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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Фамаликан
1:0
Перерыв
Визела
0'
18' Желтая карточка
Вилсон Бруно
32' Желтая карточка
Хайме Иван
43' Желтая карточка
Жулиан Игор
1:0
45' Гол
Пенетра Алешандре

Ход матча

18'
 
Вилсон Бруно
32'
Хайме Иван
 
43'
 
Жулиан Игор
45'
Пенетра Алешандре
(Хайме Иван)
1:0
Прогнозы 116
Фамаликан 63.8% (74)
X 29.3% (34)
Визела 6.9% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Визела
3.00
4.10
9.90
Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
4
Михай
Энеа
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
97
Коломбатто
Сантьяго
12
Ассунсао
Густаво
10
Хайме
Иван
20
Gustavo
Sa
77
Кастро
Пабло
29
Кадис
Хондер
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
16
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
6
Клаудемир
де
Соуза
8
Гуззу
Рафаэл
10
Бондосо
Кико
9
Осмаич
Милутин
79
Морейра
Нуну
Фамаликан
4-2-3-1
Визела
4-3-3

История личных встреч

Фамаликан
Визела

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
3:2
ВД
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 2 0.13
Юссуф Зейду 2 0.13
Миллан Алехандро 2 0.13
Родригеш Иву 1 0.07
Родригес Хосе Луис 1 0.07
Коломбатто Сантьяго 1 0.07
Моура Франсишку 1 0.07
Пенетра Алешандре 1 0.07
Кадис Хондер 1 0.07
Ассунсао Густаво 1 0.07
Кадиле Джуниор 1 0.07
Агиррегабириа Мартин 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зохи Кевин 2 0.13
Оливейра Андерсон 2 0.13
Осмаич Милутин 2 0.13
Гарсия Самуэль 2 (1) 0.13
Гуззу Рафаэл 1 0.07
Бондосо Кико 1 0.07
Морейра Нуну 1 0.07
Перейра Матеус 1 0.07
Friday Etim 1 0.07
Силва Томаш 0 0
Клаудемир де Соуза 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 6 0
Родригеш Иву 3 1
Родригес Хосе Луис 3 0
Gustavo Sa 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Пенетра Алешандре 2 0
Кастро Пабло 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Хайме Иван 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 7 1
Нейва Кристиан 5 0
Силва Томаш 3 1
Оливейра Андерсон 4 0
Вилсон Бруно 4 0
Морейра Нуну 4 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Мендес Алексис 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Клаудемир де Соуза 2 0
Diego Rosa 2 0
Жулиан Игор 2 0
Гарсия Самуэль 2 0
Осмаич Милутин 2 0
Исаак Карлос 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Перейра Матеус 1 0
Рашид Осама 1 0
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Визела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
4
Фамаликан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Визела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

2
6
Фамаликан
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Визела
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
63%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
5
38%
2
15%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0
Визела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2
Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2

Результаты матчей

Фамаликан
Визела

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
6 раз 43%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 14 7 2 5 14 - 16 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
9.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Визела
 0:1 15 5 3 7 14 - 14 18
12.
Фамаликан
 1:0 15 5 2 8 14 - 18 17
13.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
14.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Фамаликан
 1:0 7 4 0 3 9 - 7 12
8.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
9.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
10.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 0:1 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 0:1 8 3 2 3 8 - 8 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 1:0 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы 116
Фамаликан 63.8% (74)
X 29.3% (34)
Визела 6.9% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Визела
3.00
4.10
9.90
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Где смотреть матч Фамаликан 1:0 Визела онлайн

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Прогнозы на матч Фамаликан 1:0 Визела

Исход игры
Фамаликан
63.8% (74)
Ничья
29.3% (34)
Визела
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
39.7% (46)
1:1 Ничья
23.3% (27)
2:1 Фамаликан
19% (22)
1:2 Визела
5.2% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Визела
1.7% (2)
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Фамаликан
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