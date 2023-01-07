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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Тоттенхэм
1:0
Второй тайм: 78'
Портсмут
0'
1:0
50' Гол
Кейн Гарри
77' Желтая карточка
Томпсон Луис

Ход матча

50'
Кейн Гарри
(Сессеньон Райан)
1:0
75'
 
Томпсон Луис
Танниклифф Райан
75'
 
Корома Джош
Хакетт-Файрчилд Рекко
77'
 
Томпсон Луис
78'
Спенс Джед
Сессеньон Райан
 
Прогнозы 120
Тоттенхэм 99.2% (119)
X 0% (0)
Портсмут 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Портсмут
8.50
9.40
86.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Форстер
Фрейзер
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
19
Сессеньон
Райан
29
Сарр
Пап
Матар
4
Скипп
Оливер
11
Хиль
Бриан
7
Хын-Мин
Сон
10
Кейн
Гарри
1
Гриффитс
Джошуа
28
Моррисон
Майкл
20
Раджетт
Шон
6
Огилви
Коннор
2
Суонсон
Захари
8
Танниклифф
Райан
16
Моррелл
Джозефф
3
Хьюм
Денвер
18
Хакетт-Файрчилд
Рекко
9
Бишоп
Колби
15
Дейл
Оуэн
Тоттенхэм
3-4-2-1
Портсмут
3-4-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Портсмут

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 1
Сессеньон Райан 0 0
Портсмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бишоп Колби 3 (2) 1
Хакетт-Файрчилд Рекко 2 0.67
Пиготт Джо 1 0.33
Jay Mingi 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портсмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0
Портсмут
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Портсмут - Чарльтон 1:3 Портсмут - Ипсвич 2:2 Эксетер Сити - Портсмут 0:0 Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 0:2
Портсмут - Стивенэйдж 3:0 Уиком - Портсмут 2:0 Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 3:2 Ипсвич - Портсмут 0:2 Портсмут - Дерби 0:0 Моркам - Портсмут 1:1 Херефорд - Портсмут 1:3 Портсмут - Уимблдон 1:1 Портсмут - Шрусбери Таун 1:1 Портсмут - Оксфорд Юнайтед 1:1 Форест Грин - Портсмут 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Портсмут - Флитвуд Таун 1:1 Портсмут - Астон Вилла Академи 5:0 Ипсвич - Портсмут 3:2 Портсмут - Плимут 2:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Портсмут

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Портсмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 5
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Оксфорд Юнайтед Бодин Билли 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Лейтон Ориент Craig Clay 1
Мэйденхэд Юнайтед Де Хавилланд Уилл 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    78'
    Томпсон в центре поля прыгнул в ноги Хилю и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Портсмута": вместо Рекко Хакетт-Файрчилда на поле вышел Джош Корома.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Портсмута": вместо Райана Танниклифа на поле вышел Луис Томпсон.
  • 75'
    Хиль справа сместился к центру и с двадцати метров пробил в спину Скиппу, совершавшему забегание к воротам.
  • 74'
    Сон слева прострелил в центр штрафной площади, где Сессеньону соперники помешали принять мяч.
  • 73'
    Меньше двадцати минут остаётся до окончания встречи, а тренеры обеих команд пока не прибегали к заменам.
  • 72'
    Удар Сона слева с двадцати метров заблокировал Моррелл.
  • 71'
    Удар Дейла с линии штрафной площади заблокировал Санчес.
  • Фол, нарушение
    70'
    Танганга в центральном круге подтолкнул в спину Дейла.
  • Опасный момент
    68'
    Кейн выдал пас в штрафную площадь на Хиля. Последовала короткая скидка на Скиппа, который с десяти метров пробил над перекладиной.
  • Угловой
    67'
    Хозяева разыграли угловой удар. Дальний удар Сессеньона соперники заблокировали.
  • 66'
    "Портсмут" подержал мяч на чужой половине поля, но на ударную позицию никому выйти не удалось.
  • Фол, нарушение
    64'
    Танганга у центрального круга завалил на газон Бишопа.
  • 63'
    Сон со штрафного с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
  • 62'
    Танганга с двадцати пяти метров пробил в Огилви.
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    • 60'
      Удар Сона с двадцати метров заблокировал Танниклиф.
    • Офсайд
      59'
      Дейл оказался в офсайде.
    • 58'
      Перевод Танганги справа на ход Хилю получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 57'
      Суонсон не позволил Сону слева прорваться к воротам.
    • Офсайд
      56'
      Сарр слева оказался в офсайде.
    • 55'
      "Тоттенхэм" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля. Пока ничего не меняется в ходе поединка.
    • 54'
      Эмерсон справа прострелил на Сона, который с четырнадцати метров пробил выше ворот.
    • 53'
      Сарр не позволил Танниклифу продвинуться вперёд по правому флангу.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КЕЙН!!! Кейн слева обыгрался с Сессеньоном, продвинулся по линии штрафной площади к центру и точно пробил в дальний угол.
    • Штанга
      51'
      Сон слева исполнил перевод на Эмерсона, который головой пробил в дальнюю штангу. Отскок получился в руки Гриффитса.
    • 50'
      Хакетт-Файрчилд справа со штрафного навесил на Огилви, который головой пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      49'
      Дэвис на фланге уложил на газон Бишопа.
    • 48'
      Хиль откатил мяч налево на Сессеньона, чей прострел к воротам заблокировал Суонсон.
    • 47'
      Сарр с Сессеньоном покомбинировали на левом фланге, но мяч к воротам доставить не смогли.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лондоне!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Тоттенхэм" - "Портсмут" - 0:0.
    • Угловой
      45'
      Сон от углового флага навесил к воротам, где против Гриффитса кто-то нарушил правила.
    • 45'
      "Тоттенхэм" контролирует мяч на чужой половине поля, так и не нанеся ни одного удара в створ за первый тайм.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Брамэлл в первом тайме.
    • 45'
      Сон слева от угла штрафной площади пробил немного правее ворот.
    • 44'
      Сарр с тридцати двух метров низом пробил правее ворот.
    • 42'
      Удар Эмерсона справа с двадцати шести метров соперники заблокировали.
    • 41'
      Кейн со штрафного пробил в стенку. На подборе сыграл Сессеньон, навесил на Санчеса, который головой пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      40'
      Моррелл сбил на фланге Сона.
    • 39'
      Танниклиф заброс вперёд на ход Бишопу сделал слишком сильно. Форстер у линии штрафной площади первым оказался на мяче.
    • 38'
      Подачу Эмерсона справа в штрафную площадь заблокировал Дейл.
    • 36'
      Кейн попытался длинным забросом вперёд вывести к воротам Сона, но Гриффитс вовремя выскочил к линии штрафной площади и опередил корейца.
    • 35'
      Суонсон не позволил Сессеньону слева прорваться в штрафную площадь гостей.
    • 34'
      Прострел Дейла слева к воротам заблокировал Эмерсон.
    • 33'
      Больше получаса игры уже позади, а команды нанесли всего один удар в створ ворот. Примечательно, что этот удар на счету гостей. Единственный момент был создан в первом тайме.
    • 32'
      Сон слева навесил в руки Гриффитсу.
    • Угловой
      31'
      Сон от углового флага навесил к воротам, где Гриффитс забрал мяч в руки.
    • 30'
      Прострел Дэвиса слева к воротам заблокировал Танниклиф.
    • 28'
      "Тоттенхэм" продолжает подолгу контролировать мяч на чужой половине поля. При этом моментов у ворот гостей не возникает.
    • 27'
      Скипп слева прорвался к воротам, но Гриффитс не позволил Оливеру с острог8о угла нанести удар.
    • 26'
      Навес Сессеньона слева к воротам заблокировал Суонсон.
    • 25'
      Сон слева прорвался в штрафную площадь, где против него грамотно сыграл Суонсон, отобравший мяч у корейца.
    • Угловой
      24'
      Ещё один угловой удар исполнил Сон. И снова вверху лучше сыграли гости и мяч от ворот выбили.
    • Угловой
      23'
      Сон исполнил подачу от углового флага. Защитники "Портсмута" выбили мяч от ворот после навеса корейца.
    • 22'
      Сарр не позволил Хакетт-Файрчилду справа прострелить к воротам Форпстера.
    • Фол, нарушение
      20'
      Хиль у центрального круга сбил Моррелла.
    • Фол, нарушение
      19'
      Бишоп на чужой половине поля подтолкнул Дэвиса.
    • 18'
      После передачи Эмерсона Хиль справа слишком сильно сделал пас себе на ход и упустил мяч за пределы поля.
    • 17'
      Хиль справа навесил в руки Гриффитсу.
    • Угловой
      16'
      Сон от углового флага закрутил мяч к дальней штанге, где Гриффитсу в борьбе с Дэвисом не удалось выбить мяч от ворот. Защитники "Портсмута" смогли помочь голкиперу.
    • Угловой
      15'
      Форстер кулаком выбил мяч от  ворот после подачи от углового флага.
    • Опасный момент
      14'
      После скидки Бишопа Хакетт-Файрчилд пробил в падении через себя в левый угол. Форстер прыгнул к штанге и отбил мяч.
    • 13'
      Раджетт заблокировал прострел Скиппа слева к воротам и мяч по дуге полетел в руки Гриффитсу.
    • Угловой
      12'
      Сон разыграл угловой удар с Сарром. Подачу слева к воротам от Пап Матара заблокировал Огилви.
    • 11'
      Сессеньон слева прошёл вперёд, но его прострел к воротам  заблокировал Моррисон.
    • 10'
      Сон справа со штрафного навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      9'
      Хьюм на фланге ударил по ногам Эмерсона.
    • 8'
      "Тоттенхэм" очень медленно с мячом продвигается вперёд и не может преодолеть плотную оборону гостей.
    • Угловой
      6'
      Сон у хозяев исполнил первый угловой удар. В центре штрафной площади, куда был направлен мяч корейцем, партнёров не оказалось.
    • 5'
      Сессеньон по левому флангу прорвался вперёд, но доставить мяч к воротам не решился. Райан сделал пас назад.
    • Угловой
      4'
      Танниклиф исполнил первый угловой удар в матче. На ближней штанге на вынос сыграл Танганга.
    • 3'
      Гости правым флангом организовали атаку. У Бишипа мяч у углового флага выбили, но аут вбросят игроки "Портсмута".
    • 2'
      "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Портсмут" - в синих футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего раунда кубка Англии, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Портсмут». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 120
    Тоттенхэм 99.2% (119)
    X 0% (0)
    Портсмут 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Портсмут
    8.50
    9.40
    86.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Портсмут

    Исход игры
    Тоттенхэм
    99.2% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Портсмут
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    20.72% (23)
    Нет
    79.28% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    51.7% (62)
    3:0 Тоттенхэм
    16.7% (20)
    2:1 Тоттенхэм
    11.7% (14)
    3:1 Тоттенхэм
    5.8% (7)
    4:0 Тоттенхэм
    2.5% (3)
    5:0 Тоттенхэм
    1.7% (2)
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    Портсмут
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