15. Стадион: Municipal 22 de Junho.
0'
18' Желтая карточкаВилсон Бруно
32' Желтая карточкаХайме Иван
43' Желтая карточкаЖулиан Игор
1:0
45' ГолПенетра Алешандре
Ход матча
18'
32'
43'
45'
1:0
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
10
Хайме
Иван
20
Gustavo
Sa
77
Кастро
Пабло
29
Кадис
Хондер
14
Жулиан
Игор
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Gustavo SaПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фонте РуйПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
79 Морейра НунуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Tulipa
История личных встреч
Фамаликан
Визела
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|2
|0.13
|Юссуф Зейду
|2
|0.13
|Миллан Алехандро
|2
|0.13
|Родригеш Иву
|1
|0.07
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.07
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.07
|Моура Франсишку
|1
|0.07
|Пенетра Алешандре
|1
|0.07
|Кадис Хондер
|1
|0.07
|Ассунсао Густаво
|1
|0.07
|Кадиле Джуниор
|1
|0.07
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зохи Кевин
|2
|0.13
|Оливейра Андерсон
|2
|0.13
|Осмаич Милутин
|2
|0.13
|Гарсия Самуэль
|2 (1)
|0.13
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.07
|Бондосо Кико
|1
|0.07
|Морейра Нуну
|1
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.07
|Friday Etim
|1
|0.07
|Силва Томаш
|0
|0
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|6
|0
|Родригеш Иву
|3
|1
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Gustavo Sa
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Пенетра Алешандре
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Хайме Иван
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|7
|1
|Нейва Кристиан
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Морейра Нуну
|4
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Мендес Алексис
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Клаудемир де Соуза
|2
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Жулиан Игор
|2
|0
|Гарсия Самуэль
|2
|0
|Осмаич Милутин
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Рашид Осама
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Визела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
4
Фамаликан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Визела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
2
6
Фамаликан
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Визела
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
3
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
63%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
5
38%
2
15%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0
Визела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2
Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2
Результаты матчей
Фамаликан
Визела
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
6 раз 43%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
410
410
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|15
|11
|1
|3
|36 - 12
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|36 - 10
|32
|4.
|14
|9
|1
|4
|29 - 15
|28
|5.
|14
|8
|2
|4
|15 - 11
|26
|6.
|14
|7
|2
|5
|14 - 16
|23
|7.
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|8.
|15
|6
|1
|8
|13 - 17
|19
|9.
|14
|5
|4
|5
|13 - 18
|19
|10.
|14
|5
|4
|5
|15 - 24
|19
|11.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|14 - 14
|18
|12.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|14 - 18
|17
|13.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|14.
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|15.
|15
|3
|4
|8
|11 - 18
|13
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|14
|0
|2
|12
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|2 - 6
|4
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
Прогнозы на матч Фамаликан 1:0 Визела
Исход игры
Фамаликан
63.8% (74)
Ничья
29.3% (34)
Визела
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
39.7% (46)
1:1 Ничья
23.3% (27)
2:1 Фамаликан
19% (22)
1:2 Визела
5.2% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Визела
1.7% (2)
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