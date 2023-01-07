Тур: 3. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
Ход матча
50'
1:0
77'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дэвис
Бен
11
Хиль
Бриан
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Спенс ДжедЗащитник
- Защитник
-
45 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Мандл РомейнПолузащитник
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Раджетт ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Дейл ОуэнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Корома ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёртис РонанПолузащитник
-
35 Пэйс АдамПолузащитник
-
23 Томпсон ЛуисПолузащитник
-
13 Фриман КиронПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пиготт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Бэсси Саймон
История личных встреч
Тоттенхэм
Портсмут
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1
|1
|Сессеньон Райан
|0
|0
Портсмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бишоп Колби
|3 (2)
|1
|Хакетт-Файрчилд Рекко
|2
|0.67
|Пиготт Джо
|1
|0.33
|Jay Mingi
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Портсмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0
Портсмут
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Портсмут - Чарльтон 1:3 Портсмут - Ипсвич 2:2 Эксетер Сити - Портсмут 0:0 Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 0:2
Портсмут - Стивенэйдж 3:0 Уиком - Портсмут 2:0 Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 3:2 Ипсвич - Портсмут 0:2 Портсмут - Дерби 0:0 Моркам - Портсмут 1:1 Херефорд - Портсмут 1:3 Портсмут - Уимблдон 1:1 Портсмут - Шрусбери Таун 1:1 Портсмут - Оксфорд Юнайтед 1:1 Форест Грин - Портсмут 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Портсмут - Флитвуд Таун 1:1 Портсмут - Астон Вилла Академи 5:0 Ипсвич - Портсмут 3:2 Портсмут - Плимут 2:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Портсмут
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Портсмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Рексем
|Палл Мулин
|5
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Аккрингтон
|Уолли Шон
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Бодин Билли
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Уимблдон
|Isaac Ogundere
|2
|Лейтон Ориент
|Craig Clay
|1
|Мэйденхэд Юнайтед
|Де Хавилланд Уилл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Портсмут
Исход игры
Тоттенхэм
99.2% (119)
Ничья
0% (0)
Портсмут
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
20.72% (23)
Нет
79.28% (88)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
51.7% (62)
3:0 Тоттенхэм
16.7% (20)
2:1 Тоттенхэм
11.7% (14)
3:1 Тоттенхэм
5.8% (7)
4:0 Тоттенхэм
2.5% (3)
5:0 Тоттенхэм
1.7% (2)
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