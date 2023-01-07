Меньше двадцати минут остаётся до окончания встречи, а тренеры обеих команд пока не прибегали к заменам.

Сон слева прострелил в центр штрафной площади, где Сессеньону соперники помешали принять мяч.

Хиль справа сместился к центру и с двадцати метров пробил в спину Скиппу, совершавшему забегание к воротам.

Замена в составе "Портсмута": вместо Райана Танниклифа на поле вышел Луис Томпсон.

Замена в составе "Портсмута": вместо Рекко Хакетт-Файрчилда на поле вышел Джош Корома.

Томпсон в центре поля прыгнул в ноги Хилю и получил первую жёлтую карточку в матче.

Танганга с двадцати пяти метров пробил в Огилви.

Сон со штрафного с двадцати восьми метров пробил выше ворот.

Танганга у центрального круга завалил на газон Бишопа.

"Портсмут" подержал мяч на чужой половине поля, но на ударную позицию никому выйти не удалось.

Кейн выдал пас в штрафную площадь на Хиля. Последовала короткая скидка на Скиппа, который с десяти метров пробил над перекладиной.

Танганга в центральном круге подтолкнул в спину Дейла.

Сон слева исполнил перевод на Эмерсона, который головой пробил в дальнюю штангу. Отскок получился в руки Гриффитса.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КЕЙН!!! Кейн слева обыгрался с Сессеньоном, продвинулся по линии штрафной площади к центру и точно пробил в дальний угол.

Сарр не позволил Танниклифу продвинуться вперёд по правому флангу.

Эмерсон справа прострелил на Сона, который с четырнадцати метров пробил выше ворот.

"Тоттенхэм" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля. Пока ничего не меняется в ходе поединка.

Суонсон не позволил Сону слева прорваться к воротам.

Перевод Танганги справа на ход Хилю получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

Второй тайм в Лондоне!

Сарр с Сессеньоном покомбинировали на левом фланге, но мяч к воротам доставить не смогли.

Хиль откатил мяч налево на Сессеньона, чей прострел к воротам заблокировал Суонсон.

Дэвис на фланге уложил на газон Бишопа.

Хакетт-Файрчилд справа со штрафного навесил на Огилви, который головой пробил правее ворот.

Первый тайм

— Перерыв! "Тоттенхэм" - "Портсмут" - 0:0.

45' Сон от углового флага навесил к воротам, где против Гриффитса кто-то нарушил правила.

45' "Тоттенхэм" контролирует мяч на чужой половине поля, так и не нанеся ни одного удара в створ за первый тайм.

45' 1 минуту добавил Брамэлл в первом тайме.

45' Сон слева от угла штрафной площади пробил немного правее ворот.

44' Сарр с тридцати двух метров низом пробил правее ворот.

42' Удар Эмерсона справа с двадцати шести метров соперники заблокировали.

41' Кейн со штрафного пробил в стенку. На подборе сыграл Сессеньон, навесил на Санчеса, который головой пробил правее ворот.

40' Моррелл сбил на фланге Сона.

39' Танниклиф заброс вперёд на ход Бишопу сделал слишком сильно. Форстер у линии штрафной площади первым оказался на мяче.

38' Подачу Эмерсона справа в штрафную площадь заблокировал Дейл.

36' Кейн попытался длинным забросом вперёд вывести к воротам Сона, но Гриффитс вовремя выскочил к линии штрафной площади и опередил корейца.

35' Суонсон не позволил Сессеньону слева прорваться в штрафную площадь гостей.

34' Прострел Дейла слева к воротам заблокировал Эмерсон.

33' Больше получаса игры уже позади, а команды нанесли всего один удар в створ ворот. Примечательно, что этот удар на счету гостей. Единственный момент был создан в первом тайме.

32' Сон слева навесил в руки Гриффитсу.

31' Сон от углового флага навесил к воротам, где Гриффитс забрал мяч в руки.

30' Прострел Дэвиса слева к воротам заблокировал Танниклиф.

28' "Тоттенхэм" продолжает подолгу контролировать мяч на чужой половине поля. При этом моментов у ворот гостей не возникает.

27' Скипп слева прорвался к воротам, но Гриффитс не позволил Оливеру с острог8о угла нанести удар.

26' Навес Сессеньона слева к воротам заблокировал Суонсон.

25' Сон слева прорвался в штрафную площадь, где против него грамотно сыграл Суонсон, отобравший мяч у корейца.

24' Ещё один угловой удар исполнил Сон. И снова вверху лучше сыграли гости и мяч от ворот выбили.

23' Сон исполнил подачу от углового флага. Защитники "Портсмута" выбили мяч от ворот после навеса корейца.

22' Сарр не позволил Хакетт-Файрчилду справа прострелить к воротам Форпстера.

20' Хиль у центрального круга сбил Моррелла.

19' Бишоп на чужой половине поля подтолкнул Дэвиса.

18' После передачи Эмерсона Хиль справа слишком сильно сделал пас себе на ход и упустил мяч за пределы поля.

17' Хиль справа навесил в руки Гриффитсу.

16' Сон от углового флага закрутил мяч к дальней штанге, где Гриффитсу в борьбе с Дэвисом не удалось выбить мяч от ворот. Защитники "Портсмута" смогли помочь голкиперу.

15' Форстер кулаком выбил мяч от ворот после подачи от углового флага.

14' После скидки Бишопа Хакетт-Файрчилд пробил в падении через себя в левый угол. Форстер прыгнул к штанге и отбил мяч.

13' Раджетт заблокировал прострел Скиппа слева к воротам и мяч по дуге полетел в руки Гриффитсу.

12' Сон разыграл угловой удар с Сарром. Подачу слева к воротам от Пап Матара заблокировал Огилви.

11' Сессеньон слева прошёл вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Моррисон.

10' Сон справа со штрафного навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

9' Хьюм на фланге ударил по ногам Эмерсона.

8' "Тоттенхэм" очень медленно с мячом продвигается вперёд и не может преодолеть плотную оборону гостей.

6' Сон у хозяев исполнил первый угловой удар. В центре штрафной площади, куда был направлен мяч корейцем, партнёров не оказалось.

5' Сессеньон по левому флангу прорвался вперёд, но доставить мяч к воротам не решился. Райан сделал пас назад.

4' Танниклиф исполнил первый угловой удар в матче. На ближней штанге на вынос сыграл Танганга.

3' Гости правым флангом организовали атаку. У Бишипа мяч у углового флага выбили, но аут вбросят игроки "Портсмута".

2' "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Портсмут" - в синих футболках и белых трусах.