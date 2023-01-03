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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Тоттенхэм
 
Позже
Портсмут
Прогнозы 52
Тоттенхэм 98.1% (51)
X 1.9% (1)
Портсмут 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Портсмут
7.20
9.20
21.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тоттенхэм
Портсмут

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портсмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Colby Bishop 3 (2) 1.5
Recco Hackett-Fairchild 2 1
Пиготт Джо 1 0.5
Jay Mingi 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портсмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портсмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0
Портсмут
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Портсмут - Чарльтон 1:3 Портсмут - Ипсвич 2:2 Эксетер Сити - Портсмут 0:0 Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 0:2
Портсмут - Стивенэйдж 3:0 Уиком - Портсмут 2:0 Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 3:2 Ипсвич - Портсмут 0:2 Портсмут - Дерби 0:0 Моркам - Портсмут 1:1 Херефорд - Портсмут 1:3 Портсмут - Уимблдон 1:1 Портсмут - Шрусбери Таун 1:1 Портсмут - Оксфорд Юнайтед 1:1 Форест Грин - Портсмут 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Портсмут - Флитвуд Таун 1:1 Портсмут - Астон Вилла Академи 5:0 Ипсвич - Портсмут 3:2 Портсмут - Плимут 2:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Портсмут

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Портсмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 5
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Оксфорд Юнайтед Бодин Билли 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Лейтон Ориент Craig Clay 1
Мэйденхэд Юнайтед Де Хавилланд Уилл 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Портсмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2023, осталось 2 дня 6 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Тоттенхэм 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Портсмут 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Портсмут
    7.20
    9.20
    21.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Портсмут онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Портсмут

    Исход игры
    Тоттенхэм
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Портсмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    29.17% (14)
    Нет
    70.83% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    53.8% (28)
    2:1 Тоттенхэм
    19.2% (10)
    3:0 Тоттенхэм
    9.6% (5)
    3:1 Тоттенхэм
    3.8% (2)
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    Тоттенхэм
    Портсмут
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